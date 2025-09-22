  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 中美關係存暗湧料恒指兩萬六上方整固 iPhone17熱賣用家換機需求強勁

22/09/2025

　　美股受聯儲局減息結果帶動高收，另外中美元首電話會談順利結束，新華社形容電話通話務實、積極且富有建設性，惟今早承接上周港股跌勢，恒指低開85點之後表現持續向下，指數半日收報26281，跌263點或1%，主板成交近1648億元。恒生中國企業指數報9349，跌122點或1.3%。恒生科技指數報6220，跌74點或1.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美關係存暗湧料恒指兩萬六上方整固 iPhone17熱賣用家換機需求強勁

（官方圖片）

 

聶振邦：中美通話後中方相對保守，觀望經濟數據恒指料守26000

 

　　中美元首通話後港股見沽壓，上半日恒指跌逾200點徘徊26300關口。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，早前恒指升破25000後都要經歷超過一個月時間整固，現時升破26000後雖然一度登上27000，但以現時狀況而言將仍難免在26000之上徘徊，初步預計整固區間約為26000至26800，建議投資者在正式失守26000前都未急於止蝕，反正現時上落市格局也並未太差，整體9月升幅表仍算較佳。

 

　　國家主席習近平與美國總統特朗普通話氣氛良好，不過整體驚喜不大，聶振邦認為聯儲局議息以及本港《施政報告》都公布，短線消息消化後市場將重新觀望中美經濟數據表現，短線大市方向感缺乏，故以整固格局為主。不過他強調，不能排除中美之間仍有暗湧，雖然特朗普在通話後大放樂觀情緒，更感謝習近平「批准」TikTok一事，但是中方說法相對保守，未認為中美已完全排解所有分歧，因此仍要留意後續形勢。

 

iPhone 17未備AI輸蝕，惟果粉急需換機等無可等

 

　　蘋果iPhone 17過去周末正式在內地及香港開售，雖然事前反應指新iPhone功能稍遜預期，但中港市場依舊反應熱烈，有指黃牛高價收機，黃牛價可較原價高數百甚至千元以上。因應市場反應較預期熱烈，有報道指蘋果緊急要求供應商提高產能，其中在17日已被要求提高40%產能。上半日蘋果供應鏈股份全線逆市造好，舜宇(02382)升6%領漲藍籌。

 

　　現時港股高位傾向炒股不炒市，iPhone 17反應勝預期將有望持續帶動蘋概股炒作，料近兩日內仍有動力支持，但兩大藍籌蘋概中，舜宇現時已重返3月底水平，上望區間阻力約90元，現價距離水位已不多，相對上比亞迪電子(00285)距離3月阻力水平51.5元仍較遠，現價計仍有潛在升幅約兩成，相對上較值博，40元前企穩則可入手博上。

 

　　對於iPhone 17後市銷情，聶振邦認為目前開賣反應已較iPhone 16為佳，預計後市將會持續跑贏iPhone 16。但他強調此次iPhone 17仍未具備AI功能是較為輸蝕一點，但針對上次iPhone 16因功能差過預期已累績一群未有換機消費者，再時隔一年已到達手機換機周期，因而帶動今次iPhone 17銷情。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美關係存暗湧料恒指兩萬六上方整固 iPhone17熱賣用家換機需求強勁

舜宇股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中美關係存暗湧料恒指兩萬六上方整固 iPhone17熱賣用家換機需求強勁

比電股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

其他蘋果概念股相關新聞：
蘋概股｜傳蘋果要求供應商提高iPhone 17產能，OpenAI與果鏈企業合作打造新設備，相關概念股抽升可以點揀？
大行報告 | 高盛牛看華虹$77商湯$3.53，麥格理降百勝目標至$412
《Ａ股焦點》蘋果據報要求提升入門款iPhone 17產量，立訊精密漲停
《異動股》舜宇升逾3%全線蘋概股抽高，傳蘋果緊急要求提高產能

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00881

中升控股

14.630

異動股

00316

東方海外國際

126.600

異動股

02382

舜宇光學科技

87.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00881 中升控股
  • 14.630
  • 00316 東方海外國際
  • 126.600
  • 02382 舜宇光學科技
  • 87.050
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 39.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.200
股份推介
  • 02013 微盟集團
  • 2.770
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.200
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.200
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.320
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 13.970
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.700
  • 00700 騰訊控股
  • 641.000
  • 00941 中國移動
  • 85.400
  • 00981 中芯國際
  • 73.350
報章貼士
  • 02533 黑芝麻智能
  • 20.480
  • 目標︰$22.00
  • 09699 順豐同城
  • 13.970
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.385
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/09/2025 17:10  《盤後部署》大市整固壓力增或下試廿天線，煤炭股料跟國策首鋼築底可吼

22/09/2025 18:54  港交所:建議市場參與者參考惡劣天氣交易運作安排，盡早作出運營及人力資源調配

22/09/2025 17:58  恒隆陳文博：現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與

22/09/2025 17:49  長虹佳華(03991)獲虹圖投資計劃溢價32.9%進行私有化，涉逾7億，明早復牌

22/09/2025 14:12  明傍晚六時後機場多個航班受影響升降大減，機場維持開放，國泰料取消500航班

22/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２７億元，買盈富基金沽美團

22/09/2025 08:34  【大行炒Ｄ乜】高盛升華虹、商湯目標，信証升京東健康目標逾三成

22/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７０２，一個月拆息較上日升１９基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒隆 | 陳文博：現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

樺加沙 | 港交所：建議市場參與者參考惡劣天氣交易運作安排，盡早作出運營及人力資源調配新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美溝通元首會晤，LPR續不變，颱風襲廣東多地將「五停」新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

郭富城迎三寶、10月「登六」雙喜臨門｜暗示太太預產期＋子女腳頭好帶挈贏馬
人氣文章

玩樂 What’s On

麥當勞50周年主題展10月登陸西九｜復刻首間餐廳+70年代餐牌燈箱+麥當勞叔叔打卡位
人氣文章

FOCUS

始祖鳥｜FOCUS | 成也營銷敗也營銷，煙花散後何處歸「鳥」
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

許鞍華《得閒炒飯》：以人文色彩點綴飲食男女
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

沒完沒了的出軌：感情背叛過後，為何還選擇留下？
人氣文章

Art & Living

秋日藝遊誌：港樂開季、獨立樂隊The Hertz音樂會！哈囉喂「恐怖在線」劇場回歸
健康好人生 Health Channel
人氣文章
近視與飲食有關？中大揭奧米加3護兒童視力，營養師建議3類食物
人氣文章
一家3口全患腸胃道癌症，疑因1常見飲食習慣惹禍！醫生揭8大致癌生活習慣
人氣文章
秋天滋潤湯水推薦｜無花果百合栗子雞湯健脾補氣血、舒緩眼乾流鼻血
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 21:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/09/2025
恒隆 | 陳文博：現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處