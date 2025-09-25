  • 會員
盤前攻略 | 美股三指連跌兩日 阿里ADR收低於H股 恒指料反覆整固

25/09/2025

　美國10年期債息一度升3.5個基點，至4.155厘，對息口較敏感的2年期債息漲3.4個基點，至3.604厘。美國8月份新屋銷售按月急增20.5%至以年率計80萬間，創2022年1月以來最多，惟期內樓價中位數按年跌1.9%。受日前聯儲局主席鮑威爾指資產價格包括股票的估值高企，美股三大指數周三續跌，道指收跌171點或0.37%，報46121點；標指跌0.28%，報6637點；納指跌0.33%，報22497點。

 

(互聯網圖片)

 

　反映中概股表現的金龍指數急升2.8%。阿里巴巴飆8.19%，報176.44美元；京東升5.74%，報34.83美元；百度升5.85%，報132.92美元；理想升1.60%，報25.43美元；小鵬升0.38%，報21.27美元；蔚來升2.74%，報7.12美元；嗶哩嗶哩升1.94%，報26.27美元。

 

夜期低水過百點，ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌90點，報26394，低水125點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.68%，折合101.5港元；長和(00001)ADR較港股低1.18%，折合49.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.80%，折合643.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.46%，折合56.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.88%，折合434.3港元；滙控(00005)ADR較港股高1.14%，折合108.7港元。


　
牛進熊退好友態度仍謹慎，阿里ADR急升惟仍低港股

 

　　恒指昨日（24日）升逾300點，有數百張熊證街貨跌入被強制收回的範圍，熊證總數略有減少。而熊證重貨區亦撤退至27200至27299區間，該區亦是最多新增區，總數1438張之中有644張屬於新增。至於牛證方面，最新總數與之前一個交易日相若。不過，牛證重貨區向上推進數百點至25900至25999區間，總數有1197張，而最多新增區位於26000至26099區間，該區總數763張之中有566張屬於新增。儘管上述兩個百點區間均有較大的加倉，但該兩個區間距離恒指現價至少有400點距離，現時好友態度仍然謹慎。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌158點，報26410，低水108點，預料恒指低開數十點。恒指昨日大升逾300點，主要得益於阿里股價急升，單一股份貢獻恒指逾200點。隔夜阿里ADR雖升8.2%，但升幅低於昨日H股表現，其ADR收市價折合港元仍比H股低1.4%。儘管阿里近期受追捧，回吐壓力不大，但由於累積升幅不小，再大升的空間料有限，某程度上限制恒指上升的動力。預料恒指今日走勢反覆，在10天線(約26437）附近整固。

