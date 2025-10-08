  • 會員
屢創新高｜金價破4000美元關，金礦股、黃金ETF有貨揸住先？

08/10/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://youtu.be/hSTf9WtE-xs

 

 

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？

異動股

異動股

09999

網易－Ｓ

239.600

異動股

02205

康橋悅生活

0.465

異動股

00175

吉利汽車

19.670

即時重點新聞

08/10/2025 16:49  《盤後部署》恒指觸廿天線後反彈關注明日北水回歸，金價獲大行看俏赤峰黃金可吼

08/10/2025 16:38  【銀色債券】銀債最終發行額550億，認購16手或以下可全數獲發

08/10/2025 16:12  恒指全日跌128點收報26829，龍湖挫4%，百度跌3%

08/10/2025 17:46  華新水泥(06655)終止籌劃境外子公司分拆上市

08/10/2025 16:08  《新股掛牌》長風藥業(02652)收高逾倍，每手賺逾萬元

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

08/10/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】摩通降寧德時代至中性，大摩唱好有色板塊升贛鋒江銅評級

08/10/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８３９，隔夜拆息較上日軟３１基點

