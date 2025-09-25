異動股 | 周大福創建高開逾2%創六年高，派息兼派紅股每十送一

周大福創建(00659)現價升2.3%，報8元，創2019年9月以來新高。以現價計，該股暫連升2日，累計升幅3%。該股成交約17萬股，涉資133萬元。

周大福創建全年純利21.62億，按年升4%；每股基本及攤薄盈利54仙；末期息35仙，另每10股獲發1股紅股，對上一次派紅股年度為2010年度，每兩股送1股。全年收入242.8億，按年跌8%。

另發首程控股換股債

周大福創建另外公布，擬於10月3日發行本金總額22.18億港元票息率0.75厘，於2028年到期之可交換債券，債券持有人可按初始交換價每股2.6565港元換取首程控股(00697)股份，較其上日收市價2.53元溢價約5%。

上述交換比率為，每200萬港元債券本金額兌換約75.29萬股首程股份，涉及約8.35億股，約佔首程現有已發行股本10%，亦相當於周大福創建透過全資子公司RPL持有之接近全部首程股權。若債券悉數兌換首程股份，預期將為公司錄得出售收益約11.6億元。債券將申請在維也納證券交易所上市。

撰文：經濟通市場國金組

