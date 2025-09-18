  • 會員
開市Go | 港基準利率降25點至4.5%，中國要求企業暫停採購英偉達晶片，TikTok擬引入包括甲骨文等新投資者

18/09/2025

要聞盤點

 

1、美股周三（17日）市況反覆，三大指數收盤表現分歧。美國聯儲局一如市場預期宣布減息0.25厘，但主席鮑威爾的言論未能消除市場對未來貨幣政策的疑慮，令科技股受壓，而傳統經濟股則受到提振。道指收市升260.42點，或0.57%，報46018.32點；標普500指數跌6.41點，跌幅為0.10%，報6600.35點；納指跌72.63點，或0.33%，報22261.33點。中國金龍指數漲245點。日經期貨截至上午8時09分上升60點。

 

2、美聯儲如預期宣布減息0.25厘，聯邦基金利率目標區間下調至4.00%至4.25%，為2024年12月以來首次減息。會後發布的最新利率預測「點陣圖」顯示，決策官員的中位數預測暗示，在今年剩餘的兩次會議上可能再減息兩次。

 

3、美聯儲主席鮑威爾表示，此次減息屬風險管理行動。他強調，貨幣政策並非處於預設路徑之上，未來的決策將依賴於陸續出爐的經濟數據、前景變化及風險平衡。

 

4、加拿大央行減息25個基點至2.5厘，為3年低位，符合預期，行長麥克勒姆稱美國關稅影響帶來高度不確定性。

 

5、英國政府正宣傳美國企業1500億英鎊投資，包括50年來首架英國製美軍飛機相關交易。

 

6、中美敲定TikTok交易細節，新美國實體由美國投資者持股約80%，中國股東持股略低於20%，董事會包含美國政府委派成員。新公司的投資者包括甲骨文，美國私募基金Silver Lake和美國創投公司Andreessen Horowitz。

 

7、美國8月建築許可折年率131.2萬戶、新宅開工折年率130.7萬戶，均低於預期。

 

8、據金融時報報道，中國監管機構要求字節跳動及阿里巴巴等大型科技公司停止採購英偉達人工智能晶片，英偉達股價跌逾2%。

 

9、香港金管局將基準利率下調25個基點至4.50%。

 

開市Go | 港基準利率降25點至4.5%，中國要求企業暫停採購英偉達晶片，TikTok擬引入包括甲骨文等新投資者

 

開市Go | 港基準利率降25點至4.5%，中國要求企業暫停採購英偉達晶片，TikTok擬引入包括甲骨文等新投資者

 

開市Go | 港基準利率降25點至4.5%，中國要求企業暫停採購英偉達晶片，TikTok擬引入包括甲骨文等新投資者

 

