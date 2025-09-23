  • 會員
手機相關股｜小米新品發布會，可成股價催化劑嗎？

23/09/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

異動股

異動股

02582

國富氫能

67.800

異動股

01211

比亞迪股份－一百

106.300

異動股

09926

康方生物

136.600

異動股
  • 02582 國富氫能
  • 67.800
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 106.300
  • 09926 康方生物
  • 136.600
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 128.300
  • 00519 諾科達科技
  • 0.227
23/09/2025 16:39  《盤後部署》A股曾急挫恒指二萬六受考驗，藥股轉弱惟復銳醫療被看好

23/09/2025 16:51  天文台：評估今晚11時至凌晨3時之間改發更高熱帶氣旋警告信號

23/09/2025 16:58  領展：王國龍年底前退任行政總裁等職務，宋俊彥及黃國祥共同組成臨時領導架構

23/09/2025 15:49  環境及生態局：本屆政府維持暫緩實施垃圾收費

23/09/2025 11:37  【新股上市】港交所首三季集資額全球第一，德勤再上調全年預測至最多2800億元

23/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒６９億元，買阿里沽盈富基金

23/09/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】花旗升滙控、渣打目標價，高盛升中芯目標逾一成

23/09/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７７３１，隔夜拆息較上日升至４﹒４…

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2025 20:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
