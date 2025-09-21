  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

一周部署 | 美國將公布GDP、通脹等數據，中美元首會晤指日可期

21/09/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

市場消化議息結果及減息路徑，關注去中心化金融及美元地位

 

　　美股本周主要指數表現造好，標普500指數全周上漲約1.2%，道瓊斯指數全周上漲約1.1%，納指全周升約2.2%。科技股繼續領漲，蘋果、微軟表現突出，亞馬遜再創新高，進一步帶動科技板塊反彈。油價波動和經濟數據預期疲軟引發市場憂慮，能源和工業板塊疲軟。

 

　　美聯儲決定減息0.25%，表明貨幣政策正逐步進入調整路徑，但市場更關注下一次議息會議和10月底的經濟數據。GDP和通脹數據將是未來幾周市場關注的焦點，如果數據繼續改善，可能會支持進一步寬鬆的預期。展望未來，面對去中心化金融迅速發展和挑戰，市場密切關注經濟數據和美元國際地位的變化，預期科技股將仍然是市場主要動能，惟需注意靈活調整策略以防範潛在風險。

 

減息0.5%，0.25%，0.125%？

 

　　在剛剛結束的超級央行政策周之際，美國聯儲局宣布減息0.25%，低於部份市場預期的0.5%，惟市場對於標誌著新一輪減息周期正式開始，反應平穩。聯儲局主席鮑威爾強調，此次減息主要是一種風險管理措施，市場預計到2026年底，聯儲局將減息五次，貨幣政策仍為寬鬆。香港金管局亦下調基準利率0.25%，滙豐銀行帶頭僅將最優惠利率（P利率）下調了0.125%，表明銀行對減息態度保持謹慎。香港銀行公會指出，2022年至2023年期間，美國已加息11次，累計幅度約為5.25%，但同期港息進行了5次調整，共調整約0.875%。如果美國下月底再次減息，香港銀行可能會效仿調整0.125%，使P利率回到加息前的水平。目前，香港的流動性仍受資金流動和資金成本影響，除非有新資金流入，香港銀行同業拆息很難迅落至6月份的0.5%低位。

 

恒生指數連續三周上漲，科技股領漲

 

　　港股市場情緒繼續樂觀，恒生指數按周上漲156點，連續三周收高。國有企業指數也收高107點，反映整個板塊同步上漲。科技股尤為突出，科技指數飆升305點，帶動市場上漲。其中滙豐(00005)走勢凌厲，博彩股也表現突出。相反，煤炭和石油股表現疲軟，跑輸大市，顯示傳統資源板塊信心有所緩和。中港兩地掛牌股份方面，受內地基建需求復甦及工程機械熱銷帶動，中聯重科(01157)表現亮麗，反映行業景氣及政策支持的提振作用；寧德時代(03750)以強勁勢頭領跑新能源板塊。整體來看，資金持續流入港股ETF，市場對未來經濟復甦仍抱有較高預期，加上政府基建和大型項目的進展，以及科技巨頭的相關業務發展消息，有望為市場提供持續的動力。

 

科技與人工智能主題ETF需求殷切

 

　　在中港股估值差距和投資需求的推動下，內地市場對港股ETF的熱度持續升溫。8月份，資金流入創下歷史新高。根據彭博社研究，2025年港股ETF將佔內地ETF市場資產的50%以上，吸引約2500億美元資金，約佔市場10%。與傳統啤打值投資法相比，市場已轉向更具針對性的主題產品，目前熱門產品包括富國中證港股通互聯網ETF及易方達中證港股投資主題ETF，預計今年新基金發行數量將屢創新高，市場規模將持續擴大，反映市場高度關注及意願部署科技及人工智能，但留意資金波動風險。

 

股票成交額超3萬億元，股債市場可期

 

　　上證指數按周下跌50點，市場成交額再次突破3萬億元，反映市場交投活躍。科技和新能源板塊受益於產業升級和政策利好，表現突出；傳統能源行業疲軟，需求不足。聯儲局恢復減息，提振全球風險胃納，改善新興市場流動性預期。由於今年不太可能出現大規模的內需刺激措施，預計10年期國債收益率將在震盪中緩慢下降至1.5%左右。


