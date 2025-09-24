盤前攻略 | 美股回軟道指創新高後倒跌 中概股下跌恒指二萬六受考驗

美國聯儲局主席鮑威爾於上周減息後首度公開講話，周二稱即使在上周減息之後，局方的利率立場仍然稍微偏緊縮，暗示今年仍有更多減息空間，但指股市估值似乎相當高，消息公布後美股普遍回落。美股周二先升後回，道指曾漲332點，高見46714點，創新高，但收市倒跌88點或0.19%，報46292點；標指反覆下跌0.55%，報6656點；納指挫0.95%，報22573點。

反映中國概念股表現的金龍指數急跌2.22%。阿里巴巴跌0.71%，報163.08美元；京東跌2.92%，報32.94美元；百度瀉8.10%，報125.57美元；理想跌1.65%，報25.03美元；小鵬跌0.80%，報21.19美元；蔚來升跌0.29%，報6.93美元；嗶哩嗶哩跌4.02%，報25.77美元。

夜期略高水，ADR普遍低走

恒指夜期跌14點，報26188，高水29點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.89%，折合100.1港元；長和(00001)ADR較港股低0.30%，折合50.1港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.25%，折合633.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.39%，折合55.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.11%，折合437.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.52%，折合109.2港元。





牛熊角力，恒指20天線料有支持

恒指昨日（23日）盤中最多跌逾300點，有過千張牛證街貨跌入被強制收回範圍。不過，好友信心沒有動搖，最新牛熊證街貨資料顯示，牛證總數較上一個交易日略增至12024張。在25899以下的多個百點區間均所有明顯加倉，該區正是恒指20天線(約25892)附近，顯示好友有信心恒指在該水平有較大的支持。熊證方面，總數增加更明顯，以致佔牛熊證總數增至38.3%。熊證重貨區目前推前至26700至26799區間，該區亦是最多新增區，總數1225張之中有574張屬於新增。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌18點，報26153，輕微低水6點，預料恒指接近平開。由於隔夜中概股顯著下跌，預料恒指今日走勢反覆偏弱。不過，近期弱勢的A股今日走勢若回穩或上升，或能帶動港股反彈。否則，不排除恒指有機會再試26000點。

