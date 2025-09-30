  • 會員
理財秘笈
美股 | 聯邦政府面臨停擺，美股反彈趨勢受阻

30/09/2025

美股 | 聯邦政府面臨停擺，美股反彈趨勢受阻

 

 

　　華爾街周一（29日）密切關注美國聯邦政府在當地時間周三（10月1日）停擺的危機，以及可能因此延遲發布的9月份非農就業數據，市場觀望態度阻礙了美股反彈趨勢。

 

　　道指收市升68.78點，或0.15%，報46316.07點；標普500指數升17.51點，或0.26%，報6661.21點；納指升107.09點，或0.48%，報22591.15點。

 

　　投資者關注逼在眉睫的聯邦政府停擺危機，共和黨與民主黨在醫療保健開支等問題上陷入僵局，是本次危機的癥結所在。

 

　　一旦政府停擺，包括本周五（3日）公布的9月份非農就業報告在內的多項關鍵經濟數據，將會延遲發布，這將令聯儲局及市場在評估經濟狀況時失去重要依據。

 

　　英偉達(US.NVDA)作為科技股火車頭，周一股價上漲2.1%，收報181.88美元。阿里巴巴(US.BABA)日內升4.7%，受惠於雲端業務增長加速及核心業務動力持續，摩根士丹利將阿里巴巴的目標價由165美元上調至200美元，並重申「增持」評級。

 

　　美國核電公司Oklo(US.OKLO)宣布與瑞典核能公司Blykalla建立跨大西洋戰略合作夥伴關係，收市升5.4%。其他重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)升0.6%，Meta(US.META)跌0.05%，蘋果(US.AAPL)跌0.4%，微軟(US.MSFT)升0.6%。

 

　　美匯指數延續上周五（26日）的跌勢，市況疲弱，早段交投於97.9附近，進入美盤時段，壓力進一步加劇，下跌0.25%，報97.93。美元兌日圓匯維持窄幅上落格局，日內報148.64，下跌0.5%。

 

　　歐元兌美元延續近期反彈勢頭，開市報約1.1716，高位觸及1.1754，低位則見1.1701，全日波幅有限，日內報1.1727，微升0.2%。

 

現貨金首次突破3800美元

 

　　國際黃金價格今日再創歷史新高。現貨黃金價格於盤中首次突破每盎司3800美元的重大心理關口，一度觸及3833美元的歷史新高位。與此同時，紐約期金價格亦同步上揚，一度升至3862美元。

 

　　受OPEC+預期增產，以及伊拉克庫爾德斯坦地區恢復原油出口等消息影響，市場對供應過剩的憂慮升溫，紐約期油價格下跌3.63%，報每桶62.78美元。與此同時，布蘭特期油亦下跌3.4%，報每桶66.86美元。

撰文：經濟通市場國金組

【你點睇？】特朗普簽令宣布批准TikTok賣盤，你是否滿意該交易？► 立即投票

