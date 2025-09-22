比亞迪遭巴菲特沽清持股，安踏旗下品牌西藏放煙花捱批，兩股齊下挫可趁機吸定勿沾手？

今日港股繼續調整，其中比亞迪(01211)遭巴菲特旗下巴郡沽清持股，安踏體育(02020)旗下始祖鳥於西藏山區放煙花捱批，遭當地部門核查，兩隻股份股價跌得更急，安踏最多插逾7%，惟兩股近日都獲大行唱好，可趁其調整吸納，抑或暫未宜沾手？

（比亞迪汽車官網截圖）

巴郡確認已悉售比亞迪 持貨期間股價勁升38.9倍



據美國財經頻道《CNBC》報道，根據巴郡第一季度財務報告，截至3月底，巴郡對比亞迪的投資價值為零，巴郡發言人亦證實已全數沽清比亞迪。巴郡於2022年8月開始分階段減持所持比亞迪的2.25億股(股份一拆三前，即現時6.75億股)，並在其後不足兩年內先後15次披露減持股份。最後一次披露是在去年7月中，巴郡再減持比亞迪逾139萬H股，每股平均作價246.96元，持股比例由5.06%降至4.94%，即毋須申報的水平。按比亞迪上周五(19日)收報113.5元計算，巴郡持股17年間，比亞迪股價累升38.9倍。巴菲特未詳細解釋出售原因，但曾表示會尋找更滿意的投資方向。

比亞迪集團公關處總經理李雲飛回應稱，股票投資，有買就有賣，這是很正常的事情。感謝芒格和巴菲特對比亞迪的認可，也感謝過去17年的投資、幫助和陪伴，為所有的長期主義點讚。

瑞銀：比亞迪投資者情緒見底 予目標價160元

瑞銀上周發表研報指，比亞迪公布2025年第二季度業績低於預期以來，投資者情緒普遍偏向看淡，惟該行認為比亞迪的情緒正處於觸底的轉折點，重申「買入」評級，目標價為160港元。該行指，從估值角度看，短期基本面似乎已被過度計價。比亞迪是全球第二大EV/ESS電池製造商，規模約為寧德時代的一半、LG能源解決方案的兩倍，但其市值僅為LG能源解決方案的兩倍，不及寧德時代的一半。若按與第一及第三大同行的每GWh市值計算，比亞迪的估值意味投資者實際上「免費」獲得其下游電動車業務、上游半導體業務及比亞迪電子業務。從相對估值角度，比亞迪被低估。

除了估值角度，瑞銀認為存在觸發比亞迪重新評價的催化劑。預計第三及第四季度每輛車淨利潤將從第二季度低谷回升，因公司適應最新成本結構並受益於9月起的強勁季節性銷售。展望2026年，海外銷售可能實現高雙位數增長，受海外工廠開設、分銷網絡擴張及品牌知名度提升推動。若海外銷售增加50萬輛，可能帶來100億元人民幣的增量利潤貢獻。

里昂則指，比亞迪將次季遜於預期的表現，歸因於市場競爭激烈、高成本及為經銷商提供返利政策，導致單車利潤下滑。集團同時透露下半年將推出新車型與改款計劃，將於成都車展發布「鈦金7(Titanium)」系列，並以原價為現有大眾市場車型升級配置。隨著價格因車輛功能強化而漸趨穩定，加上競爭對手的新產品周期逐步結束，集團有信心未來市場將有利方向發展。該行重申對比亞迪H股與A股「高度確信跑贏大市」評級，目標價分別為140港元及140元人民幣，相當於預測明年市盈率19倍，因內地電動車市場競爭格局正趨向精細化。比亞迪今年第二季毛利率降至16%(對比今年首季20%)，估計今年第三季毛利率可回升至22%，料第三季純利93.63億人民幣按年跌19.3%，但按季升47.3%。

安踏旗下始祖鳥西藏放煙花被斥破壞生態 遭日喀則市委核查

另邊廂，安踏體育旗下品牌始祖鳥(ARC'TERYX)於上周五(19日)聯合藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5500米)舉辦了一場名為《升龍》的煙花表演，炸出3000米長的彩色「巨龍」伸延向雪山，大量網友質疑其不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態屏障，對當地產生環境污染。昨日(21日)日喀則網信辦通報，稱日喀則市委、市政府已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。煙花秀視頻引發爭議後，始祖鳥官方帳號刪除活動宣傳帖，蔡國強社交平台發布的相關視頻不可見。官媒央視網亦發題為《無知無畏者當戒！》的批評文章。

