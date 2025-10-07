美股收盤 | AMD挑戰英偉達地位，策略合作推動納指創新高

美股周一（6日）市況分歧，其中科技股表現一枝獨秀。AMD(US.AMD)與OpenAI達成震撼市場的戰略合作，刺激AMD股價單日急升逾兩成，並成功帶動納斯達克指數及標準普爾500指數雙雙再創收市新高。

儘管美國政府停擺進入第二周，但投資者焦點顯然更集中於人工智能領域的龐大潛力及企業併購活動，市場氣氛未受政治僵局影響。不過，政府停擺的實際影響正逐漸浮現，最關鍵是導致重要經濟數據延遲發布，包括原定上周五（3日）公布的9月就業報告。在缺乏數據指引下，投資者更加關注本周多位聯儲局官員的講話，希望能從中尋找有關未來利率的走向。

市場的最大焦點是AMD與ChatGPT開發商OpenAI宣布的多年期戰略合作。根據協議，AMD將為OpenAI提供多代AI晶片以建設其下一代數據中心，部署規模高達6吉瓦，首批AMD Instinct MI450系列GPU將於2026年下半年開始部署。此項合作預計將為AMD帶來數百億美元的年收入，協議賦予OpenAI認股權證，可分批購入AMD最多10%的股份。此舉被市場視為直接挑戰AI晶片龍頭英偉達(US.NVDA)的霸主地位，消息公布後，AMD股價飆升超過23%，而英偉達股價則應聲受壓，收市跌1.1%。

AMD與OpenAI宣布多年期戰略合作，預計將為AMD帶來數百億美元的年收入。(Shutterstock)

其他重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)大升5.5%，Meta(US.META)升0.7%，蘋果(US.AAPL)跌0.5%，微軟(US.MSFT)升2.2%，谷歌(US.GOOGL)升2.1%，亞馬遜(US.AMZN)升0.6%。

除了科技股，鋰礦相關股份亦錄得升幅。多間相關企業股價出現顯著升幅，Critical Metals(US.CRML)盤中飆升超過100%，收市升逾45.2%。

道指收市跌63.31點，或0.14%，報46694.97點；標普500指數升24.49點，或0.36%，報6740.28點；納指升161.16點，或0.71%，報22941.67點，盤中更一度觸及22991.72點的歷史新高。

日圓急貶，金價續揚

在避險情緒升溫，以及歐元和日圓等主要非美貨幣走弱的雙重支撐下，美匯指數逆勢上揚，盤中上漲約0.4%，穩守於98點的關鍵心理關口之上。

日本執政自民黨推選被視為將延續寬鬆貨幣政策的鴿派高市早苗為新總裁，市場預期日本央行短期加息無望，拖累日圓大幅貶值，美元兌日圓匯率一度突破149.7，並升穿150大關，日內報150.25，升1.9%。

歐元兌美元匯價走勢反覆偏軟，歐市期間一度跌穿1.17整數關口，日內報約1.1712，下跌約0.24%。

現貨黃金價格一度觸及每盎司3970美元的歷史新高，日內報3961美元，升1.9%。與此同時，紐約期金價格亦同步上揚，升穿3930美元水平，最高觸及3994美元，日內報3986美元，升幅約1.9%。金價已連續7個星期錄得升幅。

油價在上周經歷了連續4個交易日的下跌後，迎來技術性反彈。紐約期油報每桶約61.4美元，升幅超過1.5%。布蘭特期油亦上漲1.6%，報每桶約65.6美元。

撰文：經濟通國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