  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

開市Go | 美擬推新關稅政策，包括降依賴海外晶片及加徵家具及藥品進口稅，內地加快智駕系統研發

29/09/2025

要聞盤點

 

1、在關鍵的通脹數據符合市場預期後，投資者對物價壓力及聯儲局貨幣政策前景的憂慮有所緩解，吸引買盤重返市場，推動美股在經歷連續三日下跌後，於周五（26日）反彈收高。道指收市升299.97點，或0.65%，報46247.29點；標普500指數升38.98點，或0.59%，報6643.7點；納指升99.37點，或0.44%，報22484.07點。中國金龍指數跌135點。日經期貨截至上午7時58分升10點。

 

2、美國商務部公布的數據顯示，8月份核心個人消費支出(PCE)物價指數按年增長2.9%，符合市場預期，且與7月持平。數據反映潛在物價壓力依然存在，未有明顯消退跡象。

 

3、據華爾街日報報道，美國特朗普政府正醞釀一項旨在重塑全球半導體供應鏈的重大新政策，以降低對海外晶片的依賴並大力推動本土生產。該計劃的核心，是要求晶片企業在美國本土製造的半導體數量，必須與其客戶從海外進口的數量達到「1:1」的對等比例。

 

4、美國總統特朗普宣布將對多種進口商品加徵關稅，其中包括對產自海外的家具徵收高額關稅，消息拖累大型家居電商及零售股於周五(26日)受壓。網上家具零售商　Wayfair(US.W)一度下跌超過5.3%。另一家高檔家具零售商RH (US.RH)跌幅近3%。此外，自10月1日起對所有進口的品牌或專利藥品徵收高達100%的關稅，旨在藉此鼓勵藥廠將生產線遷回美國本土。

 

5、歐盟正準備對Meta Platforms(US.META)提出正式指控，稱其旗下社交平台Facebook及Instagram在監管非法內容方面存在不足，違反歐盟的《數碼服務法》。若指控成立，Meta可能面臨高達其全球年度營業總額6%的巨額罰款。

 

6、聯合國對伊朗的全面制裁於當地時間27日晚間恢復生效，此為十年來首次。這項制裁在以色列與美國轟炸伊朗三個月後實施，禁止與伊朗核計劃及彈道導彈計劃相關交易，預期將對該國本已困境的經濟產生更廣泛影響。

 

7、為促進新能源汽車貿易健康發展，依據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，商務部、工業和信息化部、海關總署、市場監管總局聯合決定，對純電動乘用車實施出口許可證管理制度。

 

8、工業和信息化部等七部門聯合印發《石化化工行業穩增長工作方案（2025-2026年）》，明確2025至2026年間，石化化工行業增加值年均增長5%以上，經濟效益企穩回升。方案要求實現產業科技創新能力顯著增強，精細化延伸、數字賦能和本質安全水平持續提升，減污降碳協同增效明顯推進，推動化工園區從規範建設向高質量發展邁進。

 

9、財政司司長陳茂波於網誌表示，香港正加速推進金融市場的制度革新與產品創新，力求將科技變革的巨大顛覆力，有效轉化為經濟增長動能。在國家堅實支持及政府與業界共同努力下，香港國際金融中心地位持續鞏固提升。

 

開市Go | 美擬推新關稅政策，包括降依賴海外晶片及加徵家具及藥品進口稅，內地加快智駕系統研發

 

開市Go | 美擬推新關稅政策，包括降依賴海外晶片及加徵家具及藥品進口稅，內地加快智駕系統研發

 

開市Go | 美擬推新關稅政策，包括降依賴海外晶片及加徵家具及藥品進口稅，內地加快智駕系統研發

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

108.700

異動股

01997

九龍倉置業

22.560

異動股

01972

太古地產

21.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 108.700
  • 01997 九龍倉置業
  • 22.560
  • 01972 太古地產
  • 21.300
  • 00200 新濠國際發展
  • 6.100
  • 09633 農夫山泉
  • 53.800
股份推介
  • 01347 華虹半導體
  • 70.850
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.360
  • 目標︰$17.00
  • 09973 奇瑞汽車
  • 33.380
  • 目標︰--
  • 01177 中國生物製藥
  • 8.000
  • 目標︰$9.12
  • 00005 滙豐控股
  • 108.700
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 171.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.500
  • 00700 騰訊控股
  • 656.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
報章貼士
  • 00564 中創智領
  • 24.160
  • 目標︰--
  • 00631 三一國際
  • 7.890
  • 目標︰$8.00
  • 00017 新世界發展
  • 7.670
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

29/09/2025 12:09  恒指半日升365點報26494，科網股反彈，小米逆市再跌2%

29/09/2025 08:22  【聚焦數據】內地8月工業企業利潤由降轉增20.4%，創2023年12月以來最高

29/09/2025 11:42  【數字銀行】PAObank:第三季客戶存款總額突破80億元

29/09/2025 10:19  《異動股》中國光大控股升逾6%，已分別與光大銀行及光大證券訂立承銷協議

29/09/2025 09:57  《異動股》寧德時代升4%，宜春鋰礦配套冶煉廠龍蟠時代停工

29/09/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１０５億元，買阿里沽小鵬汽車

29/09/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛相隔3日再升中芯目標，多行升新世界目標惟前景仍看淡

29/09/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０７，一周拆息較上日微軟至４﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

比拼華爾街－溫傑 | 美股高位整固，Costco估值繼續偏高（有片）新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普新政 | 特朗普發梗圖，鮑威爾被炒執包袱走人新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：北水放假或影響港股交投，料恒指於25800-26000點繼續有支持新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

中秋節打卡熱點｜灣仔藍屋700個手繪花燈海、大埔Lake House 10米月亮+星空森林+玉兔打卡位
人氣文章

政政經經．石鏡泉

美聯儲局的灰犀牛與黑天鵝
人氣文章

Foodie What’s On

KFC「肯！抵DEAL」優惠：$22兩客雞皇飯、$35三件雞配汽水、葡撻買一送一
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

乳酪+水果+堅果＝美味健康Yogurt Bowl！3個簡單乳酪碗食譜，輕鬆減脂兼消化排宿便！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《白日夢接夢》：愛情在人們停止追逐的一刻悄然來臨
人氣文章

ChatENT．月巴氏

當班賊和豬女都太過靚，怎樣捕風追影？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人分享十大養生補品！如何做到天補、地補、人補？打坐冥想是靜補！從飲食習慣入手，學懂養生智慧
人氣文章
牙膏推薦 │ 9成港人患牙周病，增心血管病糖尿病風險！日本熱選16款抗菌美白除口臭牙膏
人氣文章
鹽與肝健康 │ 不只高血壓！最新研究揭高鹽飲食增脂肪肝風險，恐致肝衰竭肝癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2025 12:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2025 12:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/09/2025 12:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/09/2025 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪29/09/2025
比拼華爾街－溫傑 | 美股高位整固，Costco估值繼續偏高（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處