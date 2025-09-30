  • 會員
開市Go | 美擬針對華為擴大出口管制，黃仁勳籲允許美企在中國市場競爭，社保基金投資收益率創新高

30/09/2025

要聞盤點

 

1、美股周一（29日）市況分歧，在英偉達(US.NVDA)等大型科技股帶動下，納斯達克指數與標準普爾500指數連續第二個交易日上漲，但道瓊斯工業平均指數則微跌收市。市場正密切關注美國聯邦政府在本周的停擺風險，以及可能因此延遲發布的9月份非農就業數據，投資者情緒複雜。道指收市升68.78點，或0.15%，報46316.07點；標普500指數升17.51點，或0.26%，報6661.21點；納指升107.09點，或0.48%，報22591.15點。中國金龍指數升173點。日經期貨截至上午7時53分跌35點。

 

2、美國聯邦政府因國會兩黨在預算案上陷入僵局，正面臨在本財政年度周二(30日)午夜結束後停擺的風險。為避免政府停擺，總統特朗普已安排於周一(29日)與國會兩黨領袖會面，但外界普遍預期談判難有突破。

 

3、美國證券交易委員會(SEC)主席阿特金斯承諾，將加快推進總統特朗普的建議，研究取消強制上市公司提交季度財務報告的規定，允許企業選擇每半年披露一次業績。

 

4、克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈馬克表示，相較於就業市場的潛在疲軟，通脹風險仍是當前更主要的威脅，表明有必要維持較高的利率水平以抑制物價壓力。她警告，聯儲局可能需要維持限制性貨幣政策，以確保通脹能回歸2%的目標水平。

 

5、美國擬將出口管制範圍擴大至受制裁企業持股超過50%的子公司，此舉將阻止華為通過關聯公司獲取受到限制的美國商品，中國商務部譴責美方嚴重衝擊國際經貿秩序。

 

6、美國AI晶片巨頭輝達行政總裁黃仁勳表示，中國在晶片製造技術上僅落後美國數納秒（十億分之一秒），呼籲華府允許美企在中國市場競爭。

 

7、美國總統特朗普宣布，將對所有境外製作的電影徵收100%關稅。然而，此舉的法律授權依據尚不明確，已引發法律與貿易分析人士的廣泛質疑。

 

8、特朗普政府宣布開放1310萬英畝聯邦土地供煤礦商租賃，同時撥款6.25億美元支援燃煤發電廠改造與新建項目。此舉旨在振興持續萎靡的煤炭產業，以應對數據中心、新建工廠及經濟電氣化帶來的電力需求激增。

 

9、中共中央政治局於9月29日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的重大問題。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議將於10月20日至23日在北京舉行。

10、全國社保基金理事會報告指，去年社保基金投資收益2184.2億元人民幣，投資收益率8.1%，創4年新高。自成立以來的年均投資收益率7.39%，累計投資收益1.9萬億元。

11、香港政府推出的第10批銀色債券今日截止認購，滙豐銀行與中銀香港(02388)表示，本次認購金額及認購人數均創歷史新高。

 

