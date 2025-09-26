特朗普將對藥品徵收100%關稅，醫藥股普遍下挫，惟獲券商力撐仍可吼？

美國總統特朗普宣布將於10月起對品牌或專利藥品徵收100%關稅，惟在美建廠可豁免。醫藥股今日(26日)受消息影響普遍下挫，藥明生物(02269)及藥明康德(02359)等醫藥外包(CXO)概念股亦齊下跌。不過，有藥企人士認為，仿製藥不在加徵關稅範圍內，而創新藥出口主要途徑為授權出海模式，不涉及實際產品出口，加上有券商指創新藥板塊受惠政策支持與臨床進展，可否趁其回調吸納？

特朗普：10月起徵收品牌或專利藥品100%關稅 在美建廠可豁免

特朗普昨日(25日)宣布新一輪關稅，瞄準廣泛的進口商品，10月1日起美國將對進口藥品徵收100%的關稅，對重型貨車徵收25%的關稅，對廚櫃徵收50%的關稅。特朗普指，對任何品牌或專利藥品徵收新的100%關稅將適用於所有進口藥品，除非生產商已經在美國動工建造工廠。正在設廠的定義為「已經動工」或「正在施工」，如果製藥廠已開始施工，這些藥品就不會被課徵關稅。



值得一提，特朗普政府在4月啟動對藥品的調查。商務部當時表示已開始調查「半導體和半導體製造設備」及「藥品和藥品成分，包括成品藥」進口對美國國家安全的影響。針對藥品的調查涵蓋所有藥品進口，包括成品仿製藥和原研藥，以及用於生產這些藥品的成分。調查人員還將審查關鍵藥用成分的進口情況。

業界：仿製藥不在加徵關稅範圍 創新藥出口主要為授權出海模式

目前有部分中國藥企人士傾向認為，特朗普擬加徵關稅的藥品範圍主要涉及專利藥，而仿製藥不在範圍內。華海藥業(滬:600521)表示，目前公司不受影響，公司在美銷售的製劑產品為仿製藥。海正藥業(滬:600267)亦指對目前業務沒影響，公司在美僅有仿製藥在售。



通常來說，專利藥主要是創新藥。一位多年從事國際醫藥合作的人士對內媒第一財經記者表示，現階段國產創新藥出口主要途徑為授權出海模式，並不涉及實際產品出口，國產創新藥企通過對外授權的形式獲取利潤分成。當前，中國藥企中，在美國自主銷售創新藥的只有百濟神州(06160)(滬:688235)。有行業人士表示，特朗普的加徵關稅政策缺乏具體細節，應該對在美國建廠的百濟神州影響有限。

醫保局：第11批藥品集採穩臨床、保質量、防圍標、反內捲

另方面，國家醫保局日前發布第十一批國家組織藥品集中採購文件，充分遵循「穩臨床、保質量、防圍標、反內捲」原則。關於「反內捲」集採秉持公開透明及公平公正的市場化競爭機制，企業自願參加及自主報價，同時旗幟鮮明地反對過度內捲。文件中要求每家投標企業做出不低於成本報價的承諾，對於低於「錨點價」的企業，要求其對報價合理性作出聲明，解釋具體成本構成，包括製造成本、期間費用及銷售利潤等，主導回應社會對低價中選的顧慮。在「穩臨床」方面，保障臨床用藥需求是集採的基本目標，也是優化集採措施的重點。

此外，此次集採充分徵求並採納藥監部門及市場監管部門意見，在保證公平的基礎上，對投標企業的質控水平提出更高要求。

西南證券：創新藥股受惠臨床數據驗證 國際化BD交易持續落地



西南證券近日發表報告指，港股創新藥板塊在政策支持與臨床進展方面持續釋放積極訊號。儘管短期內部分個股出現回調，但整體來看，港股創新藥在腫瘤、自免、代謝疾病等領域的臨床數據不斷驗證，國際化BD交易持續落地，為板塊提供堅實支撐。建議關注具備差異化創新管線、具備全球臨床能力的企業。

天風證券則指，中國創新藥產業已進入以全球化商業化為導向的新階段，底層邏輯在於本土在研項目具備全球競爭力，兌現方式由國內放量轉向國際授權(license-out)與數據輸出。當前產業生態趨於成熟，優質「好分子」一旦展現早期優勢數據，即可觸發國際藥企合作視窗，推動行業邁向產品與商業模式雙輪驅動。

大和升藥明康德目標價至134元 反映化學業務更高收入預估

另大和發表最新報告，維持藥明康德「買入」評級，目標價由128元上調至134元。該行上調對公司今年至2027年收入和每股盈利預測3%，反映藥明化學業務更高的收入預估。該行指，公司去年生產10種最暢銷化學藥物中的其中4種，以及2024年至2025年上半年期間美國食品藥物管理局(FDA)批准40種小分子藥物中的8種。公司正生產23種GLP-1藥物，對比1月披露的21種及去年9月的19種，其中16種處於2期和3期臨床試驗，佔據26%的市場份額。管理層仍預計藥明TIDES業務今年收入將按年增長超過80%。



該行又引述藥明康德管理層指，新加坡API基地的首座小分子工廠預計2027年營運，隨後首座TIDES工廠預計2028年第二季度營運，第二座小分子工廠預計2029年第四季度營運。美國特拉華州DP基地預計明年第四季度營運，預計2027年第四季度提供無菌灌裝/完成能力。

莫灝楠：特朗普政策不會有毀滅性影響 惟藥股需調整更深才可吼



南華金融集團副總監莫灝楠表示，特朗普在政策上想只讓在美國做製藥的公司才有稅務優惠，嘗試降低在其他國家做代工的藥品在美國的競爭力，而中國有很多屬仿製藥或授權藥物，未必所有藥都被納入徵稅範圍內，但亦有部分在中國產的創新藥可能受影響，所以會有些負面影響，但不太毀滅性，中生製藥(01177)及石藥(01093)就有部分藥品仍屬仿製藥。

不過，莫灝楠認為，B仔股或藥股都不宜趁回調吸納，因它們早前升上來，是因國家藥品集採規則有變，有些新藥未必被納入集採範圍，價格可能會高些少，舊藥也可能有些改善，而且對於CRO，藥監局批核時間及要求稍為降低，但究竟哪隻藥有市場空間，又或哪類藥因上述政策而令盈利有大改善，其實大家現時都看不到，不覺這些藥股盈利增長會很好，若要揀也只可揀覆蓋整個板塊的ETF或龍頭會較穩陣。

莫灝楠又指，藥明生物等CXO概念股近月升得有些急，雖在邏輯上它們會接到所有CRO的訂單，有頗穩健的盈利增長，但應很難回到以前過百倍PE估值，股價反彈至現時位置，值博空間不大，藥明康德亦一樣，它與藥明生物相比，只是一間做生物藥，一間做化學藥，而且外國藥廠沒辦法入中國後，它們的盈利增速已慢了很多，現時雖有改善，但不見翻天覆地變化，純因政策放開有資金炒一轉。若要吸納，信達生物(01801)相對較佳且是龍頭，但不建議高追，畢竟股價已升了很多，卻看不到盈利增長確定性，其他藥股同樣要調整更深才可吼。



CXO或製藥股今日普遍下跌，中生製藥跌0.75%收報7.95元，石藥跌2.26%報9.09元，翰森製藥(03692)跌2.03%報34.84元，信達生物跌1.89%報93.25元，百濟神州跌1.85%報196.2元，康方生物(09926)跌2.21%報132.7元。藥明生物則跌2.35%報39.06元，藥明康德跌3.32%報107.6元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

