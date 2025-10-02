  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

穩定幣 | 牌照申請未如預期熾熱 惟專家認為穩定幣行業該重質不重量

02/10/2025

　　香港作為亞洲國際金融中心，自2025年8月1日《穩定幣條例》生效以來，已成為創新焦點。香港金融管理局（金管局）最新公布，截至9月30日申請截止，共接獲36項穩定幣牌照申請，涵蓋銀行、科技公司、投資機構與Web3初創等多領域。但有市場人士關注，隨著內地對海外數字資產市場在資金及合規上的監管趨嚴，中資機構選擇撤出或延後參與申請香港穩定幣牌照，不過專家認為，當原先已預告只發個位數牌照，對目前實際申請數目並不感到意外。

 

穩定幣 | 牌照申請未如預期熾熱，惟專家認為穩定幣行業該重質不重量

(互聯網圖片)

 

申請反應未掀熱潮，監管引發謹慎轉向

 

　　金管局發言人於10月1日指出，這些申請反映穩定幣在數字經濟中的橋樑作用。早在9月初，金管局已記錄77項意向表達，惟監管當局亦早作強調，審核將遵循條例嚴格標準料只批出個位數牌照；財庫局局長許正宇曾於接受媒體訪問時亦表示，首批牌照依2026年初計劃推進，優先港元穩定幣。

 

　　有熟悉香港虛擬貨幣市場人士估計，部分申請者已公開浮現，如京東集團(09618)旗下京東幣鏈科技、眾安在線(06060)的圓幣創新科技及其夥伴找鋼集團(06676)，以及由渣打銀行(02888)、安擬集團（Animoca Brands）與香港電訊合資的Anchorpoint，均於8月表達興趣並參與金融科技監管沙盒(沙盒)測試。

 

　　勝利證券執行董事陳沛泉較早前參與《經濟通通訊社》節目錄影時已表示，申請穩定幣面對資本要求與風控標準將確保僅優質發行人通過，相信監管當局考慮多方因素。根據幣圈討論區流傳業內高管消息透露，部分中資銀行受監管指引後，轉向保守策略，多家延後進場現實世界資產（RWA）領域，類似國泰君安國際(01788)、中銀香港(02388)等機構已擱置業務；另一A股券商亦接獲通知，停止香港相關嘗試，才導致有機構「抽飛」現象出現。不過亦有市場人士相信，應該都是一些小型機構，如中銀香港等大型機構「抽飛」的機會較小。

 

　　天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，金管局提及的穩定幣牌照數量只是暫處個位數發布階段。就算有些機構拿到牌照也要看整個市場的執行情況是否能達到8月之前的預期。本港市場有了穩定幣雖然更加齊全，但是對實質性的推動作用暫時還不能抱有較高期望。

 

專家：料首批牌照如期將至，利更多應用場景出台

 

　　對於香港發展穩定幣市場，有媒體引述分析肯定香港條例為亞洲領先，將香港定位數字創新要塞，條例提升透明與投資保障。另外，S&P Global Ratings有分析師預測，新法將激發香港金融競賽，自8月1日起允發行、儲存與行銷，助推經濟活力。

 

　　對於香港穩定幣與RWA出現「退出者」，特許另類投資分析師協會大中華分會執行委員黃浩然向《經濟通通訊社》表示，情況只反映內地目前對海外數字資產的謹慎，以強化風險管理，確保香港創新不外溢至內地。回顧美國市場開初亦有眾多穩定幣發行商，惟成功存活只有發行USDT的Tether和發行USDC的Circle，兩家瓜分了接近99%市場。黃浩然指，發行商多寡本非市場勝負關鍵，特別是穩定幣講求是應用場景，而穩定幣上鏈後的好處，較傳統數碼貨幣交易可以更加卓越。舉例說，以香港八達通、甚或微訊支付為例，雖然為購物提供不少便利，惟用家仍然面對操作方面包括機件故障等潛在風險，況且上鏈後能節省結算核數，確實不可同日而語。

 

　　有市場人士指出中美兩地市場生態有別，美國往往市場主導，由投資方決定發行；相對內地習慣著眼於場景設計妥善至上。美國加密貨幣熱潮自2025年升溫，交易所、ETF至RWA熱點不斷。相對香港雖然在2024年3月起運作沙盒試行RWA產業運作，但對比亞洲區內日本、新加坡等仍相對起步較遲。

