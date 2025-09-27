  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

美股收盤 | 美股反彈終止三連跌，道指升近300點

27/09/2025

　　關鍵的通脹數據符合市場預期，投資者對物價壓力及美國聯儲局貨幣政策前景的憂慮有所緩解，吸引買盤重返市場，推動美股在經歷連續3日下跌後，於周五（26日）反彈收高。

 

　　市場反彈的主要動力，源於聯儲局最重視的通脹指標——個人消費支出(PCE)物價指數。美國8月核心PCE物價指數按年增長2.9%，符合市場預期。這項數據的穩定表現，鞏固了市場對於聯儲局將維持現有減息路徑的信心，從而減輕了對利率前景的不確定性。

 

　　另外，市場持續關注特朗普新關稅政策所帶來的潛在壓力。他在社交平台表示，美國將對任何品牌或專利的進口藥品徵收100%關稅，但在美國設廠生產的公司可獲豁免。此外，他宣布自10月1日起，將對進口重型貨車徵收25%關稅，消息刺激美國貨車製造商Paccar(US.PCAR)的股價顯著上揚超過5%。

 

美股收盤 | 美股反彈終止三連跌，道指升近300點

投資者對物價壓力及美國聯儲局貨幣政策前景的憂慮有所緩解，吸引買盤重返市場。(AP)

 

　　波音(US.BA)日內升3.6%，美國聯邦航空局將放寬對波音飛機的交付限制，消息帶動其股價走高。

 

　　英特爾(US.INTC)據報已與蘋果(US.AAPL)和台積電(US.TSM)就潛在的投資或合作展開討論，刺激股價升4.4%。

 

　　禮來(US.LLY)新藥Inluriyo獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准，同時公司計劃將其實驗性減肥藥引入印度市場，收市升1.4%。

 

　　其他重磅股方面，英偉達(US.NVDA)升0.3%，特斯拉(US.TSLA)升4%，Meta(US.META)跌0.7%，蘋果跌0.6%，微軟(US.MSFT)升0.9%。

 

　　道指收市升299.97點，或0.65%，報46247.29點；標普500指數升38.98點，或0.59%，報6643.7點；納指升99.37點，或0.44%，報22484.07點。

 

　　總結全周表現，主要股指均錄得跌幅。道指本周累跌0.15%，標普500指數下跌0.31%，納指則跌0.65%。

 

美匯回軟，油價走高

 

　　美匯指數在連續多日上升後出現回軟，日內輕微下跌約0.2%至98.16水平。美元兌日圓於149.7水平窄幅徘徊，持續逼近150的心理關口，日內報149.29，下跌0.1%。在美元走強及經濟增長前景疲弱的雙重壓力下，歐元兌美元匯價走勢一度跌穿1.166關口，日內報1.17，上升約0.3%。

 

　　現貨黃金維持拉鋸局面，於每盎司3760美元附近徘徊，曾高見3783美元，低見3734美元，日內報3773美元，升0.6%。紐約期金報每盎司3804美元，日內升幅約0.8%。

 

　　受到烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施引發的地緣政治緊張局勢影響，以及美國原油庫存意外下降的利好因素提振，國際原油價格持續走高。紐約期油價格上漲0.9%，報每桶65.03美元；布蘭特期油則上漲0.5%，報每桶68.93美元。

 

撰文：經濟通國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08067

東方大學城控股

0.380

異動股

00789

雅天妮集團

0.600

異動股

01855

中慶股份

3.170

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,247.29
    +299.97 (+0.653%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,643.70
    +38.98 (+0.590%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,484.07
    +99.37 (+0.444%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.033
變動率︰+2.909%
較港股︰+0.59%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.207
變動率︰+1.807%
較港股︰+0.17%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.374
變動率︰+1.608%
較港股︰-0.08%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.067
變動率︰-3.106%
較港股︰-10.12%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.630
變動率︰-2.230%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌131.340
變動率︰-2.999%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌26.090
變動率︰-4.572%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.080
變動率︰-4.730%
精選美股 More
M 梅西百貨
按盤價(USD)︰升18.000
變動率︰+5.386%
GME 遊戲驛站
按盤價(USD)︰升26.420
變動率︰+4.551%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升35.500
變動率︰+4.442%
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰升440.400
變動率︰+4.018%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/09/2025 03:04 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/09/2025 03:04 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08067 東方大學城控股
  • 0.380
  • 00789 雅天妮集團
  • 0.600
  • 01855 中慶股份
  • 3.170
  • 02521 升輝清潔
  • 0.415
  • 00285 比亞迪電子
  • 39.500
股份推介
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.640
  • 目標︰$17.00
  • 09973 奇瑞汽車
  • 32.800
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.950
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 106.700
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 166.500
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 9.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.650
  • 00005 滙豐控股
  • 106.700
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 106.500
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 132.500
  • 目標︰$155.00
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 28.600
  • 目標︰$32.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 40.540
  • 目標︰$43.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/09/2025 17:06  《盤後部署》美啟新一輪關稅政策港股氣氛偏淡關注期結，小米新機獲大行看好回調可吼

26/09/2025 17:43  新世界︰繼續停派股息及永續債票息，未收到大股東注資方案，暫未有供股及配股等計劃

26/09/2025 16:35  新世界(17)全年持續經營業務淨虧損擴至163億元，11 SKIES減值虧損27億元

26/09/2025 17:06  滙控(00005)：確認利伯特下月1日起擔任臨時集團主席職務

26/09/2025 16:15  【大國博弈】中方再談TikTok問題：樂見企業做好談判、達成解決方案

26/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１０５億元，買阿里沽小鵬汽車

26/09/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】關稅登場大和照升藥明康德目標近5%，高盛微升小米目標

26/09/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０４，隔夜拆息較上日升２３基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 美股反彈終止三連跌，道指升近300點新文章
人氣文章

新聞>專訪

蔡金強專訪 | AI競賽要去到盡，港股板塊輪動有跡可尋，3原因住宅樓將企穩（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | TikTok美業務交易推進，滬指全周微升，泰擬與華加強半導體合作新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

香港低生育難題，施政報告未解決
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

辦公室英語 │ 辦公室「食花生」食出好人緣？學識商務英語閒聊術，跟同事埋堆無難度
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

蘋果的中年危機！新機發佈會揭食老本、自我吹噓、品牌定位模糊
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

M+展覽「身臨夢境」：鹽田千春新作《無限回憶》，迷宮中的紅色震撼
人氣文章

Fashion

艾美獎2025紅毯造型Best Pick：「星期三」Jenna Ortega超前衛寶石上衣、BLACKPINK Lisa訂製粉紅蓮花禮服仙氣全開！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

為了圓夢，所以出軌？重遇傾慕過的他，四角關係終將悲劇收場
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鹽與肝健康 │ 不只高血壓！最新研究揭高鹽飲食增脂肪肝風險，恐致肝衰竭肝癌 新文章
人氣文章
26歲女跳繩減肥猝死，醫生揭早餐2種食物恐致腦出血
人氣文章
打風暴雨後易感染類鼻疽，致命率達5成！10大病徵+7招預防方法 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/09/2025
美股收盤 | 美股反彈終止三連跌，道指升近300點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處