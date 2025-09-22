  • 會員
恒隆 | 陳文博：現時為投資香港好時機，遇到心水項目未必贏但一定參與

22/09/2025

　　恒隆集團(00010)與恒隆地產(00101)周一（22日）舉辦65周年慶祝酒會，同時公布杭州恒隆廣場最新進展，並宣布集團邁向「恒隆V.3」階段。

 

恒隆集團及恒隆地產行政總裁盧韋柏（左）、董事長陳文博（右）（柳英傑攝）

 

　　董事長陳文博表示，目前是投資香港的好機會，若集團發現「平嘢」、「容易計到數」的項目，作為發展商一定會積極參與。他強調，集團總部位於香港，「遇到心水嘅項目未必贏但一定參與」，對香港市場充滿信心。

 

　　在樓市方面，行政總裁盧韋柏指出，香港樓市已趨穩定，希望此勢頭可持續。集團目前有多個住宅項目正在興建中，計劃盡快推出市場，秉持「盡快建好，盡快賣出」的銷售策略。

 

（柳英傑攝）

 

　　盧韋柏又指，美國今年首次減息，短期內對樓市有刺激作用，但中期及長期息口仍未見明顯下跌。儘管如此，樓市購買力依然存在，因此集團對樓市持審慎樂觀態度。

 

　　至於壽臣山項目，他表示，集團正與政府商討條款細節，希望盡快敲定推售時間，及早推出市場。

 

恒隆今舉辦65周年慶祝酒會，宣布正邁向恒隆V.3

 

（柳英傑攝）

 

　　恒隆先後經歷三個重要的策略發展階段：「恒隆V.1」是基礎階段，指在香港布局多元化業務；「恒隆V.2」是集團在內地重點擴張階段，聚焦發展大型資本密集型綜合商業項目。「恒隆V.3」是集團的下一階段策略，側重在現有項目所在地拓展業務，以高資本效益的方式，精選現有項目再投資，並全面提升顧客體驗，進一步擴大項目規模、可見度及可達性。「恒隆V.3」希望透過善用及提升旗下資產的價值，把投資回報最大化。

 

　　陳文博表示，在回顧過去65年成就之際，集團正邁向令人振奮的新階段。V.3在V.2取得重大成功的基礎上應運而生，是恒隆的策略升級。集團充分利用在既有市場的領導地位和對市場的深入了解，聚焦於核心城市擴展、增強投資回報率及提升顧客體驗，為持份者釋放更大價值。上海港匯恒隆廣場北座優化項目、上海恒隆廣場擴建項目、昆明恒隆廣場尚義街項目，以及杭州恒隆廣場擴展項目等，皆是放大現有資產價值，同時兼顧資源效益的成功例證。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

