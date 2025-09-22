  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

比亞迪遭巴菲特沽清持股，安踏旗下品牌西藏放煙花捱批，兩股齊下挫可趁機吸定勿沾手？

22/09/2025

　　今日港股繼續調整，其中比亞迪(01211)遭巴菲特旗下巴郡沽清持股，安踏體育(02020)旗下始祖鳥於西藏山區放煙花捱批，遭當地部門核查，兩隻股份股價跌得更急，安踏最多插逾7%，惟兩股近日都獲大行唱好，可趁其調整吸納，抑或暫未宜沾手？

 

比亞迪遭巴郡沽清持股，安踏旗下品牌西藏放煙花捱批，兩股齊下挫可趁機吸？

（比亞迪汽車官網截圖）

 

巴郡確認已悉售比亞迪　持貨期間股價勁升38.9倍


　　據美國財經頻道《CNBC》報道，根據巴郡第一季度財務報告，截至3月底，巴郡對比亞迪的投資價值為零，巴郡發言人亦證實已全數沽清比亞迪。巴郡於2022年8月開始分階段減持所持比亞迪的2.25億股(股份一拆三前，即現時6.75億股)，並在其後不足兩年內先後15次披露減持股份。最後一次披露是在去年7月中，巴郡再減持比亞迪逾139萬H股，每股平均作價246.96元，持股比例由5.06%降至4.94%，即毋須申報的水平。按比亞迪上周五(19日)收報113.5元計算，巴郡持股17年間，比亞迪股價累升38.9倍。巴菲特未詳細解釋出售原因，但曾表示會尋找更滿意的投資方向。

 

　　比亞迪集團公關處總經理李雲飛回應稱，股票投資，有買就有賣，這是很正常的事情。感謝芒格和巴菲特對比亞迪的認可，也感謝過去17年的投資、幫助和陪伴，為所有的長期主義點讚。

 

瑞銀：比亞迪投資者情緒見底　予目標價160元

 

　　瑞銀上周發表研報指，比亞迪公布2025年第二季度業績低於預期以來，投資者情緒普遍偏向看淡，惟該行認為比亞迪的情緒正處於觸底的轉折點，重申「買入」評級，目標價為160港元。該行指，從估值角度看，短期基本面似乎已被過度計價。比亞迪是全球第二大EV/ESS電池製造商，規模約為寧德時代的一半、LG能源解決方案的兩倍，但其市值僅為LG能源解決方案的兩倍，不及寧德時代的一半。若按與第一及第三大同行的每GWh市值計算，比亞迪的估值意味投資者實際上「免費」獲得其下游電動車業務、上游半導體業務及比亞迪電子業務。從相對估值角度，比亞迪被低估。

 

　　除了估值角度，瑞銀認為存在觸發比亞迪重新評價的催化劑。預計第三及第四季度每輛車淨利潤將從第二季度低谷回升，因公司適應最新成本結構並受益於9月起的強勁季節性銷售。展望2026年，海外銷售可能實現高雙位數增長，受海外工廠開設、分銷網絡擴張及品牌知名度提升推動。若海外銷售增加50萬輛，可能帶來100億元人民幣的增量利潤貢獻。

 

　　里昂則指，比亞迪將次季遜於預期的表現，歸因於市場競爭激烈、高成本及為經銷商提供返利政策，導致單車利潤下滑。集團同時透露下半年將推出新車型與改款計劃，將於成都車展發布「鈦金7(Titanium)」系列，並以原價為現有大眾市場車型升級配置。隨著價格因車輛功能強化而漸趨穩定，加上競爭對手的新產品周期逐步結束，集團有信心未來市場將有利方向發展。該行重申對比亞迪H股與A股「高度確信跑贏大市」評級，目標價分別為140港元及140元人民幣，相當於預測明年市盈率19倍，因內地電動車市場競爭格局正趨向精細化。比亞迪今年第二季毛利率降至16%(對比今年首季20%)，估計今年第三季毛利率可回升至22%，料第三季純利93.63億人民幣按年跌19.3%，但按季升47.3%。

 

安踏旗下始祖鳥西藏放煙花被斥破壞生態　遭日喀則市委核查

 

