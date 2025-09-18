  • 會員
芯片股 | 傳內地要求科企停購英偉達AI芯片，芯片股飆升破頂可否追入？

18/09/2025

　　據外電報道，內地網絡監管機構已要求多間大型科技企業停止購買所有英偉達(US.NVDA)人工智能(AI)芯片，並終止現有訂單。另外，阿里巴巴(09988)自研AI芯片近日亮相央視，顯示部分參數與英偉達H20相近，網信辦主持座談會亦要求龍頭企業加速研發自主可控安全芯片。市場憧憬芯片國產化趨勢持續，中資芯片代工商持續強勢，其中傳出正測試首款國產DUV光刻機的中芯國際(00981)繼昨日(17日)飆7%後，今早(18日)最多再飆逾8%高見73.3元，再創歷史新高，華虹(01347)更曾飆逾一成高見60.5元，創約4年半新高。芯片封裝服務商ASMPT(00522)亦曾飆逾一成高見80.25元。芯片股仍有多少上升空間？可否追入？

 

（AP圖片）

 

金融時報：網信辦要求阿里、字節等停購英偉達AI芯片


　　英國《金融時報》昨日引述三位知情人士報道，中國國家互聯網信息辦公室已要求阿里巴巴和字節跳動等多間大型科企停止訂購英偉達所有人工智能芯片，有公司原本計劃訂購幾萬塊芯片，並已開始與供應商進行測試和驗證，但接獲網信辦要求後，已經叫停。

 

　　報道又指，中國監管機構最近召集了華為和寒武紀(滬:688256)等國內芯片製造商以及百度(09888)和阿里巴巴，要求他們報告其產品與英偉達供應中國的芯片相比如何。

 

阿里自研AI芯片亮相央視　部分參數與英偉達H20相近


　　此外，阿里巴巴自研AI芯片平頭哥PPU前晚(16日)亮相央視《新聞聯播》。報道中拍攝到的參數表格顯示，平頭哥PPU採用HBM2e顯存，顯存容量多達96GB，片間帶寬為700GB/s，功耗為400W，多項配置規格超過英偉達此前專供中國市場的A800、接近H20。


　　另《路透》引述知情人士指，英偉達最新專供中國市場AI芯片RTX 6000D不受青睞，中國一些大型科技公司並未下訂單。不過消息提到，阿里、騰訊(00700)和字節等正等待其H20芯片的訂單獲得處理，甚至希望英偉達的B30A(一款比H20功能強大得多的芯片)能夠獲得美國政府的銷售許可。與此同時，中央網信辦副主任、國家網信辦副主任楊建文周一(15日)主持2025年國家網絡安全宣傳周網絡安全企業家座談會時指出，頭部企業需扛起「卡脖子」技術攻關責任，加速研發自主可控安全芯片以突破壟斷，與會16家企業包括華為及百度等。市傳百度已開始使用自家研發芯片來訓練其AI模型，而華為自研950PR芯片明年首季推出。

 

傳中芯正測試首款國產DUV光刻機　未知是否用於芯片量產

 

　　另方面，英國《金融時報》近日報道，中芯國際正在測試中國首款國產先進芯片生產設備。兩位知情人士透露，中芯正在測試由上海初創企業宇量昇(Yuliangsheng)製造的深紫外線(DUV)光刻機。這款機器用的是浸沒式技術，類似於荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾(US.ASML)採用的技術。中芯正測試的是一台國產的28納米DUV光刻機，並將利用「多重圖案技術」(multi-patterning)生產7納米芯片。報道指，雖然試驗初期結果令人鼓舞，但目前尚不清楚該光刻機是否及何時能夠用於芯片的量產。

 

　　消息人士稱，雖然宇量昇的設備大部分組件已實現國產化，但部分零部件還需進口。不過，他們補充，該公司正在努力推進所有部件國產化。至今為止，中芯和其他內地芯片製造商一直依賴艾司摩爾生產的設備，但近年來由於美國出口管制，獲得新設備的機會受到限制。另外，中國仍缺乏最先進的芯片製造工具——極紫外光刻機(EUV)，這種設備曾用於為英偉達等公司製造最尖端的芯片，而艾司摩爾被禁止向中國出售EUV設備。

 

（AP圖片）

 

高盛：國內需求支撐中芯長期成長　升目標價至73.1元

 

　　高盛近日發表研究報告，將中芯12個月目標價由63.7元上調15%至73.1元，維持2025至2027年盈利預測基本不變，同時將2028與2029年每股純利預測分別上調3%與7%，營收預測分別上調0.4%和2%，評級「買入」。

 

　　該行指，受中國IC設計公司和人工智能趨勢的推動，預計中芯的長期成長將更加強勁，這將支撐其產量和平均售價。該行又預期，公司在今年第三季的短期上升趨勢將成為催化劑，料收入按季增長5至7%，毛利率料介乎18%至20%。

 

黃偉豪：芯片股中線宜待調整再部署　中芯貼近10天線才吼

 

（黃偉豪）

 

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，不排除芯片股短期仍有上升空間，始終整體市場氣氛好，而此板塊近期消息多屬正面利好，特別是芯片國產化方向，這些因素若短期沒變，芯片股的確有一定動力再推上去，畢竟以近期市況，資金往往一追就會追一段時間，但若從中線投資角度來看，現價始終不太吸引，因上述很多短期催化，如國內很多科企自研芯片找其代工或國產光刻機等，要實際於業務面反映仍要較長時間，股價卻已升了很多，要密切留意其兌現情況，若未能如預期落實，這些股份估值更顯得太貴，所以以基本面、中線角度來看，現價不值得追入，若看好其前景及國產化大方向，待調整再部署較佳。

 

　　黃偉豪續指，當中中芯可先留意10天線，始終近兩日飆得那麼急，偏離各條平均線較遠，若往後見其動力稍為減弱，又或沒新的催化時，應大機會會貼近10天線，到時才部署會較好。至於華虹，若純炒國產化因素未必太建議吸納，雖然其所造芯片也有很大需求，但定位上較低端，不到AI芯片那麼高端，近日無論傳阿里及中芯等所研發芯片或光刻機都走高端方向，而英偉違售華芯片雖規格較低，但都是用作AI發展，相信純因氣氛令整個板塊齊升，故華虹宜調整更深才吼，且不應博AI方向，而應博其自身業務，即博芯片有持續性需求，增長較穩定。而ASMPT也連帶受氣氛推動，因公司也是做芯片解決方案一部分，故當芯片股強勢炒了一輪，資金通常都會順帶追入ASMPT，但若論最直接造芯片揀中芯會較佳。

 

　　芯片股今早普遍急升，中芯半日升6.65%收報72.2元，華虹升10.22%報58.8元，ASMPT升10.67%報78.85元，上海復旦(01385)升2.4%報40.96元，晶門半導體(02878)升10.2%報0.54元，宏光半導體(06908)升5.17%報0.61元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

