穩定幣 | 牌照申請未如預期熾熱，惟專家認為穩定幣行業該重質不重量

香港作為亞洲國際金融中心，自2025年8月1日《穩定幣條例》生效以來，已成為創新焦點。香港金融管理局（金管局）最新公布，截至9月30日申請截止，共接獲36項穩定幣牌照申請，涵蓋銀行、科技公司、投資機構與Web3初創等多領域。但有市場人士關注，隨著內地對海外數字資產市場在資金及合規上的監管趨嚴，中資機構選擇撤出或延後參與申請香港穩定幣牌照，不過專家認為，當原先已預告只發個位數牌照，對目前實際申請數目並不感到意外。

(互聯網圖片)

申請反應未掀熱潮，監管引發謹慎轉向

金管局發言人於10月1日指出，這些申請反映穩定幣在數字經濟中的橋樑作用。早在9月初，金管局已記錄77項意向表達，惟監管當局亦早作強調，審核將遵循條例嚴格標準料只批出個位數牌照；財庫局局長許正宇曾於接受媒體訪問時亦表示，首批牌照依2026年初計劃推進，優先港元穩定幣。

有熟悉香港虛擬貨幣市場人士估計，部分申請者已公開浮現，如京東集團(09618)旗下京東幣鏈科技、眾安在線(06060)的圓幣創新科技及其夥伴找鋼集團(06676)，以及由渣打銀行(02888)、安擬集團（Animoca Brands）與香港電訊合資的Anchorpoint，均於8月表達興趣並參與金融科技監管沙盒(沙盒)測試。

勝利證券執行董事陳沛泉較早前參與《經濟通通訊社》節目錄影時已表示，申請穩定幣面對資本要求與風控標準將確保僅優質發行人通過，相信監管當局考慮多方因素。根據幣圈討論區流傳業內高管消息透露，部分中資銀行受監管指引後，轉向保守策略，多家延後進場現實世界資產（RWA）領域，類似國泰君安國際(01788)、中銀香港(02388)等機構已擱置業務；另一A股券商亦接獲通知，停止香港相關嘗試，才導致有機構「抽飛」現象出現。不過亦有市場人士相信，應該都是一些小型機構，如中銀香港等大型機構「抽飛」的機會較小。

天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，金管局提及的穩定幣牌照數量只是暫處個位數發布階段。就算有些機構拿到牌照也要看整個市場的執行情況是否能達到8月之前的預期。本港市場有了穩定幣雖然更加齊全，但是對實質性的推動作用暫時還不能抱有較高期望。

專家：料首批牌照如期將至，利更多應用場景出台

對於香港發展穩定幣市場，有媒體引述分析肯定香港條例為亞洲領先，將香港定位數字創新要塞，條例提升透明與投資保障。另外，S&P Global Ratings有分析師預測，新法將激發香港金融競賽，自8月1日起允發行、儲存與行銷，助推經濟活力。

對於香港穩定幣與RWA出現「退出者」，特許另類投資分析師協會大中華分會執行委員黃浩然向《經濟通通訊社》表示，情況只反映內地目前對海外數字資產的謹慎，以強化風險管理，確保香港創新不外溢至內地。回顧美國市場開初亦有眾多穩定幣發行商，惟成功存活只有發行USDT的Tether和發行USDC的Circle，兩家瓜分了接近99%市場。黃浩然指，發行商多寡本非市場勝負關鍵，特別是穩定幣講求是應用場景，而穩定幣上鏈後的好處，較傳統數碼貨幣交易可以更加卓越。舉例說，以香港八達通、甚或微訊支付為例，雖然為購物提供不少便利，惟用家仍然面對操作方面包括機件故障等潛在風險，況且上鏈後能節省結算核數，確實不可同日而語。

有市場人士指出中美兩地市場生態有別，美國往往市場主導，由投資方決定發行；相對內地習慣著眼於場景設計妥善至上。美國加密貨幣熱潮自2025年升溫，交易所、ETF至RWA熱點不斷。相對香港雖然在2024年3月起運作沙盒試行RWA產業運作，但對比亞洲區內日本、新加坡等仍相對起步較遲。

面對全球Web3發展趨勢，市場相信港府仍有不少套路可以促進市場發展，推動加密貨幣融入香港金融，包括稅局免代幣化ETF印花稅、發出更多虛擬資產者牌照、推動發行加密貨幣ETF等，同時市場持份者加以響應，如雲鋒金融早前便公開認購以太幣作儲備。

至於穩定幣人民幣發行與否現階段言之尚早，惟黃浩然樂觀表示，香港首批穩定幣牌照會如期將至，香港可以充當全球連繫人角色，注重合規風險，認為香港穩定幣市場前景仍會蓬勃發展。

撰文：經濟通通訊社記者陳家揚

