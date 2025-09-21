一周部署 | 美國將公布GDP、通脹等數據，中美元首會晤指日可期

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

市場消化議息結果及減息路徑，關注去中心化金融及美元地位

美股本周主要指數表現造好，標普500指數全周上漲約1.2%，道瓊斯指數全周上漲約1.1%，納指全周升約2.2%。科技股繼續領漲，蘋果、微軟表現突出，亞馬遜再創新高，進一步帶動科技板塊反彈。油價波動和經濟數據預期疲軟引發市場憂慮，能源和工業板塊疲軟。

美聯儲決定減息0.25%，表明貨幣政策正逐步進入調整路徑，但市場更關注下一次議息會議和10月底的經濟數據。GDP和通脹數據將是未來幾周市場關注的焦點，如果數據繼續改善，可能會支持進一步寬鬆的預期。展望未來，面對去中心化金融迅速發展和挑戰，市場密切關注經濟數據和美元國際地位的變化，預期科技股將仍然是市場主要動能，惟需注意靈活調整策略以防範潛在風險。

減息0.5%，0.25%，0.125%？

在剛剛結束的超級央行政策周之際，美國聯儲局宣布減息0.25%，低於部份市場預期的0.5%，惟市場對於標誌著新一輪減息周期正式開始，反應平穩。聯儲局主席鮑威爾強調，此次減息主要是一種風險管理措施，市場預計到2026年底，聯儲局將減息五次，貨幣政策仍為寬鬆。香港金管局亦下調基準利率0.25%，滙豐銀行帶頭僅將最優惠利率（P利率）下調了0.125%，表明銀行對減息態度保持謹慎。香港銀行公會指出，2022年至2023年期間，美國已加息11次，累計幅度約為5.25%，但同期港息進行了5次調整，共調整約0.875%。如果美國下月底再次減息，香港銀行可能會效仿調整0.125%，使P利率回到加息前的水平。目前，香港的流動性仍受資金流動和資金成本影響，除非有新資金流入，香港銀行同業拆息很難迅落至6月份的0.5%低位。

恒生指數連續三周上漲，科技股領漲

港股市場情緒繼續樂觀，恒生指數按周上漲156點，連續三周收高。國有企業指數也收高107點，反映整個板塊同步上漲。科技股尤為突出，科技指數飆升305點，帶動市場上漲。其中滙豐(00005)走勢凌厲，博彩股也表現突出。相反，煤炭和石油股表現疲軟，跑輸大市，顯示傳統資源板塊信心有所緩和。中港兩地掛牌股份方面，受內地基建需求復甦及工程機械熱銷帶動，中聯重科(01157)表現亮麗，反映行業景氣及政策支持的提振作用；寧德時代(03750)以強勁勢頭領跑新能源板塊。整體來看，資金持續流入港股ETF，市場對未來經濟復甦仍抱有較高預期，加上政府基建和大型項目的進展，以及科技巨頭的相關業務發展消息，有望為市場提供持續的動力。

科技與人工智能主題ETF需求殷切

在中港股估值差距和投資需求的推動下，內地市場對港股ETF的熱度持續升溫。8月份，資金流入創下歷史新高。根據彭博社研究，2025年港股ETF將佔內地ETF市場資產的50%以上，吸引約2500億美元資金，約佔市場10%。與傳統啤打值投資法相比，市場已轉向更具針對性的主題產品，目前熱門產品包括富國中證港股通互聯網ETF及易方達中證港股投資主題ETF，預計今年新基金發行數量將屢創新高，市場規模將持續擴大，反映市場高度關注及意願部署科技及人工智能，但留意資金波動風險。

股票成交額超3萬億元，股債市場可期

上證指數按周下跌50點，市場成交額再次突破3萬億元，反映市場交投活躍。科技和新能源板塊受益於產業升級和政策利好，表現突出；傳統能源行業疲軟，需求不足。聯儲局恢復減息，提振全球風險胃納，改善新興市場流動性預期。由於今年不太可能出現大規模的內需刺激措施，預計10年期國債收益率將在震盪中緩慢下降至1.5%左右。





宏觀數據方面，三季度GDP、CPI、PPI等即將相繼出爐，有分析認為，房地產調控和貨幣調整將是未來的重點，鋼煤、新能源板塊等行業值得關注。此外，中美元首通話，以及下月在亞太經濟合作組織峰會面，或有助於提振市場投資信心。

