  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

新股上市｜健康160上市後仲可買？

17/09/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://youtu.be/KXg-XaJZaOo

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01304

FORTIOR

210.400

異動股

01588

暢捷通

8.900

異動股

03899

中集安瑞科

7.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01304 FORTIOR
  • 209.800
  • 01588 暢捷通
  • 8.790
  • 03899 中集安瑞科
  • 7.990
  • 00968 信義光能
  • 3.570
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 102.300
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 14.490
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.710
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 505.000
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 10.070
  • 目標︰$13.00
  • 00148 建滔集團
  • 27.520
  • 目標︰$35.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.000
  • 00005 滙豐控股
  • 106.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 253.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 106.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.610
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 8.310
  • 目標︰--
  • 01828 富衛集團
  • 47.440
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 96.800
  • 目標︰$110.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/09/2025 12:45  《午市前瞻》科技股領漲大市撐起後市預期，百度超買待回吐後都值博

17/09/2025 12:13  【施政報告】李家超：放寬投資移民門檻，住宅物業成交價門檻下調至3000萬元

17/09/2025 13:37  《異動股》商湯午後抽升逾16%，施政報告多次提及推動AI發展

17/09/2025 13:38  【施政報告】李家超：簡化食肆發牌制度，進一步加快審批食肆露天座位申請

17/09/2025 11:22  【施政報告】李家超：建立部門首長責任制，調查分兩級處理，擴大公務員敍用委員會職能進行調查

17/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３１﹒８９億元，買阿里沽盈富基金

17/09/2025 08:32  【大行炒Ｄ乜】高盛升阿里目標一成，花旗首予禾賽買入評級

17/09/2025 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒７７８７，一個月拆息較上日微軟至３厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 科技股領漲大市撐起後市預期 百度超買待回吐後都值博新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

百度 | 與招商局簽AI戰略合作協議，股價狂飆一成半破頂仍可追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市｜健康160上市後仲可買？新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

大罷免失敗，藍營能否絕地翻身？ 3
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試30款泥狀清潔面膜︰ 9成樣本含重金屬，五星Watsons最平$79！CHANEL及雪花秀不含重金屬
人氣文章

騙局大拆解

警方兩星期接獲40宗涉及「空頭支票」手法網購騙案！女事主透過小紅書賣家具 反被騙徒呃走逾$40萬！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

秋日藝遊誌：港樂開季、獨立樂隊The Hertz音樂會！哈囉喂「恐怖在線」劇場回歸
人氣文章

Fashion

名人們都愛穿的德訓鞋！Adidas Japan Trainers 與 ALO 復古運動鞋成為了本季大熱的 IT Shoes？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

楊凡與黄永玉紀錄片《過年》：以三天光陰，原汁原味熬出歲月的沉香
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腦退化 │ 鼻子可預示腦退化？權威報告揭嗅覺異常與失智風險 + 1招自測預防
人氣文章
名人婚姻 │ 48歲視帝陳山聰屢傳婚變，馬來西亞街邊食飯頹Look被野生捕獲
人氣文章
名人抗癌｜38歲網紅杜如科自爆患癌，完成手術化療休養中：我會好返的
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 14:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 14:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 14:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2025 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/09/2025
港股 | 午市前瞻 | 科技股領漲大市撐起後市預期 百度超買待回吐後都值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處