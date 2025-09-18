  • 會員
美股 | 鮑威爾「鷹派降息」25基點，道指升260點，納指受壓

18/09/2025

美股 | 鮑威爾「鷹派降息」25基點，道指升260點，納指受壓

 

 

　　美股周三（17日）市況反覆。美國聯儲局一如市場預期宣布小幅減息0.25厘，但主席鮑威爾拒絕提供明確的利率政策政策方向，未能消除市場疑慮，令科技股受壓，而傳統經濟股則受到提振。

 

　　道指收市升260.42點，或0.57%，報46018.32點；標普500指數跌6.41點，跌幅為0.10%，報6600.35點；納指跌72.63點，或0.33%，報22261.33點。

 

　　聯邦公開市場委員會以11比1的大比數投票結果，決定將聯邦基金利率目標區間下調0.25厘，至4%至4.25%。聯儲局在會後聲明中承認，近期勞動力市場增長放緩，經濟活動亦有所緩和，為此次降息提供了理據。

 

　　然而，主席鮑威爾在記者會上，再次展示「鷹派」本色，強調此次減息屬於風險管理式的調整，並不代表一個長期寬鬆周期的開始。此番言論令期望局方釋出更明確鴿派訊號的投資者感到失望。

 

　　此外，更新後的利率點陣圖顯示，官員預計2026年可能僅減息一次，較市場此前預期的兩到三次更為鷹派，增加了未來利率路徑的不確定性。

 

　　個股方面，禮來(US.LLY)宣布其口服肥胖症藥物在一項試驗中，療效優於競爭對手諾和諾德(US.NVO)的同類口服製劑。此利好消息刺激股價升7.3%。

 

　　亞馬遜(US.AMZN)宣布將投資超過10億美元，用於提升員工薪酬及降低其醫療保健成本，股價日內窄幅上落，收市跌1%。特斯拉(US.TSLA)升1%，英偉達(US.NVDA)跌2.6%，Meta(US.META)跌0.4%，微軟(US.MSFT)升0.2%，蘋果(US.AAPL)升0.4%。

 

利率公布後美匯反彈向上

 

　　在聯儲局公布利率決定前，市場已普遍消化減息預期，導致美元匯價持續受壓，日內走勢反覆，議息結果公布後反彈向上，報96.92，升約0.3%，曾最高觸及96.99，最低見96.21。

 

美元兌日圓匯價先跌後回升，一度低見145.48，創下近兩個月低位，尾市報146.79，升幅約0.2%。歐元兌美元匯價走勢反覆，曾觸及四年高位，隨後在歐洲交易時段稍為回順。匯價一度升至1.1919美元，其後在1.184水平附近整固，跌幅約0.3%。

 

　　現貨黃金走勢有所回軟，金價在歷史高點附近震盪盤初曾回調至每盎司3660美元水平附近，跌約0.8%。紐約期金亦下跌0.8%，報每盎司3694美元，價格亦隨現貨市場一同出現波動。

 

　　國際原油價格呈現偏軟向下格局。紐約期油價格在每桶63.5美元附近窄幅上落，日內報每桶63.25美元，跌幅約0.8%。布蘭特期油同樣震盪向下，跌至每桶67.9美元左右，跌約0.8%。

撰文：經濟通市場國金組

