  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

超級黃金周 | 樺加沙來襲濠賭股借勢回順，可趁機吸納？邊隻最值博？

24/09/2025

　　今年十一國慶恰逢中秋節，有長達八天假期(10月1至8日)，濠賭股近期受追捧，近兩日受超強颱風「樺加沙」吹襲影響，股價才稍為回軟，而此前澳門賭收按月穩步回升，不少大行都對濠賭股漸轉樂觀，或可在「十一超級黃金周」臨近之際再炒一轉，應如何部署？

 

十一超級黃金周臨近，濠賭股暫受颱風影響可趁機吸？

（AP圖片）

 

澳門受樺加沙吹襲娛樂場昨午5時關閉　花旗下調澳門9月賭收預測

 

　　澳門經濟財政司司長戴建業昨日表示，因應超強颱風「樺加沙」預計會對澳門造成較大影響。若發出八號風球或以上，娛樂場將會關閉，相關部門會提前發布通知。而據《澳門電台》報道，澳門氣象局昨午5時改發八號西北風信號，澳門娛樂場同步暫時關閉，有娛樂場員工稱，公司提早讓員工在下午3時下班，預留充足時間回家，復工時間則有待通知。

 

　　花旗近日發表研報指，行業數據顯示，澳門9月首21日的博彩總收入(GGR)預計達134.5億澳門元，意味著過去一星期(15至21日)的日均收入約為6.64億澳門元，較對上一星期的6.21億澳門元升約7%，亦較去年9月整體日均收入5.75億澳門元高16%。期內貴賓廳投注額按月下跌9%至12%，中場博彩收入亦按月跌9%至11%，而貴賓廳贏率則較對上一星期有所提升。不過，澳門政府已發出警示，若本周超強颱風樺加沙觸發八號或以上熱帶氣旋警告信號，將要求賭場暫停營業。因此，該行將9月的博彩總收入預測由195億澳門元下調至185億澳門元，按年增長7%，相當於2019年同期約84%，意味今個月餘下時間的日均博彩收入約5.61億澳門元。

 

滙豐研究料澳門9月賭收按年增最多12%　看好美高梅銀娛

 

　　滙豐研究亦指，由9月初至21日，澳門博彩業總收入(GGR)為134.5億澳門元。然而，受超強颱風「樺加沙」影響，預計澳門政府將發出八號風球，屆時賭場需要暫時關閉，加上十一黃金周前的傳統淡季，或進一步影響相關需求，預計9月份博彩總收入將達186.5-193億澳門元，按年增長8-12%。訪澳旅客人數方面，8月份按年增長16%，較7月份的14%有所加快。其中，中國內地旅客增長18%，主要來自廣東省旅客增長29%。即日往返旅客增長25%，過夜旅客增長3%。內地過夜旅客平均逗留時間為2.4天，按年增長4%。

 

　　該行表示，看好美高梅中國(02282)，維持「買入」評級，目標價18.8元，認為該公司下半年業績表現將受惠於低基數效應及新增設施，目前估值約為2025年預測企業價值對EBITDA比率8倍，股息率約5%，估值吸引。該行亦看好銀娛(00027)，維持「買入」評級，目標價45.5元，預期其嘉佩樂酒店將吸引高端客戶，加上豐富的活動安排，有助提升業務表現。

 

十一超級黃金周臨近，濠賭股暫受颱風影響可趁機吸？

（銀娛旗下澳門銀河網頁截圖）

 

中信里昂稱澳門賭收動力可持續　巴克萊升澳門今年賭收預測6%

 
　　其實，此前澳門賭收按月穩步回升，不少大行都對濠賭股後市漸轉樂觀，其中中信里昂指，投資者對澳門博彩業主要焦點是近期收入動能的可持續性。該行認為，基於對貨幣的最新看法，當前澳門博彩業收入增長率是可持續，但下一輪升級周期可能由提升中國消費者信心的因素推動，例如房地產價格。該行提及，銀娛和美高梅在市場份額競爭中保持競爭力，擁有穩健的資產負債表和強勁的股息。金沙中國(01928)在促銷活動上正迎頭趕上，且從兩年期來看，股息正在增長。三隻股份均予「優於大市評級」。

 

　　巴克萊則將今年澳門博彩收入預測上調6%至2460億澳門元，已高於澳門政府預期。該行指上調預測原因包括到訪旅客強勁、受惠大型活動及演唱會及新綜合度假村項目逐步開業。宏觀方面，中國經濟趨穩、消費情緒改善、股市暢旺帶來財富效應、地緣政治局勢緩和及政策支持(包括因部分東南亞國家安全考慮，放寬往澳門簽證)均有助增長。貴賓廳業務反彈，高端中場則持續強勢。該行料澳門今年第三季賭收增長加速至按年增長15%，並於2026年放緩至3%。以澳門銀河第四期項目為首的新項目開業，應能部分抵銷衛星賭場結業帶來的短期影響。六大營運商中，銀娛及美高梅中國市佔率提升，澳博(00880)則因受到衛星賭場結業等因素影響，市佔率跌至12.2%。

 

熊麗萍：黃金周前較淡靜打風影響輕微　銀娛或重上45元金沙或見22元

 

超級黃金周 | 十一臨近，濠賭股暫受颱風影響可趁機吸？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，澳門因打風關閉賭場對博彩業肯定有即時影響，起碼少了昨日(23日)及今日(24日)全日收入，但此段時間對澳門影響相對輕微，因之後就到十一假期，很多內地旅客於假期前暫不去澳門，留待假期時才去，故此段時間相對淡靜，加上暑假完結大家都等大假期才去，當然若於黃金周打風影響會較大。

