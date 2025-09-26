  • 會員
霸王茶姬：已在港簽約逾10間舖位部署新店，K11分店開業近一年銷售表現勝預期

26/09/2025

　　霸王茶姬旗下「超級茶倉」門店於灣仔利東街開業。港澳子公司總經理何耀祥接受媒體訪問時提及，現時霸王茶姬於本港共有7間門店，包括6間常規門店及1間超級茶倉門店，分布於屯門、大埔、尖沙咀等區域。他透露，公司目前已經在港簽約逾10間舖位，涵蓋銅鑼灣、將軍澳、旺角等核心地帶，預計在未來陸續開業，以加速布局本港市場。

 

　　何耀祥指出，香港茶飲業有很多競爭，不過亦兼備消費活力、國際化、包容性、等特質，對傳播茶的文化有很大幫助，因此霸王茶姬將會更大部分關注自身業務。

 

　　何耀祥表示，全世界的消費趨勢均出現變化，很多線下實體經濟開始利用線上渠道進行轉型，至於霸王茶姬亦有相應的部署，包括開拓自己的應用程式、部分外國社交媒體平台帳號，並希望通過在本港開設更多門店。

 

香港產品定價較內地高 惟相信合適本土市場

 

　　何耀祥亦指，霸王茶姬已就香港產品定價進行社區調研，結合當地所有茶飲行業的研究、本地消費者對產品價格的建議等。他舉例指，旗下「原葉鮮奶茶」在本港的定價介乎28至34元，相信這個定價是合適本土市場的價格。他承認，香港產品定價與內地確實有差距，主要由於香港租金水平及人力資源成本均較內地高，故希望透過供應鏈優化助降低營運成本。

 

香港首店銷售表現超預期

 

　　另外，霸王茶姬於本港開設的首間門店（即K11 Art Mall門店）開業將近一年，該分店銷售表現超出公司預期，因此日後將會加碼投入香港市場。另外，公司目前已經打入美國、新加坡、馬來西亞等國際市場，團隊亦正籌備擴展至其他市場，目前全球門店總數達7038間。

 

撰文：經濟通採訪組

