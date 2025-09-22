  • 會員
樺加沙 | 特殊情況下可能仍停市，港交所稱「密切關注」超強颱風樺加沙

22/09/2025

　　港交所(00388)發言人稱，正在「密切關注」超強颱風「樺加沙」，亦正與監管機構和市場參與者保持密切溝通。發言人指出，員工、市場參與者和投資公眾的安全仍然是港交所的首要考量，並將適時作出最新通報。

 

打風不停市 | 特殊情況下可能仍停市，港交所稱「密切關注」超強颱風樺加沙

（資料圖片）

 

　　在「打風不停市」新規下，在極端天氣期間，交易、結算和清算將照常進行，不過特殊情況下仍可能關閉市場。

 

證券及期貨專業總會籲政府及港交所停市，保障從業員及公眾安全

 

 

打風不停市 | 特殊情況下可能仍停市，港交所稱「密切關注」超強颱風樺加沙

香港證券及期貨專業總會會長陳志華（右）

 

　　香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，該會對港交所在即將來臨的超強颱風樺加沙下，仍然維持「打風不停市」深表關注。根據香港天文台預報，該颱風預計於本周三（23日）最接近香港，屆時帶來風速高達210公里／小時的強風及暴雨，可能為香港帶來嚴重威脅。該會強烈呼籲政府及港交所在近期惡劣天氣下考慮暫停香港的證券及衍生產品市場交易，以保障從業人員及公眾的安全。

 

　　他指出，惡劣天氣下強制開市可能導致業界從業人員在出行上班途中面臨嚴重風險，影響其生命安全。總會一直強調，市場運作應以員工福祉為先，任何政策決定均需優先考慮人身安全。總會敦促相關機構密切監察天氣發展，並及時宣布停市安排，避免不必要的風險。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2025 21:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
