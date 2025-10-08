  • 會員
開市Go | 米蘭再促大幅減息，甲骨文英偉達雲業務毛利率僅低雙位數，期金觸及四千美元人行增持黃金

08/10/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數周二（7日）收市全線下跌，結束了標普500指數連續七個交易日的升勢。道指收市跌91.99點，跌幅為0.20%，報46602.98點；標普500指數跌25.69點，或0.38%，報6714.59點；納指跌153.30點，或0.67%，報22788.36點。中國金龍指數跌198點。日經期貨截至上午7時53分跌85點。

 

2、美國聯儲局理事米蘭再次發表鴿派言論，強調中性利率已顯著下移，使其個人最佳估算為0.5%。他警告，在此背景下，聯邦公開市場委員會目前的貨幣政策已變得過度緊縮，若不加以調整，將對未來經濟構成風險。

 

3、美國政府局部停擺進入第二周，聯邦機構運作停頓的影響正蔓延至資本市場。負責審批上市申請的美國證券交易委員會(SEC)因人手大幅削減，實際上已暫停處理新股上市(IPO)文件，令本已顯現復甦勢頭的IPO市場被急停。

 

4、受惠於3年期國債標售需求強勁，加上市場進一步鞏固對聯儲局本月減息的預期，美國指標國債孳息率周二普遍下跌。

 

5、美國總統特朗普於白宮會見加拿大總理卡尼時表示，美加兩國在貿易問題上存在天然衝突與競爭，但相信雙方可能找到解決方案。他明確表示希望在美國生產汽車，指出美國消費者不願購買加拿大製造的車輛，並透露兩國將相互加徵關稅。

 

6、特朗普表示將自下月1日起對中型和重型卡車徵收25%的進口關稅，繼續為保護國內產業而擴大關稅措施。歐盟委員會提議對超出配額的鋼鐵進口徵收50%的關稅，是當前稅率的兩倍，同時配額將被削減約45%。

 

7、世界貿易組織表示，全球商品貿易成長明年料急劇放緩，反映美國關稅政策對國際貿易的拖累效應延遲顯現。

 

8、據央視財經報導，在「以舊換新」政策帶動下，假期期間各大家電賣場銷售熱絡。為延續消費熱度，多家電商平台與實體賣場已提前啟動「雙十一」促銷活動。深圳福田區一間家電賣場假期客流較去年同期上升約46%。

 

9、據《南華早報》引述知情人士透露，香港特區政府希望證監會行政總裁梁鳳儀在當前任期屆滿後，能夠續任兩年。

 

10、應用材料(US.AMAT)發布三款全新的半導體製造系統，旨在突破先進邏輯與記憶體晶片的性能瓶頸，為人工智能運算提供強勁動力。

 

11、IBM(US.IBM)與人工智能初創公司Anthropic宣布達成戰略合作夥伴關係，旨在將Anthropic旗下頂尖的Claude人工智能模型系列，整合至IBM的軟件產品組合中，共同開拓企業級AI市場。

 

12、金價近期升勢凌厲，高盛最新報告指出，鑑於資金流入及結構性需求強勁，決定將2026年12月底的黃金目標價，從每盎司4300美元大幅上調至4900美元。

 

異動股

異動股

09999

網易－Ｓ

239.600

異動股

02205

康橋悅生活

0.465

異動股

00175

吉利汽車

19.670

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,800.46
    +197.48 (+0.424%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,753.78
    +39.19 (+0.584%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,993.10
    +204.73 (+0.898%)
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.287
變動率︰+2.227%
較港股︰+4.74%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升51.047
變動率︰+1.705%
較港股︰-0.49%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升111.464
變動率︰+1.287%
較港股︰+0.78%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.365
變動率︰-7.023%
較港股︰-6.12%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升154.335
變動率︰+3.172%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升28.420
變動率︰+2.378%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.231
變動率︰+1.733%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.425
變動率︰-1.423%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升224.220
變動率︰+6.009%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升28.906
變動率︰+5.726%
TSM
台積電
按盤價(USD)︰升305.930
變動率︰+4.047%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升111.560
變動率︰+3.728%
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2025 00:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
