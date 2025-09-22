港股 | 午市前瞻 | 中美關係存暗湧料恒指兩萬六上方整固 iPhone17熱賣用家換機需求強勁

美股受聯儲局減息結果帶動高收，另外中美元首電話會談順利結束，新華社形容電話通話務實、積極且富有建設性，惟今早承接上周港股跌勢，恒指低開85點之後表現持續向下，指數半日收報26281，跌263點或1%，主板成交近1648億元。恒生中國企業指數報9349，跌122點或1.3%。恒生科技指數報6220，跌74點或1.2%。

聶振邦：中美通話後中方相對保守，觀望經濟數據恒指料守26000

中美元首通話後港股見沽壓，上半日恒指跌逾200點徘徊26300關口。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，早前恒指升破25000後都要經歷超過一個月時間整固，現時升破26000後雖然一度登上27000，但以現時狀況而言將仍難免在26000之上徘徊，初步預計整固區間約為26000至26800，建議投資者在正式失守26000前都未急於止蝕，反正現時上落市格局也並未太差，整體9月升幅表仍算較佳。

國家主席習近平與美國總統特朗普通話氣氛良好，不過整體驚喜不大，聶振邦認為聯儲局議息以及本港《施政報告》都公布，短線消息消化後市場將重新觀望中美經濟數據表現，短線大市方向感缺乏，故以整固格局為主。不過他強調，不能排除中美之間仍有暗湧，雖然特朗普在通話後大放樂觀情緒，更感謝習近平「批准」TikTok一事，但是中方說法相對保守，未認為中美已完全排解所有分歧，因此仍要留意後續形勢。

iPhone 17未備AI輸蝕，惟果粉急需換機等無可等

蘋果iPhone 17過去周末正式在內地及香港開售，雖然事前反應指新iPhone功能稍遜預期，但中港市場依舊反應熱烈，有指黃牛高價收機，黃牛價可較原價高數百甚至千元以上。因應市場反應較預期熱烈，有報道指蘋果緊急要求供應商提高產能，其中在17日已被要求提高40%產能。上半日蘋果供應鏈股份全線逆市造好，舜宇(02382)升6%領漲藍籌。

現時港股高位傾向炒股不炒市，iPhone 17反應勝預期將有望持續帶動蘋概股炒作，料近兩日內仍有動力支持，但兩大藍籌蘋概中，舜宇現時已重返3月底水平，上望區間阻力約90元，現價距離水位已不多，相對上比亞迪電子(00285)距離3月阻力水平51.5元仍較遠，現價計仍有潛在升幅約兩成，相對上較值博，40元前企穩則可入手博上。

對於iPhone 17後市銷情，聶振邦認為目前開賣反應已較iPhone 16為佳，預計後市將會持續跑贏iPhone 16。但他強調此次iPhone 17仍未具備AI功能是較為輸蝕一點，但針對上次iPhone 16因功能差過預期已累績一群未有換機消費者，再時隔一年已到達手機換機周期，因而帶動今次iPhone 17銷情。

撰文：經濟通通訊社市場組