　　另邊廂，安踏體育旗下品牌始祖鳥(ARC'TERYX)於上周五(19日)聯合藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5500米)舉辦了一場名為《升龍》的煙花表演，炸出3000米長的彩色「巨龍」伸延向雪山，大量網友質疑其不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態屏障，對當地產生環境污染。昨日(21日)日喀則網信辦通報，稱日喀則市委、市政府已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。煙花秀視頻引發爭議後，始祖鳥官方帳號刪除活動宣傳帖，蔡國強社交平台發布的相關視頻不可見。官媒央視網亦發題為《無知無畏者當戒！》的批評文章。

 

　　始祖鳥與蔡國強工作室先後發布致歉信。始祖鳥稱，近期品牌贊助的蔡國強《升龍》藝術項目引發了廣泛的公眾討論，「我們衷心感謝大家對青藏高原生態環境的關切與監督，並誠懇接受所有的批評和建議。」始祖鳥還表示，該項目本是希望通過藝術家的創作，提升對高山在地文化的關注，但這一初心在作品呈現過程中仍出現偏差甚至偏離。始祖鳥將在政府部門監管下，配合藝術家團隊對該項目全過程的環境生態影響進行覆核，邀請第三方專業環保機構開展評估工作，展開補救行動。同時，公司還將推進既定的藏地環境保護計劃和公益項目。

 

比亞迪遭巴郡沽清持股，安踏旗下品牌西藏放煙花捱批，兩股齊下挫可趁機吸？

（安踏體育網頁截圖）

 

野村：安踏重申全年銷售目標　予目標價121.8元

 

　　野村發表最新研報指，安踏9月至今銷售出現波動，但8月銷售動力有所恢復。FILA第三季度銷售將受惠於較低基數，而安踏品牌第三季度銷售將面臨較高基數。新收購的Jack Wolfskin品牌2025年的主要任務是關閉低效率店舖，預計該品牌將產生約2至3億元人民幣虧損。在新任首席執行官的帶領下，管理層預期大眾市場定位的Jack Wolfskin將成為安踏戶外業務的重要補充。安踏目前專注於東盟市場的海外擴張，管理層重申未來三年在東盟地區開設超過1000家店舖的目標。其海外擴張的主要策略是根據當地消費者需求提供更多本地化產品。安踏重申2025年全年銷售目標，其中安踏品牌銷售增長中單位數，FILA品牌銷售增長中單位數，DESCENTE及KOLON品牌銷售增長超過40%，維持「買入」評級，目標價121.8港元。

 

　　花旗則稱，Amer管理層上調2025財年第三季業績指引，預期第三季銷售按年增長逾20%；營業利潤率超過13%，反映戶外及越野跑步類別持續強勁，尤其是在中國市場。Amer上調第三季指引對安踏及滔搏(06110)均有正面影響，兩者均增加了在戶外及跑步類別的業務，給予安踏目標價111.6元，滔搏目標價3.75元。

 

溫傑：比亞迪壞消息或出盡105元可吸　安踏90元附近應買不沽

 

比亞迪遭巴菲特沽清持股，安踏旗下品牌西藏放煙花捱批，兩股齊下挫可趁機吸定勿沾手？

（溫傑）

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，巴菲特沽清持股對比亞迪無直接影響，首先要看事件影響應先看它之前是否市場焦點，而近期市場看淡比亞迪是因內捲、業績差及下調全年銷量預測等，全與巴菲特無關。第二，巴菲特不是今年或去年才開始減持比亞迪，以其以往做法，任何股份一沽就會沽清，此為預計之中，而隨著其減持至5%以下，基本上不用申報，所以就算之後一直沽，大家既不知道也不再留意，所以這不應是太重要的因素。第三，巴菲特或某投資者行動都只有參考價值，而巴菲特只以8元買入比亞迪，現時以逾100元沽，且經過拆細，已不知賺了多少倍，沽完後可作其他投資或有很多原因，但未必代表他看得很淡。再者，最重要還是看基本因素，若基本因素很好，不愁沒人接貨，相反若基本因素轉差，就算巴菲特不沽，也有很多人沽。

 

　　溫傑續指，看來比亞迪很多壞消息已出，且由上周五開始已變為100股一手，若看好可小注部署，若有貨則可繼續持有。其股價既已反映了很多壞消息，大家又覺得100元紅底是心理關口，若105元買入，就算基本因素無改變，跌到100元附近無論如何都應會彈一彈，即短線有反彈的契機。若壞消息出盡，加上10月頭公布的9月銷售數據不錯，更有機會轉勢，總之若從價位部署，短線或中線都應有效。

 

