一周部署 | 關注中美公布經濟數據，港股審慎部署季結年結

28/09/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

港股9月月結及三季度結算追落後

 

　　回顧九月及三季度期內，港股表現經歷了較為波動的階段，特別是在憧憬減息過程中，港股一度受惠港元聯繫匯率下推動資金流向資本市場帶動恒指上升。市場受聯儲局減息消息提振，資金流入及科技股如阿里巴巴等龍頭股的表現亮眼，支撐恒指在較短時間內攀升至27058點水平。不過，由於A股走勢反覆偏軟，成為港股短期走勢主要的制約因素。及至樺加沙颶風襲港，恒指借勢調整，試守廿天線26084點關鍵支持位，令市場短期不確定性增加。上周聯儲局主席鮑威爾揚言擔憂資產估值過，令美股短期沽壓驟增，相信本周餘下時間港股期指結算前後波動仍大，宜小心掌握政策及主要經濟數據等市場消息審慎作出部署。

 

阿里、中芯、紫金等跑贏恒指

 

　　恒生指數從6月30日24072起步，至9月26日收市26128計，累計升幅8.5%。科技股受追捧，阿里巴巴(09988)股價上季度末109.8元開始抽升，一度重返2019年上市價176.0元，高位報177.8元，最新報166.5元。電動車藍籌比亞迪股份(01211)備受反內捲消息拖累，加上巴郡分段沽清手持股份，股價由上季度末122.5元，回落至最新報106.5元，較年內高位157.8元跌幅顯著，惟仍高於上年底87.4元。反觀年內兩度配股蔚來(09866)持續造好，股價由上季度末27.4元升至最新報56.6元。美團(03690)表現疲弱，股價最新報100.6元，較上季度末125.3元及上年底151.7元均見顯著跌幅。

 

　　至於HA股名單上，長飛光纖光纜(06869)、華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)等晶片股氣勢強勁，另外受惠預期全球經濟復甦帶來需求復甦及商品價格上升，資源股包括洛陽鉬業(03993)、華新水泥(06655)、贛鋒鋰業(01772)、寧德時代(03750)、紫金礦業(02899)、江西銅業(00358)等表現同跑贏大市。

 

關注中國三季度經濟數據、美聯儲10月份議息

 

　　中國銀行研究院發布報告，2025年三季度以來中國經濟增長動能有所轉弱，外需超預期增長，內需進一步走弱，新舊動能轉換持續。初步預計，三季度GDP增長4.8%左右，增速較上半年低0.5個百分點左右。展望四季度，外部環境仍面臨諸多不確定性，美國對等關稅政策擾動下中國出口將有所放緩。政策效果減弱疊加內生動力不足，消費增速將小幅放緩，房地產拖累繼續加深，預計四季度GDP增長4.5%左右，全年增長5%左右。報告稱，2025年大概率能實現年初設定的預期目標，但下半年經濟下行壓力明顯加大。

 

　　中國即將公布9月NBS製造業PMI指數，將對月中公布第三季度經濟數據表現提供佐證，市場預測數值為49.9，較前月值49.4稍有改善，惟仍處收縮區間。美國方面，儘管最新數據反映美國經濟仍保有韌性，市場對美國聯準會的降息預期不減。根據芝商所FedWatch工具顯示，交易員預期10月降息四分一厘機率仍高達近9成。

 

來季展望及投資部署

 

　　展望來季港股方面，料政策面及企業投資消息帶動，將繼續利好科技和綠色能源股，成為市場組合核心部份。美股方面，科技巨頭包括英偉達、甲骨文等，投資者焦點將繼續關注其科技創新能力提升公司價值潛在空間。債券方面，市場偏好優先配置高信用等級的美元或本地貨幣短期國債，降低利率變動風險。商品方面，受經預期濟復甦帶動需求價格上升，留意包括天然氣能源，黃金及新能源發電相關金屬等，另可配置少量比特幣，以及考慮科技、綠色能源或醫療類等指數ETF，相信虛擬貨幣及ETF工具可以有效分散資產及規避風險的投資。

 

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

方澤翹：恒指此水平支持力度大！生科股下周有望反彈？

 

08067

東方大學城控股

0.380

異動股

00789

雅天妮集團

0.600

異動股

01855

中慶股份

3.170

照顧者 情緒健康

