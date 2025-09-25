  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

全球第二大銅礦停產，銅價創逾一年高，銅礦股齊急升可追入？

25/09/2025

　　美國礦業巨頭Freeport-McMoRan(US.FCX)旗下印尼Grasberg這座全球第二大銅礦場因事故暫停生產，推動全球銅價隔晚漲逾3%，升至逾15個月高位，刺激本港上市銅礦股今早(25日)集體急升，其中紫金礦業(02899)及洛陽鉬業(03993)分別升逾6%及13%齊創歷史新高，江西銅(00358)則飆8%，可否追入炒一轉？

 

全球第二大銅礦停產，銅價創逾一年高，銅礦股齊急升可追入？

（Freeport-McMoRan網頁截圖）

 

Grasberg礦場發生泥石流事故暫停開採作業　銅價升3.6%

 
　　美國礦業巨頭Freeport-McMoRan昨日(24日)宣布，旗下位於印尼的Grasberg大型銅礦場合約供應遭遇不可抗力。事緣該礦場發生致命泥石流事故，導致7名礦工被困，並使礦場暫停開採作業，事後確認2名礦工遇難。公司稱，該礦場的營運或在2026年上半年分階段重啟並逐步恢復。預計最早要到2027年才能恢復事故前的生產水平，2026年銅金產量較此前預期下降約35%。Grasberg是全球第二大銅礦，截至去年12月31日止，該礦洞礦體佔Freeport印尼公司已探明和概算儲量的50%，約佔該公司先前預測到2029年銅和金產量的70%。

 

　　消息推動全球銅價大幅上漲並引發供應鏈擔憂，倫敦金屬交易所3個月期銅價格升3.6%，至每噸10336.5美元，觸及15個月高位。

 

高盛：Grasberg停產對銅供應影響巨大　花旗：事件將支持銅價

 

　　高盛大宗商品團隊將Grasberg礦場停產稱為「黑天鵝事件」。分析師James McGeoch指，停產影響巨大，預計Grasberg礦區受影響的部分在第四季度銷售額將「微不足道」，全面復產可能要等到2027年。他預計，未來12至15個月內，市場將因此損失50萬噸銅供應，並可能進一步損失100萬至200萬噸，形容衝擊相當於「Cobre、Komao和Los Bronces三大銅礦同時停產」。


　　彭博行業研究全球金屬與礦業主管Grant Sporre稱，在此次事件前，Grasberg礦約佔今年開採銅供應的3.2%。它貢獻Freeport銅總產量的近30%及黃金產量的70%。花旗分析師亦指，Grasberg佔到全球銅供應約3%，因此四季度的總損失將影響全球供應的3%；到2026年35%的損失將影響全球供應約1%，這將支持銅價。

 

紫金黃金國際因打風推遲截飛孖展額急升　紫金獲摩通增持

 

　　另外，紫金昨日公布，鑑於颱風樺加沙襲港且因惡劣天氣導致極端情況，紫金黃金國際(02259)招股章程所載的全球發售預期時間表將據此推遲。紫金黃金國際原定昨日中午截飛，惟目前延至今日中午，上市日期亦由下周一(29日)順延至下周二(30日)。有報道指因為奇瑞汽車(09973)上市後認購失敗資金已發回，流動性提升下資金轉吼紫金黃金國際，昨日起孖展額急升，據報現時已超額認購186倍以上。

 

　　另據聯交所披露，摩通在上周五(19日)增持紫金769萬股，場內平均價約29.02元。

 

全球第二大銅礦停產，銅價創逾一年高，銅礦股齊急升可追入？

（紫金礦業網頁截圖）

 

李偉傑：銅礦停產仍待後續消息　江西銅紫金挨近10天線才可吼

 

全球第二大銅礦停產，銅價創逾一年高，銅礦股齊急升可追入？

（李偉傑）

 

　　天風國際李偉傑指，大市正處高位，大家都尋找機會，既然有美國銅礦基於不可抗力要暫時停產，就為銅礦股帶來短線炒作，雖然預計該銅礦要停產頗長時間，但到底為何要停產那麼久，仍要等待進一步消息。儘管銅價因此升了約4%，相關有色金屬股份其實升幅遠不止此數，現價追入已偏高，且開市頭10分鐘已普遍暫見今日高位，若無貨宜待補回裂口才考慮，始終怕此類消息很快已被市場消化，中長線可能繼續有資金流入，但今日股價形態不算很吸引，就算未補裂口也宜待其挨近10天線才吼較安全，其中江西銅10天線正處於25.67元，今日也曾調整至26.2元，若回至26元附近可考慮。

 

　　至於紫金，李偉傑指，公司有分拆資產上市憧憬，加上金價升了上來，而除了金礦外，銅鎢亦是其較大資產，若整個貴金屬市場仍向好，紫金可受惠雙重因素，股價繼續偏強亦合理，惟現時股價亦已偏高。事實上，此類股份隨時有機會見10天線，紫金近日也曾穿10天線跌至20天線，故若見其拋離10天線不需心急，但始終金價仍偏強，待有些調整可再吼。而洛鉬此前則約於12至13元長時間整固，今日才借消息急升，雖未有留意公司主要貴金屬價格有否上升，但計中期業績，其銅產能也相當大，達32萬噸，故大家提高了對其估值期望，但因仍難料上述銅礦停產多久，洛鉬今日飆13%，即市難再追入，可放入觀察名單。

