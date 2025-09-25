  • 會員
芯片股 | 傳台積電2納米製程漲價五成，中芯華虹股價曾齊破頂可以點部署？

25/09/2025

　　市傳台積電(US.TSM)擬對其3納米和2納米製程的製程節點進行漲價，其中2納米費用至少上調50%，此前三星等廠商已率先調漲產品售價。市場相信屆時相關產品市場料同受益，帶動芯片股近日再度爆發，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)繼昨日(24日)急升後，今日(25日)曾分別再升逾2%及7%，創歷史新高。不過，中芯正著手整合業務，早前落實收購中芯北方49%股權，昨日曾傳公司將配股融資，高位恐有回吐壓力，應如何部署？

 

芯片股 | 傳台積電2納米製程漲價五成，中芯華虹股價曾齊破頂可以點部署？

（AP圖片）


傳台積電2納米漲價至少五成　阿里擬追加更大AI投入

 

　　台積電2納米製程將於今年下半年量產，市場消息稱，台積電正計劃對其3納米製程和2納米製程的製程節點進行漲價，其中2納米節點的費用至少上調50%。據悉，台積電向聯發科收取的高端3納米的N3P製程費用較上一代漲價24%，高通的驍龍8 Elite Gen 5芯片則面臨16%的漲價。台積電表示，不評論價格問題，定價始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客戶緊密合作提供價值。此前，記憶體芯片巨頭三星、SK海力士等廠商已率先調漲產品售價，市場擔憂推動半導體通膨加速發酵。

 

　　另外，在昨日舉行的2025杭州雲棲大會上，阿里巴巴(09988)集團CEO吳泳銘表示，正在積極推進3800億元人民幣的AI基礎設施建設，並計劃追加更大投入，對比2022年，到2032年阿里雲全球數據中心的能耗規模將提升10倍。

 

高盛：中國AI芯片長期需求增長明朗　升中芯目標價至83.5元

 

　　高盛近日發表研報，上調中芯目標價14%，由73.1港元升至83.5港元，A股目標價由160.1元人民幣調升至182.8元人民幣，維持「買入」評級。高盛表示，看好中芯的前景，主要受惠於人工智能創新及相關半導體需求持續增長，亦可見中國雲端基建供應商正在增加更多運算能力，同時國內人工智能芯片供應商正在開發自家解決方案。

 

　　高盛認為，中國人工智能芯片的長期需求增長前景日益明朗，將有利於中芯等國內領先晶圓代工廠，因人工智能訓練或推理芯片等需求不斷增加。該行維持中芯2025至27年盈利預測大致不變，但上調其2028至29年每股盈利預測分別1%、2%，主要由於收入及毛利率上調。該行亦上調公司2028至29年收入預測分別0.2%、0.4%，反映人工智能需求帶動的更強勁長期增長。同時，由於預期產能利用率提高將改善利潤率，上調公司2028至29年毛利率分別0.1、0.3個百分點。中芯H股目標價是基於上調2028年預測市盈率，由40倍調升至45.2倍，以反映內地半導體股持續估值重估。

 

芯片股 | 傳台積電2納米製程漲價五成，中芯華虹股價曾齊破頂可以點部署？

（AP圖片）

 

中芯整合業務傳擬配股集資　獨立非執董范仁達減持

 

　　不過，昨日市傳中芯國際擬進行配股集資。集團早前公布，與賣方簽署收購協議，有條件收購中芯北方49%股權，通過發行A股支付收購全部對價，對價股份的發行價格確定為每股74.2元人民幣，不低於定價基準日前120個交易日交易均價的80%，有關新A股設12個月禁售期，而集團所持51%股權的中芯北方提供12英寸集成電路晶圓代工及配套服務，去年純利16.8億元人民幣，於今年6月底淨資產約417億元人民幣。集團指，擬議收購有利於進一步提高資產質量、增強業務上的協同性，促進長遠發展。

 

　　值得留意，中芯國際股價由年初不到33元起計，至今累計升幅已逾130%。根據香港聯交所最新資料顯示，上周四(18日)獨立非執行董事范仁達減持中芯31.25萬股，每股作價69.8港元，總金額為2181.25萬港元。減持後最新持股數目約為40.58萬股，最新持股比例為0.01%。

 

李偉傑：芯片股投機氣氛較濃　中芯近70元華虹60元才可吼

 

芯片股 | 傳台積電2納米製程漲價五成，中芯華虹股價曾齊破頂可以點部署？

（李偉傑）

 

　　天風國際李偉傑認為，芯片股可繼續炒作，但投機氣氛較濃，台積電的3納米和2納米芯片未必與中芯或華虹有很大關連，因它們現時都不是做此工藝，儘管整體OEM行業有漲價情況，某程度為芯片企業帶來較高投資期望，因加價自然可令毛利提升，但大家做的工藝不同，很難相提並論，3納米和2納米可加價，12納米未必也可加。不過，始終炒作國產芯片替代仍熾熱，此類股份升勢可維持，但要留意中芯及華虹RSI都已超過70，中芯更達79，往後萬一中國企業與英偉達(US.NVDA)合作未有更佳方向，芯片股可能因相關消息出現回吐。

 

　　李偉傑又指，中芯借勢配股集資不出奇，始終很多高新科技股如做AI、雲或機械人等近期都相繼有配股集資活動，中芯近期沒此類活動，不排除也會有，但要待企業自身公布大家才會知道，而資金應沒人會嫌少，若在市況好時配股集資也無妨，惟投資者在較被動情況下宜跟隨既定策略，到了股份超買時就於高位慢慢獲利，以避開配股短暫影響。當中中芯若回至10天線(現處於69.6元附近)，即挨近70元較吸引，兩日前就見過70.25元。華虹今日升勢更凌厲，昨日低位在60元以下，10天線則在58元左右，可待回到58至60元才考慮。

 

　　芯片股今日收市升跌不一，中芯升0.07%收報76.8元，華虹升4.74%報66.25元，上海復旦(01385)升0.93%報41.16元，晶門半導體(02878)升1.92%報0.53元，ASMPT(00522)倒跌2.92%報81.45元，宏光半導體(06908)跌4.84%報0.59元。

 

芯片股 | 傳台積電2納米製程漲價五成，中芯華虹股價曾齊破頂可以點部署？

 

芯片股 | 傳台積電2納米製程漲價五成，中芯華虹股價曾齊破頂可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 01:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
