  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

盤前攻略 | 美股回軟道指創新高後倒跌 中概股下跌恒指二萬六受考驗

24/09/2025

　　美國聯儲局主席鮑威爾於上周減息後首度公開講話，周二稱即使在上周減息之後，局方的利率立場仍然稍微偏緊縮，暗示今年仍有更多減息空間，但指股市估值似乎相當高，消息公布後美股普遍回落。美股周二先升後回，道指曾漲332點，高見46714點，創新高，但收市倒跌88點或0.19%，報46292點；標指反覆下跌0.55%，報6656點；納指挫0.95%，報22573點。

 

（互聯網圖片）


　　
　　反映中國概念股表現的金龍指數急跌2.22%。阿里巴巴跌0.71%，報163.08美元；京東跌2.92%，報32.94美元；百度瀉8.10%，報125.57美元；理想跌1.65%，報25.03美元；小鵬跌0.80%，報21.19美元；蔚來升跌0.29%，報6.93美元；嗶哩嗶哩跌4.02%，報25.77美元。

 

夜期略高水，ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌14點，報26188，高水29點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.89%，折合100.1港元；長和(00001)ADR較港股低0.30%，折合50.1港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.25%，折合633.9港元；小米(01810)ADR較港股低0.39%，折合55.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.11%，折合437.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.52%，折合109.2港元。


　
牛熊角力，恒指20天線料有支持

 

　　恒指昨日（23日）盤中最多跌逾300點，有過千張牛證街貨跌入被強制收回範圍。不過，好友信心沒有動搖，最新牛熊證街貨資料顯示，牛證總數較上一個交易日略增至12024張。在25899以下的多個百點區間均所有明顯加倉，該區正是恒指20天線(約25892)附近，顯示好友有信心恒指在該水平有較大的支持。熊證方面，總數增加更明顯，以致佔牛熊證總數增至38.3%。熊證重貨區目前推前至26700至26799區間，該區亦是最多新增區，總數1225張之中有574張屬於新增。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌18點，報26153，輕微低水6點，預料恒指接近平開。由於隔夜中概股顯著下跌，預料恒指今日走勢反覆偏弱。不過，近期弱勢的A股今日走勢若回穩或上升，或能帶動港股反彈。否則，不排除恒指有機會再試26000點。

 

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00570

中國中藥

2.500

異動股

01024

快手－Ｗ

76.850

異動股

00361

順龍控股

0.068

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,166.71
    -126.07 (-0.272%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,630.45
    -26.47 (-0.398%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,441.01
    -132.46 (-0.587%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升645.218
變動率︰+1.742%
較港股︰-0.51%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.225
變動率︰-0.804%
較港股︰-1.05%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.204
變動率︰-1.065%
較港股︰-0.28%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.301
變動率︰-3.571%
較港股︰-7.34%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.000
變動率︰+11.613%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升177.870
變動率︰+9.069%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升135.240
變動率︰+7.701%
JD 京東
按盤價(USD)︰升35.330
變動率︰+7.256%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升30.409
變動率︰+3.642%
COP 康菲石油
按盤價(USD)︰升96.440
變動率︰+3.177%
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰升434.945
變動率︰+2.136%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.885
變動率︰-2.534%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/09/2025 12:23 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/09/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/09/2025 12:23 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00570 中國中藥
  • 2.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.850
  • 00361 順龍控股
  • 0.068
  • 00968 信義光能
  • 3.420
  • 01030 新城發展
  • 2.480
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 107.500
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.720
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.790
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.200
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.040
  • 目標︰$12.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 174.000
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 66.750
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 105.700
  • 00175 吉利汽車
  • 18.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.850
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 232.800
  • 目標︰$280.00
  • 02268 藥明合聯
  • 75.850
  • 目標︰$87.00
  • 00837 譚木匠
  • 7.850
  • 目標︰$9.60
熱炒概念股
即時重點新聞

24/09/2025 17:05  《盤後部署》靠攏英偉達阿里狂升9%領彈恒指，京東出海值得關注宜撈底

24/09/2025 18:57  政府：各主要道路及交通料改發三號風球時恢復通行，市面基本復常

24/09/2025 18:36  據報港府現階段無意啟動「極端情況」，因破壞情況可控，有信心可及時清走塌樹

24/09/2025 18:18  據報周大福創建(00659)發22億元可交換債券，涉首程控股(00697)股份

24/09/2025 16:21  機管局：機場明早6時後逐步回復運作，料明日全日有逾千航班升降

24/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３７億元，買阿里沽中興

24/09/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】德銀升蔚來目標近一成，麥格理升新東方一成惟續看淡

24/09/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７６２，一周拆息上日報４﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 中芯受惠晶片漲價潮股價走高傳趁加價潮整合業務，光伏技術創新大會今日揭幕新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

保安局推出過關資訊平台「口岸通」 方便旅客即時查詢各管制站是否繁忙
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜金山雲曾失守配股價｜鮑威爾講話內容有何啟示？｜Nvidia投資OpenAI對業務及股價影響？
人氣文章

政政經經．石鏡泉

樺加沙吹冧市？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

實試Threads大熱的免膠眼睫毛和磁吸假眼睫毛！會是Lazy Girls化妝必備嗎？ 2
人氣文章

港女講男．妮洛

無性關係：沒有親密、沒有慾望，是壓垮感情的最後一根稻草？
人氣文章

Art & Living

秋日藝遊誌：港樂開季、獨立樂隊The Hertz音樂會！哈囉喂「恐怖在線」劇場回歸
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 年近70歲苗僑偉加拿大被捕獲，狀態極佳男人味爆棚，網民激讚依然帥氣新文章
人氣文章
致癌飲食 │ 男子長期食1類魚砷中毒超標6倍！世衛列砷為第一級致癌物致腎衰竭
人氣文章
簡單動作重點下肢肌力訓練，適合長者居家練習
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 00:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/09/2025
神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處