 

　　銅礦股今早普遍急升，江西銅半日升8.71%報26.96元，紫金升6.28%報31.5元，洛鉬升13.33%報14.2元，中國有色礦業(01258)升11.9%報13.54元，五礦資源(01208)升9.93%報6.31元。

 

全球第二大銅礦停產，銅價創逾一年高，銅礦股齊急升可追入？

 

全球第二大銅礦停產，銅價創逾一年高，銅礦股齊急升可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 


另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評銅礦股及大市，立即重溫

 

 

其他銅礦股相關新聞：
全球第二大銅礦停產，銅價創逾一年高，銅礦股齊急升可追入？
《窩輪豪情－梁業豪》轉於較窄的範圍內好淡爭持
《Ａ股焦點》全球第二大銅礦停產，銅價上漲，紫金礦業A升4.7%

 

【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01310

香港寬頻

6.860

異動股

02167

天潤雲

5.190

異動股

00436

新宇環保

0.097

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,998.89
    -122.39 (-0.265%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,606.03
    -31.94 (-0.481%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,392.99
    -104.86 (-0.466%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.134
變動率︰-1.993%
較港股︰-0.86%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.262
變動率︰-2.078%
較港股︰-0.52%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.646
變動率︰-2.290%
較港股︰-0.42%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.350
變動率︰-2.857%
較港股︰-6.20%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升27.360
變動率︰+4.149%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.270
變動率︰+3.934%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升135.920
變動率︰+2.257%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.648
變動率︰-1.922%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升33.325
變動率︰+6.742%
IBM
IBM國際商業機器(US)
按盤價(USD)︰升282.547
變動率︰+5.613%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌24.910
變動率︰-3.748%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.301
變動率︰-3.922%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/09/2025 13:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/09/2025 13:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01310 香港寬頻
  • 6.860
  • 02167 天潤雲
  • 5.190
  • 00436 新宇環保
  • 0.097
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.250
  • 06690 海爾智家
  • 25.060
股份推介
  • 09973 奇瑞汽車
  • 31.920
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 8.010
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 107.100
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.580
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.780
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 172.000
  • 00981 中芯國際
  • 76.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.450
  • 00700 騰訊控股
  • 650.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.300
報章貼士
  • 00220 統一企業中國
  • 8.290
  • 目標︰$10.00
  • 02431 佑駕創新
  • 28.860
  • 目標︰--
  • 01729 匯聚科技
  • 16.410
  • 目標︰$19.20
熱炒概念股
即時重點新聞

25/09/2025 17:20  《盤後部署》阿里回調大市即跟跌33點，玖紙強勢待回落50天線宜吼

25/09/2025 17:45  新世界(00017)與德意志銀行達成最高59億元融資協議，涉抵押維港文化匯、K11及瑰麗酒店物業

25/09/2025 16:39  證監會與金管局發布路線圖，打造香港成全球固定收益及貨幣中心

25/09/2025 17:05  鍋圈(02517)：擬斥最多1億元回購H股股份

25/09/2025 18:06  禤惠儀：歡迎公布固定收益及貨幣市場發展路線圖，去年香港國際債券發行量逾1300億美元

25/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１１０億元，買阿里沽小米

25/09/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】麥格理、花旗等大升阿里巴巴目標，中金升中移動目標近兩成

25/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７７７，一周拆息較上日跌５３基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從坤卦看特首第四份施政報告：北都前景如何？香港何時才轉運？（有片） 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

周大福創建：派發紅股屬持續性安排，發可換股債券非睇淡首程控股前景新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際最高2.78厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

蘋果的中年危機！新機發佈會揭食老本、自我吹噓、品牌定位模糊
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國言論自由受威脅？左翼倡議團體溫莎堡投影特朗普與「富豪淫媒」影像，四人被捕！
人氣文章

容我世說．張翠容

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

萬眾期待的NikeSKIMS來了！塑形 x 運動服，Kim Kardashian重新定義的機能美學！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

崇高婚姻與廉價性愛？當性在婚姻中缺席，換來的是無盡懷疑和磨擦
人氣文章

先行入手．Onki Chan

登上國際舞台的中國時尚品牌：JNBY、PANE！盤點8+高質小眾單品，入手不後悔！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鹽與肝健康 │ 不只高血壓！最新研究揭高鹽飲食增脂肪肝風險，恐致肝衰竭肝癌新文章
人氣文章
女子Gel甲手腳現啡色斑點｜割傷感染病毒疣求醫確診
人氣文章
簡單動作重點下肢肌力訓練，適合長者居家練習
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 01:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/09/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪25/09/2025
易經看世界 | 從坤卦看特首第四份施政報告：北都前景如何？香港何時才轉運？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處