開市Go | 特習今進行電話會談，英偉達入股英特爾，紫金黃金上市公開招股

19/09/2025

要聞盤點

 

1、在聯儲局宣布減息後，市場信心大受提振，加上科技行業傳出重磅合作消息，美股周四（18日）氣勢如虹，道瓊斯指數、納斯達克指數、標準普爾500指數，以至羅素2000小型股指數四大指數，齊創下盤中與收市歷史新高。道指收市升124.1點，或0.27%，報46142.42點；標普500指數升31.61點，或0.48%，報6631.96點；納指升209.4點，或0.94%，報22470.73點。中國金龍指數跌158點。小型股指數羅素2000飆2.51%。日經期貨截至上午7時59分下跌35點。

 

2、據彭博引述美國官員透露，美國總統特朗普與中國國家主席習近平定於華盛頓時間周五（19日）上午9時進行電話會談。外界普遍認為，這次對話將對備受關注的TikTok出售案、持續中的貿易關稅休戰，以至兩國緊張關係的未來走向釋放重要信號。特朗普總統已暗示，他可能會在與習近平主席的通話中，同意再次延長關稅休戰期。

 

3、外國投資者7月增持美國國債至總額9.16萬億美元創新高，中國減持257億美元至7310億美元，英國增持413億美元至8993億美元創新高。

 

4、特朗普訪英期間與首相施紀賢簽署《科技繁榮協議》，深化兩國在人工智能、量子運算等科技領域的合作，並帶來商業投資承諾。

 

5、英倫銀行維持利率4厘不變，決定將量化緊縮步伐由每年1000億英鎊放緩至700億英鎊，央行行長貝利稱未來減息時間及規模仍不確定。

 

6、美國勞工部數據顯示，上周新領失業救濟人數錄得四年來最大單周跌幅，扭轉前周急升勢頭，表現優於市場預期。

 

7、英偉達宣布斥資50億美元入股英特爾，合作開發新一代晶片，刺激英特爾股價盤前交易時段一度飆升超過30%。

 

8、標普表示，香港房地產市場將由成交量帶動穩定發展，預期發展商未來一年內或謹慎提高價格，以消化庫存。

 

9、中國奇瑞汽車(09973) 踏入招股第二日，券商暫借出178.16億元孖展，以公開發售集資額9.14億元計，超購逾18.5倍。

 