　
　　宏觀數據方面，三季度GDP、CPI、PPI等即將相繼出爐，有分析認為，房地產調控和貨幣調整將是未來的重點，鋼煤、新能源板塊等行業值得關注。此外，中美元首通話，以及下月在亞太經濟合作組織峰會面，或有助於提振市場投資信心。

 

一周部署 | 美國將公布GDP、通脹等數據，中美元首會晤指日可期

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美國將公布GDP、通脹等數據，中美元首會晤指日可期

 

李澤銘：留意後市或出現深度調整…此類股份防守力最強！

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06198

青島港

7.690

異動股

02586

多點數智

10.190

異動股

00936

佳兆業資本

0.840

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,315.27
    +172.85 (+0.375%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,664.36
    +32.40 (+0.489%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,631.48
    +160.75 (+0.715%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.154
變動率︰-1.677%
較港股︰-0.78%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌36.947
變動率︰-1.773%
較港股︰-0.73%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌71.829
變動率︰-2.300%
較港股︰+0.04%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.361
變動率︰-2.619%
較港股︰-7.68%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌35.100
變動率︰-0.791%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.600
變動率︰-0.958%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.600
變動率︰-1.141%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌129.470
變動率︰-2.625%
精選美股 More
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升3.010
變動率︰+5.986%
UBER 優步
按盤價(USD)︰升98.510
變動率︰+4.023%
AAPL 蘋果
按盤價(USD)︰升245.500
變動率︰+3.203%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰跌29.580
變動率︰-3.238%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/09/2025 08:44 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/09/2025 08:44 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06198 青島港
  • 7.690
  • 02586 多點數智
  • 10.190
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.840
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.134
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.238
股份推介
  • 02378 保誠
  • 108.800
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.140
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.550
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.530
  • 目標︰$12.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.100
  • 00005 滙豐控股
  • 106.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 00941 中國移動
  • 85.950
  • 00700 騰訊控股
  • 642.500
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 13.210
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 37.300
  • 目標︰$40.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 25.160
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/09/2025 17:09  《盤後部署》港股爭持恒指全日平手收場，鴻騰急升待回落5元附近可撈

19/09/2025 17:39  【施政報告】甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位

19/09/2025 19:05  【地皮超標】荃灣永順街住宅地本月26日起招標，11月14日截標

19/09/2025 17:08  【新股上市】紫金黃金國際(02259)國際發售部分傳已獲足額認購

19/09/2025 18:30  【施政報告】何永賢：開始研究重建模範邨，綠白表購買機率均會上升

19/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

19/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛勁升百度目標七成，中金升攜程目標逾一成半

19/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５４，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：港匯轉強勢，恒指續看俏新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 美國將公布GDP、通脹等數據，中美元首會晤指日可期新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，PAObank一個月高達20厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天文台：熱帶氣旋樺加沙9.23升級超強颱風！離岸高地吹10級暴風＋狂風驟雨及雷暴 1
人氣文章

影視娛樂

9月中新戲速遞：林敏驄《觸電》與年輕電競手追夢、《頭文字D》《墮落天使》4K修復重溫
人氣文章

玩樂 What’s On

2025日本紅葉預測：東日本比往年遲、西日本／九州11月中開始
DIVA CHANNEL
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

內衣也要有Capsule Wardrobe！入手這3大單品類別，輕鬆駕馭各種日常造型
人氣文章

Beauty

乳酪+水果+堅果＝美味健康Yogurt Bowl！3個簡單乳酪碗食譜，輕鬆減脂兼消化排宿便！
人氣文章

Art & Living

傳承創新顯善德 南音演繹東華情
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
眼睛健康｜眼退化年輕化？出現6大症狀要小心！拆解眼退化成因+5大護眼營養素
人氣文章
名人健康 │ 74歲鄭則士近況曝光：暴瘦蒼老神情呆滯！網民憂健康狀況：肥貓老了
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/09/2025
港股 | 蕭猷華：港匯轉強勢，恒指續看俏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處