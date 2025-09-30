  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

中資券商股｜受惠內地政策消息，中資券商股後市有力再上嗎？

30/09/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=zLbqswLPl6M

 

 

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

99.550

異動股

01943

金石控股集團

0.990

異動股

03638

亨利加集團

13.780

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 99.550
  • 01943 金石控股集團
  • 0.990
  • 03638 亨利加集團
  • 13.780
  • 00700 騰訊控股
  • 663.000
  • 01860 匯量科技
  • 20.980
股份推介
  • 01050 嘉利國際
  • 2.410
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 18.450
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 80.000
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.520
  • 目標︰$17.00
  • 09973 奇瑞汽車
  • 31.880
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 177.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 84.600
  • 00002 中電控股
  • 64.450
  • 00017 新世界發展
  • 7.820
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.890
報章貼士
  • 01979 天寶集團
  • 2.140
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 26.420
  • 目標︰$27.00
  • 02050 三花智控
  • 43.820
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

30/09/2025 16:53  【季結－長牛慢行】刺激需求及反內捲為頭等要務，恒指第四季或回調惟牛市料未完

30/09/2025 16:53  【季結－長牛慢行】料阿里騰訊第四季維持增長，新能源車內捲前景不看好

30/09/2025 17:52  聯交所就優化結構性產品上市制度作諮詢，建議降低衍生權證最低發行價

30/09/2025 11:18  阿里傳70億洽購港島壹號中心13層樓面，文華東方酒店集團:正就潛在出售部分樓面進行討論

30/09/2025 16:08  《新股掛牌》紫金黃金國際(2259)收高逾68%高於開市，每手賺4901元

30/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒５４億元，買阿里沽盈富基金

30/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞大升阿里目標近三成，國泰海通勁升百度目標近七成

30/09/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７８００，一個月拆息較上日微軟至３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 製造業PMI勝預期，滬指連升五個月，中央設補助拓消費新業態新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪｜確認大幅下調今年銷售目標，仍獲高盛力撐股價倒升可再吼？抑或寧吼其他車股？新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜騙徒假扮珠寶設計師誘騙投資網店 六旬港男損失超過140萬
人氣文章

影視娛樂

郭鋒與薛家燕澳門拍《十月初五》續集？2017年喪妻後一蹶不振 淡出幕前 被家燕姐打動復出
人氣文章

財識兼收．止凡

KOL的價值
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2025秋冬大熱美拉德棕色穿搭！西班牙當紅姊妹品牌 CORDERA，4件單品打造全身 One Tone 造型
人氣文章

Art & Living

展覽「鑑古識今──敏求精舍六十五周年」：見證香港收藏界媲美博物館的奇蹟
人氣文章

Beauty

開箱NARS人氣「大白餅」系列！全新限量版粉彩色粉餅+皇牌蜜粉，毛孔粗大的定妝救星？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
久坐易傷髖關節｜簡易3招伸展髖屈肌、強化臀肌有效預防 新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
鹽與肝健康 │ 不只高血壓！最新研究揭高鹽飲食增脂肪肝風險，恐致肝衰竭肝癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 20:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/09/2025
英資近年大手沽商廈，阿里潛在購銅鑼灣商廈或獲命名權，勢改寫銅鑼灣與怡和歷史？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處