美股 | AI熱潮與減息預期推動，美股無視政府停擺再創新高

美國政府停擺進入第二日，但在人工智能龍頭企業利好消息，以及聯儲局減息預期升溫的推動下，市場樂觀情緒足以抵銷政治僵局帶來的憂慮，美股三大指數於周四（2日）連續第二個交易日創下歷史新高。

AI領域的熾熱氣氛成為推動大市向上的主要動力。ChatGPT母公司OpenAI在一輪員工股票出售後，其估值據報已飆升至5000億美元，一舉超越馬斯克的SpaceX，成為全球估值最高的初創企業。此消息刺激投資者對AI產業前景的信心，即使市場存在對AI泡沫的擔憂，相關股份依然受到追捧。晶片股普遍上揚，其中英偉達及AMD分別升0.9%及3.5%。

宏觀經濟方面，市場對聯儲局即將減息的預期持續升溫。周三（1日）公布的ADP私營機構就業數據意外下跌，加劇了市場對勞動力市場降溫的猜測。數據反映經濟增長或正放緩，為聯儲局在10月議息會議上宣布減息提供了更充分的理據。在利率前景趨於寬鬆的預期下，投資者的風險偏好有所提高。

在企業併購方面，股神巴菲特旗下巴郡將斥資97億美元現金收購西方石油公司的石化子公司OxyChem。這是巴郡自2022年以來最大規模的一項交易，西方石油公司股價大跌7.3%。

在美國監管機構擬議推動證券型代幣的利好消息下，加密貨幣交易所Coinbase(US.COIN)收市升7.5%，穩定幣發行商Circle(US.CRCL)股價亦大升16%。

另一方面，美國政府停擺持續，國會兩黨議員就延長醫療保健稅收抵免等問題互相指責，但金融市場暫未對此作出太大反應。歷史數據顯示，政府停擺對股市的衝擊通常不大，但分析師提醒，考慮到目前市場估值偏高、升勢過度集中於少數科技股以及通脹憂慮仍在，此次停擺的潛在風險仍不容忽視。

道指收市升78.62點，或0.17%，報46519.72點；標普500指數升4.15點，或0.06%，報6715.35點；納指升88.89點，或0.39%，報22844.05點。

美元兌日圓一度觸及146.6的近兩周低位

美元市場在多重不明朗因素籠罩下，走勢反覆。美匯指數早段受壓，一度跌至97.522的低位。指數其後逐步收復失地，重返98水平附近，日內波幅介乎97.53至98.12之間。

在市場對日本央行月底加息的預期升溫，美元兌日圓匯價顯著受壓，一度跌穿147心理關口，一度觸及146.6的近兩周低位，全日波幅介乎146.59至147.38之間，日內報147.16，微升0.08%。歐元兌美元匯價於1.175水平附近窄幅徘徊。匯價連續多日受制於1.178阻力位，市場交投氣氛趨向謹慎，日內報1.1722，微跌0.07%。

國際黃金價格在創下歷史新高後，呈現高位整固格局。現貨黃金盤中一度觸及每盎司3897美元的歷史高位，但其後於高位窄幅震盪，交投於約3865美元水平。現貨金價報每盎司3857美元，日內下跌約0.2%。

國際原油價格於周四跌至4個月低位，市場對供應過剩的憂慮持續加劇。紐約期油價格徘徊於每桶61美元水平，一度跌至60.06美元，日內報60.23美元，下跌1.9%。布蘭特期油亦失守每桶65美元關口，報約64.16美元，跌約1.8%。

