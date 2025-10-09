  • 會員
滙豐擬私有化恒生作價每股155港元 較昨日收市溢價30%

09/10/2025

滙豐擬私有化恒生作價每股155港元 較昨日收市溢價30%

 

　　滙豐控股(00005)與其全資附屬公司滙豐亞太，及恒生銀行有限公司(00011)聯合公布，滙豐亞太擬根據公司條例第673條，以協議安排方式私有化恒生銀行，若計劃獲批並生效，每股恒生銀行股份將以現金港幣155元作價(扣除股息調整金額，如有)予以註銷，對價較恒生銀行股份最後交易日收市價119元溢價約30.3%。

 

　　公告指出，恒生銀行股東將獲發2025年第三次中期股息，而該股息不會從計劃對價中扣除。計劃對價不會提高，滙豐控股及滙豐亞太亦不保留提高權利。

 

恒生深植香港百年具獨特品牌及市場地位

 

　　滙豐方面表示，恒生銀行深植香港近百年，具有獨特品牌及市場地位。私有化後，恒生銀行將保留持牌銀行身份、企業管治、品牌形象及分行網絡，同時持續支持其長期參與的社區項目。滙豐強調，兩個品牌將並行運作，並會投入資源於人才發展及科技創新，提升營運效益與協同效應。

 

　　滙豐亞太擬以集團內部資源支付計劃對價，聯席財務顧問BofA Securities及高盛確認其具充足財務資源。私有化完成後，滙豐預期剔除非控股權益後將提升每股普通股盈利，並維持2025年目標派息比率約50%。

 

　　計劃須獲恒生銀行股東於法院會議及股東大會批准，以及高等法院批准，並滿足其他法定條件，方可實施。滙豐預計，計劃有望於2026年上半年完成。公告同時提醒，滙豐控股及恒生銀行股東及潛在投資者應注意，計劃僅在所有條件達成或獲豁免後方可實施，投資者應審慎行事。

 