　　至於安踏，溫傑認為，安踏旗下品牌於西藏山區放煙花遭當地部門核查，對公司中長線業績相信不會有很大衝擊，股價今日大幅低開後曾見89.75元，非常貼近之前雙底，即7月14日的87.45元及8月8日的88.55元，並差不多做出三底，故見其即由低位89.75元抽上93元，可見有些股份大家都想買並望其調整，故安踏大幅低開後就有買盤掃上去。若緊貼大市，並熟悉安踏知其往後品牌銷售會很好，且計其估值有上望空間，今早大幅低開就是吸納機會，總之90元附近應該買入，不應再沽出。

 

　　比亞迪半日跌3.44%收報109.6元，成交19.96億元。安踏則跌3.56%報93.35元，成交20.03億元。

 

比亞迪遭巴菲特沽清持股，安踏旗下品牌西藏放煙花捱批，兩股齊下挫可趁機吸？

 

比亞迪遭巴菲特沽清持股，安踏旗下品牌西藏放煙花捱批，兩股齊下挫可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

其他比亞迪/安踏相關新聞：
始祖鳥｜FOCUS | 成也營銷敗也營銷，煙花散後何處歸「鳥」
《外資精點》花旗：安踏及滔搏或受惠Amer第三季業績指引上調
《外資精點》野村維持安踏「買入」評級，目標價121.8元
【施政報告】傳「紅旗」車廠計劃北都設廠，孫東未否認，望引代表性龍頭企業
安踏體育旗下品牌「始祖鳥」西藏「炸山」煙花秀挨批，日喀則成立調查組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00881

中升控股

14.630

異動股

00316

東方海外國際

126.600

異動股

02382

舜宇光學科技

87.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00881 中升控股
  • 14.630
  • 00316 東方海外國際
  • 126.600
  • 02382 舜宇光學科技
  • 87.050
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 39.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.200
股份推介
  • 02013 微盟集團
  • 2.770
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.200
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.200
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.320
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 13.970
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.700
  • 00700 騰訊控股
  • 641.000
  • 00941 中國移動
  • 85.400
  • 00981 中芯國際
  • 73.350
報章貼士
  • 02533 黑芝麻智能
  • 20.480
  • 目標︰$22.00
  • 09699 順豐同城
  • 13.970
  • 目標︰--
  • 01205 中信資源
  • 0.385
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/09/2025 17:10  《盤後部署》大市整固壓力增或下試廿天線，煤炭股料跟國策首鋼築底可吼

22/09/2025 18:54  港交所:建議市場參與者參考惡劣天氣交易運作安排，盡早作出運營及人力資源調配

22/09/2025 17:58  恒隆陳文博：現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與

22/09/2025 17:49  長虹佳華(03991)獲虹圖投資計劃溢價32.9%進行私有化，涉逾7億，明早復牌

22/09/2025 14:12  明傍晚六時後機場多個航班受影響升降大減，機場維持開放，國泰料取消500航班

22/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２７億元，買盈富基金沽美團

22/09/2025 08:34  【大行炒Ｄ乜】高盛升華虹、商湯目標，信証升京東健康目標逾三成

22/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７０２，一個月拆息較上日升１９基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒隆 | 陳文博：現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

樺加沙 | 港交所：建議市場參與者參考惡劣天氣交易運作安排，盡早作出運營及人力資源調配新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美溝通元首會晤，LPR續不變，颱風襲廣東多地將「五停」新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜騙徙假扮珠寶設計師誘騙投資網店 六旬港男損失超過140萬
人氣文章

影視娛樂

《風林火山》入選多個國際電影節，余香凝憑《女孩不平凡》釜山影展，相隔十年再見影迷
人氣文章

玩樂 What’s On

香港快運台灣機票快閃優惠：台北／高雄／台中／花蓮 單程$58起！連稅最平$809
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

床上儀式感：香薰蠟燭、音樂、眼神接觸缺一不可！自製「菜單」添情趣？5種香薰催情兼放鬆
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

暑假後建立健康小習慣！4款飲品助增肌減脂：DIY高蛋白果昔、薑黃茶！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

沒完沒了的出軌：感情背叛過後，為何還選擇留下？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫談兒童自閉與專注力不足：開學後針灸調理，助醒腦安神定志
人氣文章
世界清潔日：清潔減廢，由「家」做起
人氣文章
簡單動作重點下肢肌力訓練，適合長者居家練習 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 21:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/09/2025
恒隆 | 陳文博：現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處