AI | 據報甲骨文AI雲業務利潤率偏低，AI概念股借勢跌，阿里難得回調要趁機吸？

據報甲骨文(US.ORCL)旗下與英偉達(US.NVDA)芯片相關雲業務毛利率僅14%，遠低於其整體毛利率70%，令人憂慮人工智能(AI)熱潮背後的龐大支出與實際獲利能力不符，甲骨文股價隔晚曾挫逾7%，港股具AI概念的科技股也借勢調整，其中阿里巴巴(09988)及百度(09888)自上月傳出開始使用自研芯片及更新旗下人工智能(AI)模型後，股價不斷攀升，今早(8日)分別曾跌近4%及逾5%，兩股近日獲「科技女股神」Cathie Wood持續增持，阿里更獲多間大行上調目標價，此類AI概念股或可趁調整吸納，應如何部署？

甲骨文昨曾挫7% 據報英輝達芯片租賃業務毛利率僅14%

CNBC昨日(7日)引述舊金山科技新聞網站《The Information》報道，質疑甲骨文計劃購買數十億美元的英偉達芯片，作為雲服務提供商租賃給OpenAI等客戶的策略。報道引用甲骨文內部文件，在截至8月的3個月內，甲骨文在其英偉達雲業務中實現了9億美元的銷售額，但毛利率僅為14%，遠低於甲骨文整體約70%的毛利率。報道指，甲骨文近期轉型成為雲計算和人工智能領域最重要的公司之一，但由於英偉達芯片的高成本以及其AI芯片租賃的激進定價策略，該公司可能面臨盈利挑戰。甲骨文股價隔晚一度挫7.1%，收市仍跌2.4%，英偉達跌0.3%。

甲骨文9月時表示，其雲合約積壓(稱為剩餘履約義務)在一年內激增359%至4550億美元。該公司預測，到2030年其雲基礎設施收入將達到1440億美元，而2025年僅略高於100億美元。這一預測收入的很大一部分來自甲骨文在Stargate(星際之門)項目中的角色，甲骨文在該項目中與OpenAI合作，計劃開設5個配備英偉達AI芯片的大型數據中心。

女股神Cathie Wood持續增持阿里百度 4日共增持百度逾12萬股

有「科技女股神」之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood(伍德)持續增持阿里巴巴及百度，上周四(2日)再買入逾1.4萬股阿里美國存託憑證股份，按收市價189.34美元計算，價值約274萬美元。ARK於前兩日已分別買入價值550萬和410萬美元的阿里股票。另外，ARK同日再買入逾4.5萬股百度美國存託憑證股份，按收市價140.23美元計算，價值約640萬美元。ARK於前兩日已分別買入690萬和297萬美元的百度股票。

值得一提，Cathie Wood連續4日加倉百度，於9月30日、10月1日、10月2日和10月3日分別增持5.2萬股、2.2萬股、4.5萬股及3076股百度股票，累計增持逾12.2萬股。截至10月6日，ARKK Investment共持有55.4萬股百度美股。今年初Cathie Wood發布年度科技趨勢與投資展望報告《Big Ideas 2025》，強調中美正在引領無人駕駛出租車的發展潮流，隨後她在相關節目中表示，10年前預期能夠實現自動駕駛的公司目前只有三家成功落地運營，分別是美國的Waymo、Tesla(特斯拉)和中國百度。

摩通：雲計算和電商業務增長支撐更高估值 升阿里目標價至240元

摩根大通近日上調阿里巴巴港股目標價45%，由165港元上調至240港元，稱隨著阿里形象從「國內電商市場佔有率輸家」轉向「中國互聯網一線資產」，雲計算和電商業務的增長料支撐其更高估值。摩通表示，阿里雲收入增速連續8個季度加快，且預計中國生成式AI的普及速度，可能會超過此前軟體即服務(SaaS)浪潮，因部署門檻更低。預計未來12至36個月內，生成式AI將從工具試用階段轉向代理自動化，覆蓋市場營銷、服務、編碼、財務運營和供應鏈，服務成本將穩步下降，大多數面向客戶的渠道轉化率、吞吐量將更高，亦預期生成式AI與電子商務將產生協同效應。

該行上調公司2027、28財年雲收入預測2%、6%，主要由於對生成式AI採用和阿里雲變現能力持更樂觀看法；同時上調同期中國電商集團經調整EBITA預測2%、3%，反映阿里雲人工智能服務和應用創造的價值。另阿里美股目標價亦由170美元上調至245美元。

