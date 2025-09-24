超級黃金周 | 樺加沙來襲濠賭股借勢回順，可趁機吸納？邊隻最值博？

今年十一國慶恰逢中秋節，有長達八天假期(10月1至8日)，濠賭股近期受追捧，近兩日受超強颱風「樺加沙」吹襲影響，股價才稍為回軟，而此前澳門賭收按月穩步回升，不少大行都對濠賭股漸轉樂觀，或可在「十一超級黃金周」臨近之際再炒一轉，應如何部署？

（AP圖片）

澳門受樺加沙吹襲娛樂場昨午5時關閉 花旗下調澳門9月賭收預測

澳門經濟財政司司長戴建業昨日表示，因應超強颱風「樺加沙」預計會對澳門造成較大影響。若發出八號風球或以上，娛樂場將會關閉，相關部門會提前發布通知。而據《澳門電台》報道，澳門氣象局昨午5時改發八號西北風信號，澳門娛樂場同步暫時關閉，有娛樂場員工稱，公司提早讓員工在下午3時下班，預留充足時間回家，復工時間則有待通知。

花旗近日發表研報指，行業數據顯示，澳門9月首21日的博彩總收入(GGR)預計達134.5億澳門元，意味著過去一星期(15至21日)的日均收入約為6.64億澳門元，較對上一星期的6.21億澳門元升約7%，亦較去年9月整體日均收入5.75億澳門元高16%。期內貴賓廳投注額按月下跌9%至12%，中場博彩收入亦按月跌9%至11%，而貴賓廳贏率則較對上一星期有所提升。不過，澳門政府已發出警示，若本周超強颱風樺加沙觸發八號或以上熱帶氣旋警告信號，將要求賭場暫停營業。因此，該行將9月的博彩總收入預測由195億澳門元下調至185億澳門元，按年增長7%，相當於2019年同期約84%，意味今個月餘下時間的日均博彩收入約5.61億澳門元。

滙豐研究料澳門9月賭收按年增最多12% 看好美高梅銀娛

滙豐研究亦指，由9月初至21日，澳門博彩業總收入(GGR)為134.5億澳門元。然而，受超強颱風「樺加沙」影響，預計澳門政府將發出八號風球，屆時賭場需要暫時關閉，加上十一黃金周前的傳統淡季，或進一步影響相關需求，預計9月份博彩總收入將達186.5-193億澳門元，按年增長8-12%。訪澳旅客人數方面，8月份按年增長16%，較7月份的14%有所加快。其中，中國內地旅客增長18%，主要來自廣東省旅客增長29%。即日往返旅客增長25%，過夜旅客增長3%。內地過夜旅客平均逗留時間為2.4天，按年增長4%。

該行表示，看好美高梅中國(02282)，維持「買入」評級，目標價18.8元，認為該公司下半年業績表現將受惠於低基數效應及新增設施，目前估值約為2025年預測企業價值對EBITDA比率8倍，股息率約5%，估值吸引。該行亦看好銀娛(00027)，維持「買入」評級，目標價45.5元，預期其嘉佩樂酒店將吸引高端客戶，加上豐富的活動安排，有助提升業務表現。

（銀娛旗下澳門銀河網頁截圖）

中信里昂稱澳門賭收動力可持續 巴克萊升澳門今年賭收預測6%



其實，此前澳門賭收按月穩步回升，不少大行都對濠賭股後市漸轉樂觀，其中中信里昂指，投資者對澳門博彩業主要焦點是近期收入動能的可持續性。該行認為，基於對貨幣的最新看法，當前澳門博彩業收入增長率是可持續，但下一輪升級周期可能由提升中國消費者信心的因素推動，例如房地產價格。該行提及，銀娛和美高梅在市場份額競爭中保持競爭力，擁有穩健的資產負債表和強勁的股息。金沙中國(01928)在促銷活動上正迎頭趕上，且從兩年期來看，股息正在增長。三隻股份均予「優於大市評級」。

巴克萊則將今年澳門博彩收入預測上調6%至2460億澳門元，已高於澳門政府預期。該行指上調預測原因包括到訪旅客強勁、受惠大型活動及演唱會及新綜合度假村項目逐步開業。宏觀方面，中國經濟趨穩、消費情緒改善、股市暢旺帶來財富效應、地緣政治局勢緩和及政策支持(包括因部分東南亞國家安全考慮，放寬往澳門簽證)均有助增長。貴賓廳業務反彈，高端中場則持續強勢。該行料澳門今年第三季賭收增長加速至按年增長15%，並於2026年放緩至3%。以澳門銀河第四期項目為首的新項目開業，應能部分抵銷衛星賭場結業帶來的短期影響。六大營運商中，銀娛及美高梅中國市佔率提升，澳博(00880)則因受到衛星賭場結業等因素影響，市佔率跌至12.2%。

熊麗萍：黃金周前較淡靜打風影響輕微 銀娛或重上45元金沙或見22元

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，澳門因打風關閉賭場對博彩業肯定有即時影響，起碼少了昨日(23日)及今日(24日)全日收入，但此段時間對澳門影響相對輕微，因之後就到十一假期，很多內地旅客於假期前暫不去澳門，留待假期時才去，故此段時間相對淡靜，加上暑假完結大家都等大假期才去，當然若於黃金周打風影響會較大。

熊麗萍續指，在濠賭股中仍以銀娛為首選，其次金沙，因它們在非博彩收入方面表現較好，尤其是銀娛，雖然現時非博彩收入佔比仍小，但起碼銀娛做得算很成功，又有演唱會等其他配合，故見其酒店入住率高。銀娛業務較偏向綜合性，唯一擔心往後第四期再建酒店開支大，但看公司財政狀況應可應付，只要繼續有博彩收入，加上有更多非博彩元素，料業績相對穩定。不過，銀娛現價才買已遲了些，儘管它是慢慢升不是急升，若看估值也不算特別貴，但似乎已慢慢反映十一黃金周因素，現雖仍有值博率，但再升幅度不會太大，或可重上44、45元。金沙藉今次黃金周則有機會升至22元以上。

濠賭股今早表現各異，銀娛半日升1.71%收報41.54元，金沙升0.96%報21元，美高梅跌0.51%報15.57元，永利澳門(01128)升0.14%報6.89元，新濠(00200)升1.15%報5.3元，澳博)跌0.96%報3.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

其他濠賭股相關新聞：

消息指澳博(00880) 擬發至少10億元點心債

《外資精點》滙豐研究：澳門博彩業受颱風影響，看好美高梅銀娛

新濠博亞旗下「駿龍娛樂場」周一終止營運

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情