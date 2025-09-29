  • 會員
有色金屬股｜內地推有色金屬穩增長方案，行業受惠程度有幾大？

29/09/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑 

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=aXIEqbzCjtY

 

 

即時重點新聞

29/09/2025 12:09  恒指半日升365點報26494，科網股反彈，小米逆市再跌2%

29/09/2025 08:22  【聚焦數據】內地8月工業企業利潤由降轉增20.4%，創2023年12月以來最高

29/09/2025 11:42  【數字銀行】PAObank:第三季客戶存款總額突破80億元

29/09/2025 10:19  《異動股》中國光大控股升逾6%，已分別與光大銀行及光大證券訂立承銷協議

29/09/2025 09:57  《異動股》寧德時代升4%，宜春鋰礦配套冶煉廠龍蟠時代停工

29/09/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１０５億元，買阿里沽小鵬汽車

29/09/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛相隔3日再升中芯目標，多行升新世界目標惟前景仍看淡

29/09/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０７，一周拆息較上日微軟至４﹒…

