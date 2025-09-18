  • 會員
銀行股 | 環球央行勢將跟隨美國減息，高息銀行股要揀邊隻？

18/09/2025

銀行股 | 環球央行勢將跟隨美國減息，高息銀行股要揀邊隻？

 

 

　　千呼萬喚美聯儲局姍姍來遲的宣布降息0.25%，減息幅度及展望基本符合市場預期，本港金管局同步調降基準利率25基點至4.5%，有本地經濟師認為香港有條件跟隨美國降息步伐，料有序減息更有助市場復甦，對港銀行板塊投資利多於弊。三家本港大銀行股滙控(00005)、中銀(02388)、渣打(02888)，年至今升幅表現跑贏恒指，其中滙控獲摩通看好目標價122元，潛在升幅14%。


　
滙控派息政策穩定加頻頻回購，跑贏恒指現價股息率仍屬可取


　
　　滙控股價年至今由71元水平開始升至今早高位107.5元，累計升幅接近50%，表現跑贏恒生指數，相信主要原因包括穩定股息率為投資者提供了吸引回報，為期內主要股價上升催化劑。今年滙控的股價一直都是平穩向上的趨勢，今(18日)股價已經到高位報107.5元，從交易層面來看已經位處歷史高位。由於股價持續上漲導致股息率由年初不計特別息的7厘多回落至4.8厘，較於美國十年期國債的股息率都達4厘以上，多少削弱了息率現水平吸引力。


　
　　胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪提醒，從長遠來說，滙控的實際派息相對穩定，尤其是一年派四次息，前三次的股息都會規定是0.1美元，最後一次視全年盈利情況調整，有機會提升總派息額。他表示若股價進一步上漲至120元以上，股價上漲股息率就會下跌，那麼股息率就會跌至4厘以下，而吸引力也相對減弱，因此不太建議投資者在當前高位入手。　


　
　　不過他建議，對中長線投資者來說，黃偉豪表示滙控仍然值得去投資部署。他建議投資者選擇分批吸納的方式，若覺得當前股價高或者估值不夠吸引可少量投資，等待股價回調或者估值回落時再加倉增持。翻查交易所資料紀錄，滙控公布，昨日在香港聯交所回148萬股，每股價格介乎106.4元至106.9元，每股加權平均價約106.6809元，涉資約1.58億元。

 

港股同業投資吸引力排名：中銀>滙控>恒生？


　
　　本港近年銀行資產質素受到樓市轉弱拖累，早前外電報道，由於地產商銷售及估值下降，本地地產商及其債權人將面臨愈來愈大的財務壓力，而明年債券到期規模將增加近70%至71億美元(今年為42億美元)。新世界(00017)成功獲得巨額再融資惟個案比較罕有，當中中小型上市發展商獲得銀行貸款額度或將勢必更加困難。昨日有市場消息報道，恒生銀行(00011)正尋求出售至少10億美元房地產抵押貸款組合，而昨日港府公布最新一份施政報告當中，落墨打救樓市措施不及預期，或許將影響港銀行股表現其中一大主要因素。

 

　　除了滙控之外，黃偉豪比較看好中銀，首先，中銀和滙控派息政策類同，中銀香港也是今年開始一年派息四次，派息穩定性強。其次，相較滙控而言，中銀股息率有5厘以上，略高於滙控。第三，在投資策略上，他表示兩者的投資部署一致，建議投資者分批吸納。


　
　　相對而言，比較滙控、渣打、中銀，黃偉豪表示恒生銀行投資前景比較遜色，一方面恒生的估值高，另一方面恒生業務以本地市場為主，受香港經濟影響較大。而滙控和中銀業務範圍夠大和多元化，滙控業務具有國際性，覆蓋歐洲地區，中銀業務涵蓋跨境人幣、內地業務。故此，偏向本地化業務的恒生，料因受制于本地經濟環境整體表現相對會較同業為差。

 

　　雖然恒生銀行正售至少10億美元房地產抵押貸款組合，若恒生成功出售對於壞帳有機會減輕，短期內能有資金入帳，改善財務表現，對業績也會有正面幫助。但對股價而言並不是一個很大的推動作用，始終因為背後壞帳風險高，市場相對謹慎。


　
東亞和大新受制本地經濟環境，注意呆壞賬撇帳風險相對較高


　
　　港銀行中小股選擇不多，投資標的圍繞於收購合併，過去十年包括招商收購永隆銀行、星展購道亨銀行、越秀合併創興銀行等，面對近年內銀直接來港開設業務例如東莞銀行，以及新戰場包括虛疑銀行不斷開發，傳聞整合消息減慢，惟市場目前所剩中小銀行已經不多，當中包括東亞和大新銀行。　


　
　　東亞銀行(00023)和大新銀行(02356)股息率較同業為高介乎6厘至7厘，具有一定吸引力。但胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，稱數水平只屬於表觀數值，投資者要結合業務情況和基本層面來分析。他指出，這兩間銀行情況和恒生類似，業務比較偏向本地化，服務對象多是中小企業，所以更加受經濟環境影響。若經濟差，中小企業的還款能力就弱。因此對這類中小型銀行來說，壞賬風險較高。故此，較於一線滙控渣打而言，東亞和大新等目前只給市場提供了150-230基點溢價，或相對其他無風險資產利率，這兩間銀行該未被獲選成為投資首選。

 

本地主要銀行數據一覽(截止至2025年9月17日)

本地銀行 市值(港元) 周息率(%) 前收市價
滙豐控股(00005) 1.84萬億 4.80 106.60元
中銀香港(02388) 3992.28億 5.29 37.76元
渣打銀行(02888) 3418.13億　  2.09 148.40元
恒生銀行(00011) 2241.04億 5.90 119.20元
東亞銀行(00023) 320.34億 6.33 12.15元
大新銀行(02356) 138.04億 7.12 9.82元

 

撰文：經濟通市場國金組

 

 

撰文：經濟通市場國金組

