OpenAI｜推影片生成社交平台AI概念股造好，快手重組業務股價連日飆升仍可追？

02/10/2025

　　OpenAI近日推出全新影片生成社交平台，用戶可透過文字提示生成高清短片，再將自己加入其中，刺激多隻具AI概念的科技股今早(2日)上升，其中快手(01024)最多飆8%高見91.45元，創2022年7月以來新高。值得一提，快手近日公布重組業務架構，以強化生活服務與電商協同效能，股價已連續急升3日，累計升幅近兩成，盡顯強勢，或可看高一線，應如何部署？

 

（AP圖片）

 

OpenAI推Sora影片生成社交平台　挑戰TikTok、YouTube及Meta

 

　　中外傳媒報道，OpenAI正推出一款全新社群媒體應用，依託其AI影片生成器，用戶可透過文字提示生成帶有音訊的高清短片，報道指此舉為向TikTok、Google旗下YouTube及Meta發起挑戰。據指，使用者可以上傳自己的短片，並將其嵌入到Sora生成的虛擬世界中，只需描述所需的創意、風格和場景。他們還可以與其他用戶互動，觀看並評論他人內容。新版Sora 2 將採用類似TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts的滑動瀏覽導航方式，OpenAI計劃率先在美國和加拿大透過蘋果App Store以邀請制推出該應用程式。

 

　　新應用程式將是OpenAI邁向建立社交媒體產品的重大一步，外界估計OpenAI新業務或可打開新的廣告收入來源，並提高其技術的知名度。新版本的Sora亦改善了AI影片生成器長期存在的缺陷。OpenAI表示，新版本更好地生成遵循物理定律的影片，並更可靠地遵循用戶的提示，特別是在片中不同鏡頭的序列中。

 

OpenAI推影片生成社交平台AI概念股造好，快手重組業務股價連日飆升看高一線？

（AP圖片）

 

快手重組業務架構　強化生活服務與電商協同效能


　　另外，快手周二(9月30日)發布公告，將對公司商業生態體系相關組織進行升級，對原本地、電商、商業化等團隊進行重構，進一步提升商家經營效率。本地生活事業部正式更名為生活服務事業部。本地生活業務將與線索廣告業務整合，原商業化事業部下線索廣告相關的行業團隊、產品團隊及相關中台團隊調整至生活服務事業部下。劉逍擔任生活服務事業部負責人，向快手高級副總裁王劍偉匯報。原先擔任此職的笑古將不再擔任本地生活事業部負責人，轉任公司業務顧問。本次調整後，商業化事業部將為平台做好廣告中台能力的支撐，同時聚焦發展內容消費、綜合平台、品牌營銷、聚星、快手聯盟等業務。

 

　　業內人士分析指，快手的此次調整將有助於提升商家的經營效能，尤其是在廣告和電商業務的協同上。重組後的電商和商業化團隊將更能發揮各自優勢，形成更敏捷的協同模式。通過「流量-交易-廣告轉換-商家服務」的閉環能力，快手可以更好地提升流量分配效率，為商家提供更一體化的服務體驗。

 

瑞銀看好快手視頻生成AI上行潛力　予目標價95.37元

 

　　瑞銀早前發表研報指，快手可靈2.5 Turbo模型在文本理解方面實現重大飛躍，能解讀複雜的多步驟指令，使用戶能以文本描述複雜的視頻序列，例如動態、角色互動和場景轉換，這提供了更精細的創意表達控制。瑞銀對快手保持樂觀態度，原因包括：合理估值下的增長(今明兩年15倍、12倍市盈率，2024至2026財年每股盈利年均複合增長率20%)；視頻生成AI的上行潛力；投資者持倉相對較低，予12個月目標價95.37元，評級「買入」。

 

　　星展銀行則指，快手作為中國第二大短視頻平台，擁有超過7億月活躍用戶，其科技憑藉去中心化分發和黏性強、社區驅動的生態系統脫穎而出。其在低線城市及非標準化電商品類的優勢創造了結構性增長空間。利用海量的專有數據集訓練先進AI模型(如OneRec和可靈)，公司提升用戶黏性，開拓新收入來源，並為其商家節省成本。該行預測快手調整後盈利在2025至2027財年分別增長16%、20%、18%，反映高於行業的廣告和電商增長，新OneRec模型提升用戶停留時間並可能改善廣告分發效率，低線城市用戶的購買力展現更穩健的增長；由於用戶忠誠度高，營銷費用增長放緩。該行恢復覆蓋快手，並予「買入」評級，目標98元。

 

黃偉豪：快手受惠AI概念兼電商重組　惟宜回至80元以下才吼

 

OpenAI｜推影片生成社交平台AI概念股造好，快手重組業務股價連日飆升仍可追？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，對快手看法正面，始終快手及科技相關股份都屬市場現時看好的方向，一來有部分都有些AI概念，其中快手也有可靈AI，之前業績就提到此大模型上客增長快，二來快手電商有重組，而公司在此方面相比阿里(09988)等屬新發展，基數較低，故業績增速也較快，此兩點都令快手股價表現一直較強，有貨當然可繼續持有，但始終近幾日升得頗急，且已偏離10天線很多，通常股份出現此情況，調整可能性較大，若無貨暫不建議追入，10天線現處於約78元，起碼回至80元以下才考慮較佳。

 

　　快手半日升6.56%收報90.15元，連升3日，累計升幅19.25%，成交45.26億元。其他科技股也普遍上升，騰訊(00700)升2.34%報678.5元，阿里升3.96%報184元，百度(09888)升4.5%報139.2元，京東(09618)升2.09%報141.4元，美團(03690)升2.2%報106.8元，網易(09999)升1.1%報239.4元，小米(01810)升2.22%報55.2元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