 

　　面對全球Web3發展趨勢，市場相信港府仍有不少套路可以促進市場發展，推動加密貨幣融入香港金融，包括稅局免代幣化ETF印花稅、發出更多虛擬資產者牌照、推動發行加密貨幣ETF等，同時市場持份者加以響應，如雲鋒金融早前便公開認購以太幣作儲備。

 

　　至於穩定幣人民幣發行與否現階段言之尚早，惟黃浩然樂觀表示，香港首批穩定幣牌照會如期將至，香港可以充當全球連繫人角色，注重合規風險，認為香港穩定幣市場前景仍會蓬勃發展。

 

撰文：經濟通通訊社記者陳家揚

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

1053

下跌

876

不變

346

無成交

404

恒生指數

27,287.12

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

183.100

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,294.80
    -146.30 (-0.315%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,698.22
    -12.98 (-0.193%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,770.32
    +15.16 (+0.067%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升451.402
變動率︰+1.719%
較港股︰+0.04%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌109.699
變動率︰-1.240%
較港股︰-0.99%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.374
變動率︰-1.507%
較港股︰-0.35%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.250
變動率︰-2.192%
較港股︰-7.95%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升42.125
變動率︰+4.710%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升189.440
變動率︰+3.644%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升152.740
變動率︰+1.813%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升139.790
變動率︰+1.710%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升359.056
變動率︰+3.723%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升168.815
變動率︰+2.930%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌59.465
變動率︰-3.057%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌13.535
變動率︰-7.358%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/10/2025 11:35 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/10/2025 11:35 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00464 中國智能科技
  • 1.450
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.800
  • 00726 築友智造科技
  • 0.040
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 52.300
  • 02536 百樂皇宮
  • 2.160
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 240.400
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.810
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 20.420
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 85.700
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.580
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 183.100
  • 00700 騰訊控股
  • 676.500
  • 00005 滙豐控股
  • 110.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 105.800
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 113.900
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.300
  • 目標︰--
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 42.540
  • 目標︰$49.00
  • 00268 金蝶國際
  • 17.480
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/10/2025 17:17  《盤後部署》防美元回升觸發港股回吐，藥股博反彈要吼石藥歌禮

02/10/2025 16:40  《本港經濟》本港8月零售業總銷售貨值按年升3.8%，勝預期

02/10/2025 19:01  謝邱安儀：十一黃金周較多旅客到港，零售業情況已趨穩定

02/10/2025 16:30  【穩定幣】牌照申請未如預期熾熱，惟專家認為穩定幣行業該重質不重量

02/10/2025 17:01  【新股上市】傳聚水潭本月在港招股，集資最多逾23億元

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

02/10/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】滙證大升紫金目標近四成，法巴升寧德時代目標兩成

02/10/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０３，一個月拆息較上日微軟至３…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀行1個月加至2.8厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鋰業股 | 美國政府擬入股美洲鋰業，贛鋒天齊飆逾一成可否追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 時富金融復牌後漲兩成，蔚來高開上月交付量創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

影視娛樂

容祖兒遭成龍「龍抓手」突襲！背脊掃上膊頭零反應引熱議
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

蛇年中秋節五類人要「躲月」？佳節增强運氣秘訣
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

金鐘米芝蓮星級餐廳新舊主廚重遇！烏魚子窩夫、煙燻骨髓法國生蠔、意式豬背油脂配藍龍蝦，嘗盡當代特色法國菜
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

鑽石形狀也有少女心和Quiet Luxury的分別！為何Brilliant Cut永不過時？
人氣文章

Art & Living

M+展覽「身臨夢境」：鹽田千春新作《無限回憶》，迷宮中的紅色震撼
健康好人生 Health Channel
人氣文章
職場凌霸 │ 蘇施黃被揭職場惡行：掟鉸剪失控、癌症後性情大變引熱議
人氣文章
別讓「照顧」定義你 把慈悲分給自己   在生死之間放手與微笑
人氣文章
秋天湯水│強壯脾胃可改善乾燥問題，推介健脾潤肺蓮子雪耳雞腳湯新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/10/2025 23:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道02/10/2025
定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀行1個月加至2.8厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國政府停擺，預計2至4周

02/10/2025 16:17

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處