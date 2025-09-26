  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 恒指廿天線支持強 醫藥股提前消化關稅影響有望回升

26/09/2025

　　隔夜美股三大指數續跌，連跌第三天。恒指低開逾200點後，重磅股阿里(09988)早段低位調頭向上，恒指跌幅一度收窄至109點。惟內地A股兩市走勢偏軟，加上阿里走勢轉弱，恒指半日收報26312，跌171點或0.6%，主板成交近1655億元。恒生中國企業指數報9386，跌57點或0.6%。恒生科技指數報6312，跌66點或1%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(互聯網圖片)

 

聶振邦：暫時未跳出上落市的格局，20天線位置具有支持力

 

　　今日受特朗普新出的關稅政策影響，恒指今早低開212點後，更一度低見26195，午間休市前跌幅收窄至不足200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，受外圍股市資源股受壓拖累，前一晚美股表現較弱，加上港股缺乏利好消息，市場信心略為轉弱。恒指在9月24日星期三出現技術反彈後，暫時未跳出上落市的格局。雖然有下跌的可能，但他初步估計，恒指26000支持力較強，短期難以跌穿。而在20天線約26100附近也提供一定支持。

 

醫藥股關稅回調壓力有限，八月已提前消化利空

 

　　美國總統特朗普周四（25日）宣布新一輪關稅，瞄準廣泛的進口商品，10月1日起美國將對進口藥品徵收100%的關稅，對重型貨車徵收25%的關稅，對廚櫃徵收50%的關稅。

 

　　聶振邦指醫藥股從6月份開始炒作「出海」概念，股價持續上漲超過三個月，累積了一定獲利回吐壓力，所以近期因特朗普關稅政策引起的負面消息導致回調，但上半日而言整體回吐壓力較小。他解釋，自8月底起多隻醫藥股已經開始陸續回吐，前期最早開始回調的康方生物(09926)在8月27日已經跌了8%，所以他認為如果相關政策已經提早導致個別股價回調，當前估值壓力相對有限。

 

　　不過，他指信達生物(01801)一直表現比較強勢，可能持續調整的壓力會更大一些。他亦點名提到，榮昌生物(09995)、泰格醫藥(03347)及百濟神州(06160)可能較受關稅影響，不過相關股份同樣早在8月開始已開始受壓，目前已經不會出現太大調整壓力。因此目前來看，關稅消息未必會令醫藥板塊有顯著的下跌壓力。

 

港股 | 午市前瞻 |

信達生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

康方生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

醫藥企業在美設廠可能性不大，中美談判成後市關鍵

 

　　特朗普說，對任何品牌或專利藥品徵收的新的100%關稅將適用於所有進口藥品，除非生產商已經在美國動工建造工廠。他說，正在設廠的定義為「已經動工」或「正在施工」，如果製藥廠已開始施工，這些藥品就不會被課徵關稅。

 

　　聶振邦表示醫藥生產商在美國設廠的可能性不大，主要看法案後續發展情況，首先要看是不是已經完全落實執行關稅，第二要看藥企有否被逼撤離美國市場。他預期目前藥企不會有太大動作，將先採取觀望態度，因為未來中美談判或有新進展，同時國家主席習近平有可能將與特朗普舉行會談，後續亦有可能對當前形勢造成影響。他預計未來一兩星期醫藥股將維持調整走勢，但是等主力資金炒作科技股的階段過後，走勢就有機會好轉。

 

港股 | 午市前瞻 |

榮昌生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

百濟神州股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組


