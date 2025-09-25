全球第二大銅礦停產，銅價創逾一年高，銅礦股齊急升可追入？

美國礦業巨頭Freeport-McMoRan(US.FCX)旗下印尼Grasberg這座全球第二大銅礦場因事故暫停生產，推動全球銅價隔晚漲逾3%，升至逾15個月高位，刺激本港上市銅礦股今早(25日)集體急升，其中紫金礦業(02899)及洛陽鉬業(03993)分別升逾6%及13%齊創歷史新高，江西銅(00358)則飆8%，可否追入炒一轉？

（Freeport-McMoRan網頁截圖）

Grasberg礦場發生泥石流事故暫停開採作業 銅價升3.6%



美國礦業巨頭Freeport-McMoRan昨日(24日)宣布，旗下位於印尼的Grasberg大型銅礦場合約供應遭遇不可抗力。事緣該礦場發生致命泥石流事故，導致7名礦工被困，並使礦場暫停開採作業，事後確認2名礦工遇難。公司稱，該礦場的營運或在2026年上半年分階段重啟並逐步恢復。預計最早要到2027年才能恢復事故前的生產水平，2026年銅金產量較此前預期下降約35%。Grasberg是全球第二大銅礦，截至去年12月31日止，該礦洞礦體佔Freeport印尼公司已探明和概算儲量的50%，約佔該公司先前預測到2029年銅和金產量的70%。

消息推動全球銅價大幅上漲並引發供應鏈擔憂，倫敦金屬交易所3個月期銅價格升3.6%，至每噸10336.5美元，觸及15個月高位。

高盛：Grasberg停產對銅供應影響巨大 花旗：事件將支持銅價

高盛大宗商品團隊將Grasberg礦場停產稱為「黑天鵝事件」。分析師James McGeoch指，停產影響巨大，預計Grasberg礦區受影響的部分在第四季度銷售額將「微不足道」，全面復產可能要等到2027年。他預計，未來12至15個月內，市場將因此損失50萬噸銅供應，並可能進一步損失100萬至200萬噸，形容衝擊相當於「Cobre、Komao和Los Bronces三大銅礦同時停產」。



彭博行業研究全球金屬與礦業主管Grant Sporre稱，在此次事件前，Grasberg礦約佔今年開採銅供應的3.2%。它貢獻Freeport銅總產量的近30%及黃金產量的70%。花旗分析師亦指，Grasberg佔到全球銅供應約3%，因此四季度的總損失將影響全球供應的3%；到2026年35%的損失將影響全球供應約1%，這將支持銅價。

紫金黃金國際因打風推遲截飛孖展額急升 紫金獲摩通增持

另外，紫金昨日公布，鑑於颱風樺加沙襲港且因惡劣天氣導致極端情況，紫金黃金國際(02259)招股章程所載的全球發售預期時間表將據此推遲。紫金黃金國際原定昨日中午截飛，惟目前延至今日中午，上市日期亦由下周一(29日)順延至下周二(30日)。有報道指因為奇瑞汽車(09973)上市後認購失敗資金已發回，流動性提升下資金轉吼紫金黃金國際，昨日起孖展額急升，據報現時已超額認購186倍以上。

另據聯交所披露，摩通在上周五(19日)增持紫金769萬股，場內平均價約29.02元。

（紫金礦業網頁截圖）

李偉傑：銅礦停產仍待後續消息 江西銅紫金挨近10天線才可吼

（李偉傑）

天風國際李偉傑指，大市正處高位，大家都尋找機會，既然有美國銅礦基於不可抗力要暫時停產，就為銅礦股帶來短線炒作，雖然預計該銅礦要停產頗長時間，但到底為何要停產那麼久，仍要等待進一步消息。儘管銅價因此升了約4%，相關有色金屬股份其實升幅遠不止此數，現價追入已偏高，且開市頭10分鐘已普遍暫見今日高位，若無貨宜待補回裂口才考慮，始終怕此類消息很快已被市場消化，中長線可能繼續有資金流入，但今日股價形態不算很吸引，就算未補裂口也宜待其挨近10天線才吼較安全，其中江西銅10天線正處於25.67元，今日也曾調整至26.2元，若回至26元附近可考慮。

至於紫金，李偉傑指，公司有分拆資產上市憧憬，加上金價升了上來，而除了金礦外，銅鎢亦是其較大資產，若整個貴金屬市場仍向好，紫金可受惠雙重因素，股價繼續偏強亦合理，惟現時股價亦已偏高。事實上，此類股份隨時有機會見10天線，紫金近日也曾穿10天線跌至20天線，故若見其拋離10天線不需心急，但始終金價仍偏強，待有些調整可再吼。而洛鉬此前則約於12至13元長時間整固，今日才借消息急升，雖未有留意公司主要貴金屬價格有否上升，但計中期業績，其銅產能也相當大，達32萬噸，故大家提高了對其估值期望，但因仍難料上述銅礦停產多久，洛鉬今日飆13%，即市難再追入，可放入觀察名單。

銅礦股今早普遍急升，江西銅半日升8.71%報26.96元，紫金升6.28%報31.5元，洛鉬升13.33%報14.2元，中國有色礦業(01258)升11.9%報13.54元，五礦資源(01208)升9.93%報6.31元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

