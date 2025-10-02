  • 會員
美股 | 政府停擺無阻美股升勢，小非農數據疲弱，推動標指升穿6700點

02/10/2025

美股 | 政府停擺無阻美股升勢，小非農數據疲弱，推動標指升穿6700點

 

 

　　儘管美國聯邦政府自2019年以來再度停擺，但美股周三（1日）卻造好，道指與標普500指數雙雙創下收市新高，其中標指更首次突破6700點關口。

 

　　道指收市升43.21點，或0.09%，報46441.10點；標普500指數升22.74點，或0.34%，報6711.20點；納指升95.15點，或0.42%，報22755.16點。

 

　　市場普遍預期政府停擺的資金缺口問題將迅速解決。與此同時，美國9月ADP小非農就業數據遠遜預期，意外成為市場的強心針，重新燃點投資者對聯儲局將提早減息的憧憬。

 

　　在官方就業數據缺席的背景下，ADP公布的數據獲得市場高度關注。數據顯示，美國9月ADP私人企業就業人數意外減少3.2萬人，遠遜於市場預期的增加5.1萬人，而8月數據更從初值增加5.4萬人，大幅向下修訂至減少3000人。

 

　　市場呈現明顯分化格局。大型科技股成為升市火車頭，帶動納指及標普500指數上揚。特斯拉(US.TSLA)升3.3%，甲骨文(US.ORCL)升2.8%，蘋果(US.AAPL)及英偉達(US.NVDA)均升0.3%。

 

　　然而，經濟放緩的憂慮則拖累了其他板塊的表現。銀行股普遍受壓，摩根士丹利(US.MS)跌1.3%、摩根大通(US.JPM)跌1.5，高盛(US.GS)亦挫1.4%，反映投資者擔心經濟降溫可能影響其信貸業務。

 

美匯指數連續第四個交易日下跌

 

　　受美國聯邦政府局部停擺及ADP就業數據遠遜預期所影響，美匯指數延續跌勢，連續第四個交易日下滑，盤中在97.5至97.9區間波動，日內報97.27，下跌0.07%。

 

　　日圓兌美元匯率顯著走強，美元兌日圓匯價下跌0.4%，報147.13，盤中最高觸及148.22水平。歐元兌美元在1.175水平下方窄幅上落。歐元兌美元匯價報約1.1733，基本持平，日內曾觸及1.1779的高位。

 

　　現貨黃金與紐約期金雙雙創下歷史新高，現貨黃金顯著上漲，一度觸及約3895美元的歷史高位，再次刷新紀錄，價格於高位徘徊，日內交投於3860美元附近，升約0.2%。紐約期金日內漲幅約0.4%，最高更觸及3922美元，同創歷史新高。

 

　　在經歷連續兩個交易日急挫後，國際原油價格趨於穩定，呈現拉鋸格局，紐約期油在每桶61.62美元附近徘徊，日內下跌0.6%，早段曾高見每桶62.47美元。布蘭特期油價格則在每桶66.53美元左右靠穩，下跌約0.7%。

撰文：經濟通市場國金組