 

　　熊麗萍續指，在濠賭股中仍以銀娛為首選，其次金沙，因它們在非博彩收入方面表現較好，尤其是銀娛，雖然現時非博彩收入佔比仍小，但起碼銀娛做得算很成功，又有演唱會等其他配合，故見其酒店入住率高。銀娛業務較偏向綜合性，唯一擔心往後第四期再建酒店開支大，但看公司財政狀況應可應付，只要繼續有博彩收入，加上有更多非博彩元素，料業績相對穩定。不過，銀娛現價才買已遲了些，儘管它是慢慢升不是急升，若看估值也不算特別貴，但似乎已慢慢反映十一黃金周因素，現雖仍有值博率，但再升幅度不會太大，或可重上44、45元。金沙藉今次黃金周則有機會升至22元以上。

 

　　濠賭股今早表現各異，銀娛半日升1.71%收報41.54元，金沙升0.96%報21元，美高梅跌0.51%報15.57元，永利澳門(01128)升0.14%報6.89元，新濠(00200)升1.15%報5.3元，澳博)跌0.96%報3.1元。

 

十一超級黃金周臨近，濠賭股暫受颱風影響可趁機吸？

 

十一超級黃金周臨近，濠賭股暫受颱風影響可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

其他濠賭股相關新聞：

消息指澳博(00880)  擬發至少10億元點心債
《外資精點》滙豐研究：澳門博彩業受颱風影響，看好美高梅銀娛
新濠博亞旗下「駿龍娛樂場」周一終止營運

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00570

中國中藥

2.500

異動股

01024

快手－Ｗ

76.850

異動股

00361

順龍控股

0.068

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,166.71
    -126.07 (-0.272%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,630.45
    -26.47 (-0.398%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,441.01
    -132.46 (-0.587%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升645.218
變動率︰+1.742%
較港股︰-0.51%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.225
變動率︰-0.804%
較港股︰-1.05%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.204
變動率︰-1.065%
較港股︰-0.28%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.301
變動率︰-3.571%
較港股︰-7.34%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.000
變動率︰+11.613%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升177.870
變動率︰+9.069%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升135.240
變動率︰+7.701%
JD 京東
按盤價(USD)︰升35.330
變動率︰+7.256%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升30.409
變動率︰+3.642%
COP 康菲石油
按盤價(USD)︰升96.440
變動率︰+3.177%
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰升434.945
變動率︰+2.136%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.885
變動率︰-2.534%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/09/2025 12:23 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/09/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/09/2025 12:23 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00570 中國中藥
  • 2.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.850
  • 00361 順龍控股
  • 0.068
  • 00968 信義光能
  • 3.420
  • 01030 新城發展
  • 2.480
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 107.500
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.720
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.790
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.200
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.040
  • 目標︰$12.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 174.000
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 66.750
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 105.700
  • 00175 吉利汽車
  • 18.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.850
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 232.800
  • 目標︰$280.00
  • 02268 藥明合聯
  • 75.850
  • 目標︰$87.00
  • 00837 譚木匠
  • 7.850
  • 目標︰$9.60
熱炒概念股
即時重點新聞

24/09/2025 17:05  《盤後部署》靠攏英偉達阿里狂升9%領彈恒指，京東出海值得關注宜撈底

24/09/2025 18:57  政府：各主要道路及交通料改發三號風球時恢復通行，市面基本復常

24/09/2025 18:36  據報港府現階段無意啟動「極端情況」，因破壞情況可控，有信心可及時清走塌樹

24/09/2025 18:18  據報周大福創建(00659)發22億元可交換債券，涉首程控股(00697)股份

24/09/2025 16:21  機管局：機場明早6時後逐步回復運作，料明日全日有逾千航班升降

24/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３７億元，買阿里沽中興

24/09/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】德銀升蔚來目標近一成，麥格理升新東方一成惟續看淡

24/09/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７６２，一周拆息上日報４﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 中芯受惠晶片漲價潮股價走高傳趁加價潮整合業務，光伏技術創新大會今日揭幕新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國言論自由受威脅？左翼倡議團體溫莎堡投影特朗普與「富豪淫媒」影像，四人被捕！
人氣文章

鬆一鬆．通通

【動物奇觀】為何大家都想跟水豚君當朋友？佢嘅Chill活哲學你一定要識！
人氣文章

小薯茶水間

衞生署：惡劣天氣下，市民提高警覺預防類鼻疽感染！颱風暴雨後容易散播 避免接觸受污染土壤
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

金鐘米芝蓮星級餐廳新舊主廚重遇！烏魚子窩夫、煙燻骨髓法國生蠔、意式豬背油脂配藍龍蝦，嘗盡當代特色法國菜
人氣文章

Art & Living

傳承創新顯善德 南音演繹東華情
人氣文章

Art & Living

秋日藝遊誌：港樂開季、獨立樂隊The Hertz音樂會！哈囉喂「恐怖在線」劇場回歸
健康好人生 Health Channel
人氣文章
屋企常備食材：杏鮑菇多變化 家常素小炒食譜：蘆筍清炒雞髀菇
人氣文章
胰臟癌｜一家三口肚痛求醫揭胰臟癌 疑與自製雲吞有關？醫生揭致癌真兇
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 00:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/09/2025
神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處