大和：看好雲收入增長及各業務協同效應 升阿里目標價至205元

大和亦上調阿里目標價14%，由180港元升至205港元，維持「買入」評級。大和指，看好阿里雲收入增長及各業務集團協同效應。該行預測阿里2026財年的雲收入按年增長31%，較此前預測29%為高；到2028財年將接近2500億元人民幣，意味著三年複合年增長率超過25%。

大和認為，儘管阿里今年以來股價已上漲110%，但仍有多個短期和長期催化劑尚未完全反映在股價中，包括商業零售收入增長動力的可持續性，食品外賣帶來的增量流量和更深入的AI整合支持持續雙位數增長；海外擴張，預計在墨西哥、日本、韓國等市場新建數據中心；代理AI機會，利用淘寶天貓集團和其他業務部門的多代理能力，創造跨部門協同效應。該行上調公司2026至28財年收入預測0.3%至2.9%，其中亦上調公司2026至27財年中國電商集團及雲業務預測市盈率及市銷率。

另德銀表示，憑借阿里全球業務布局、強勁的財務狀況，以及在模型、基礎設施、芯片和軟體等領域具備競爭力的全棧人工智能能力，阿裡旗下的阿里雲有望發展成為超級人工智能雲服務提供商。該行對阿里把握盈利機會持樂觀態度，認為其將受益於不斷增長的人工智能工作負載，從而推動未來雲業務收入實現更快增長，維持「買入」評級，並將其ADR目標價從176美元上調至225美元，H股目標價從172港元上調至220港元。

快手可靈2.5Turbo登全球視頻生成大模型榜首 富瑞予目標價106元

另外，據全球知名AI基準測試機構Artificial Analysis發布最新全球視頻生成大模型榜單顯示，快手(01024)可靈2.5Turbo模型(1080P)分別以1329以及1252的Arena ELO基準測試評分登上圖生視頻及文生視頻賽道榜首，超越Veo3、Ray3及PixVerse V5等模型。可靈上月推出2.5Turbo模型，上線僅10日後即接力可靈1.6模型及可靈2.0模型再次登頂榜單，在文本響應、動態效果、風格保持及美學效果等維度保持全球領先。

富瑞預計快手將可如期達成該行對其收入和盈利的預測，即料第三季總收入按年增長13%至353億元人民幣；交易總額(GMV)料升15%；毛利率料擴張至約55%；非IFRS盈利料達約48.4億元人民幣。該行強調，人工智能是一個關鍵範疇，而影片生成是一個處於早期發展階段的龐大市場，維持快手「買入」評級，目標價106港元。

熊麗萍：阿里或可於175元先買一注 百度回至132元才吼

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，與AI相關科技領域始終是往後較大的市場焦點，投資組合比重應較多放於科技股。不過，雖然今年恒指目標可定於28000點，但升了那麼多後料先會有些調整，若未持有科技股，當恒指回至約26700點可考慮分段買入，但落後的科技股料會繼續落後，宜買強勢科技股，其中阿里未必會調整很多，現時任何價位買都算高，若無貨可先小注買入，170元會是較理想買入價，但未必會回至該處，或可於175元先買一注，再跌有機會加注，而作為強勢股，若不穿175元反而可追入。

另熊麗萍指，過去很少留意百度，雖然百度也很早開始研發大模型，但業務發展慢，停滯了頗長時間，其他公司已追上來，百度近期才開始有新進展，惟股價升得很急，除因再推大模型跟貼其他公司外，又獲女股神增持。不過，其買入價反而可降低一些，始終論質素及業務最新發展，阿里比它強得多，不止雲業務，阿里電商業務打入直送市場後更受惠，百度若有機會回至約132元才吼。另快手升了一輪後料要補裂口，可能下試80元，其股價波幅夠大，若有貨宜續持有，看有否機會挑戰之前高位。

科技股今早普遍下跌，具AI概念跌幅更大，其中阿里半日跌3.05%收報175元，百度跌3.38%報134.5元，快手跌2.74%報85.3元，萬國數據(09698)跌6.81%報36.12元，金山雲(03896)跌3.5%報7.73元，商湯(00020)跌4.51%報2.75元。另騰訊(00700)跌0.52%報674元，美團(03690)跌2.56%報102.9元，京東(09618)跌2.26%報134.1元，小米(01810)跌0.19%報53.75元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.63%報217元，惟網易(09999)升1.12%報235.4元。