始祖鳥與蔡國強工作室先後發布致歉信。始祖鳥稱，近期品牌贊助的蔡國強《升龍》藝術項目引發了廣泛的公眾討論，「我們衷心感謝大家對青藏高原生態環境的關切與監督，並誠懇接受所有的批評和建議。」始祖鳥還表示，該項目本是希望通過藝術家的創作，提升對高山在地文化的關注，但這一初心在作品呈現過程中仍出現偏差甚至偏離。始祖鳥將在政府部門監管下，配合藝術家團隊對該項目全過程的環境生態影響進行覆核，邀請第三方專業環保機構開展評估工作，展開補救行動。同時，公司還將推進既定的藏地環境保護計劃和公益項目。

（安踏體育網頁截圖）

野村：安踏重申全年銷售目標 予目標價121.8元

野村發表最新研報指，安踏9月至今銷售出現波動，但8月銷售動力有所恢復。FILA第三季度銷售將受惠於較低基數，而安踏品牌第三季度銷售將面臨較高基數。新收購的Jack Wolfskin品牌2025年的主要任務是關閉低效率店舖，預計該品牌將產生約2至3億元人民幣虧損。在新任首席執行官的帶領下，管理層預期大眾市場定位的Jack Wolfskin將成為安踏戶外業務的重要補充。安踏目前專注於東盟市場的海外擴張，管理層重申未來三年在東盟地區開設超過1000家店舖的目標。其海外擴張的主要策略是根據當地消費者需求提供更多本地化產品。安踏重申2025年全年銷售目標，其中安踏品牌銷售增長中單位數，FILA品牌銷售增長中單位數，DESCENTE及KOLON品牌銷售增長超過40%，維持「買入」評級，目標價121.8港元。

花旗則稱，Amer管理層上調2025財年第三季業績指引，預期第三季銷售按年增長逾20%；營業利潤率超過13%，反映戶外及越野跑步類別持續強勁，尤其是在中國市場。Amer上調第三季指引對安踏及滔搏(06110)均有正面影響，兩者均增加了在戶外及跑步類別的業務，給予安踏目標價111.6元，滔搏目標價3.75元。

溫傑：比亞迪壞消息或出盡105元可吸 安踏90元附近應買不沽

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，巴菲特沽清持股對比亞迪無直接影響，首先要看事件影響應先看它之前是否市場焦點，而近期市場看淡比亞迪是因內捲、業績差及下調全年銷量預測等，全與巴菲特無關。第二，巴菲特不是今年或去年才開始減持比亞迪，以其以往做法，任何股份一沽就會沽清，此為預計之中，而隨著其減持至5%以下，基本上不用申報，所以就算之後一直沽，大家既不知道也不再留意，所以這不應是太重要的因素。第三，巴菲特或某投資者行動都只有參考價值，而巴菲特只以8元買入比亞迪，現時以逾100元沽，且經過拆細，已不知賺了多少倍，沽完後可作其他投資或有很多原因，但未必代表他看得很淡。再者，最重要還是看基本因素，若基本因素很好，不愁沒人接貨，相反若基本因素轉差，就算巴菲特不沽，也有很多人沽。

溫傑續指，看來比亞迪很多壞消息已出，且由上周五開始已變為100股一手，若看好可小注部署，若有貨則可繼續持有。其股價既已反映了很多壞消息，大家又覺得100元紅底是心理關口，若105元買入，就算基本因素無改變，跌到100元附近無論如何都應會彈一彈，即短線有反彈的契機。若壞消息出盡，加上10月頭公布的9月銷售數據不錯，更有機會轉勢，總之若從價位部署，短線或中線都應有效。

至於安踏，溫傑認為，安踏旗下品牌於西藏山區放煙花遭當地部門核查，對公司中長線業績相信不會有很大衝擊，股價今日大幅低開後曾見89.75元，非常貼近之前雙底，即7月14日的87.45元及8月8日的88.55元，並差不多做出三底，故見其即由低位89.75元抽上93元，可見有些股份大家都想買並望其調整，故安踏大幅低開後就有買盤掃上去。若緊貼大市，並熟悉安踏知其往後品牌銷售會很好，且計其估值有上望空間，今早大幅低開就是吸納機會，總之90元附近應該買入，不應再沽出。

比亞迪半日跌3.44%收報109.6元，成交19.96億元。安踏則跌3.56%報93.35元，成交20.03億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

