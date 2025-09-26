  • 會員
新世界全年持續經營業務淨虧損擴至163億元，總債務1461億元

26/09/2025

新世界全年持續經營業務淨虧損擴至163億元，總債務1461億元

 

　　新世界(00017)公布，截至2025年6月30日止全年持續經營業務虧損163億元，去年同期虧損118億元，每股虧損6.82元，而對上一年同期每股虧損4.6元；不派末期息。

 

　　期內收入276.8億元，按年跌22.6%。集團確認其他撥備及一次性虧損約62億元，主要由於三個方面因素。首先，集團因應香港零售環境及辦公空間需求變動而修訂11 SKIES項目的估值，產生減值虧損27億元。其次，集團出售中國內地若干長期停滯的舊有項目，產生虧損12億元。第三，出售其他業務及資產組合以及計提其他減值，產生一次性虧損23億元。

 

全年核心經營溢利跌12.8%，總債務約1461億元

 

　　期內，核心經營溢利60.17億元，按年跌12.8%。

 

　　集團來自持續經營業務的收入為276.81億元，按年下降23%，主要由於多個舊有項目接近完工，導致來自建築業務的收入減少、加上中國內地物業發展入賬減少，以及已出售業務帶來的收入減少所致。

 

*總債務約為1461億元，淨負債比率58.1%*

 

　　可動用資金合共約450億元，包括現金及銀行結餘約259億元及可動用的銀行貸款約192億元，總債務約為1461億元，於2025財年減少約57億元。淨債務約為1201億元，於2025財年減少約35億元，短期債務約為66億元，於2025財年減少約350億元。截至今年6月底止淨負債比率為58.1%，去年6月底為55%。

 

　　於2025年6月30日，集團完成約882億元的貸款再融資及協調工作。

 

*香港物業發展收入為26.96億元*

 

　　香港物業發展收入為26.96億元，分部業績為8.77億元；中國內地物業發展收入為123.44億元，分部業績為47.03億元，香港物業投資收入為32.34億元，分部業績為24.01億元，中國內地物業投資收入為18.21億元，分部業績為8.43億元；集團來自物業發展項目及資產出售的合約銷售合共約為260億元。

 

　　集團的香港應佔合約銷售約為110億元，主要來自住宅項目，包括滶晨、柏蔚森、皇都及荔枝角道888號的寫字樓項目，以及若干資產出售。集團的中國內地整體合約銷售額約為140億元人民幣，以大灣區為首的南部地區貢獻最大，佔比接近52%，資本支出為126億元，按年下降15%，主要由於集團嚴格控制資本支出所致。

 

鄭家純:「時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？」，秉持獅子山下拼搏精神破浪前行

 

　　新世界發展(00017)主席鄭家純在全年業績中提及，「時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？」，並指面對複雜多變的挑戰，韌性成為新世界抵禦風浪、穿越周期的堅實根基。公司以戰略定力錨定方向，於壓力中沉潛蓄勢，在衝擊下柔韌破局，始終葆有與時俱進的活力。

 

　　他表示，時光並馳，又共一程。過去一年，市場環境複雜多變，挑戰層出不窮。無論是消費需求的動態演變，還是行業競爭的持續加劇，種種變局不斷考驗公司的應變能力與經營智慧，每一步前行都需要審慎應對。面對風浪，公司始終秉持獅子山下自強不息的拼搏精神，同舟共濟，破浪前行。2025年6月，新世界成功完成882億港元再融資，「值此之際，我由衷感謝各大銀行的鼎力支持與深切信任」。

 

黃少媚︰集團將保持穩中求進加速現金流回籠，減債工作剛開始仍需努力

 

　　行政總裁黃少媚在業績會上表示，未來集團將繼續聚焦三大工作方向：專注本業、積極管理財務及提升營運效率。她指出，集團將把握市場機遇，在當前利潤下降但地產市場氣氛回暖的形勢下，集團將全力推進銷售，加速現金流回籠，以增強財務靈活性。

 

　　其次，集團將保持營運穩健，穩中求進。面對市場不穩定因素持續存在，特別是今年僅降息一次，利率走勢仍具風險，集團的減債工作「啱啱開始」，但仍需努力。儘管挑戰重重，集團深信團隊具備應對各種困難的能力，繼續穩步前行。

 

　　她表示，集團雖然全年持續經營業務虧損163億元，但大家無需過份憂慮，因此上述虧損主要受數項一次性的非現金撥備和虧損所影響。

 

撰文：經濟通採訪組

