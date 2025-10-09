  • 會員
盤前攻略 | 憧憬美聯儲續減息納指標指創新高 A股復市北水回流恒指料高開

09/10/2025

　　美國聯儲局在本港時間周四凌晨2時公布9月議息會議紀錄，多數委員稱今年可能適宜繼續寬鬆。投資者憧憬聯儲局減息及企業盈利保持強韌，惟美股三大指數周三表現不一，道指高開46點後，曾反覆升最多213點，收市轉跌1點，報46601點；標指與納指齊創新高，標指收升0.58%，報6753點；納指收升1.12%，報23043點。重磅股英偉達及Netflix股價收市分別升2.2%及2%，超微半導體(AMD)再飆11.4%，連續兩日創收市新高，本周累計漲逾43%。

 

盤前攻略 | 憧憬美聯儲續減息納指標指創新高 A股復市北水回流恒指料高開

（互聯網圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數升0.87%。阿里巴巴跌0.12%，報181.12美元；京東升0.26%，報34.98美元；百度跌0.75%，報137.90美元；理想升1.44%，報24.64美元；小鵬升2.20%，報24.19美元；蔚來升4.67%，報7.85美元；嗶哩嗶哩升2.74%，報28.52美元。

 

恒指夜期略高水，港股ADR個別走

 

　　恒指夜期升20點，報26863，高水34點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股高0.10%，折合103.8港元；長和(00001)ADR較港股低0.50%，折合51.0港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.09%，折合675.6港元；小米(01810)ADR較港股高0.28%，折合54.0港元；港交所(00388)ADR較港股高0.24%，折合446.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.60%，折合111.3港元。


　
A股休市期內港股倒跌，沒有獲利下殺誘因

 

　　恒指昨日（8日）最多跌440點，直接殺入牛證重貨區，好友損失慘重。參考最新牛熊證街貨分布，好淡雙方都輕微減倉，但數量變動不大。牛證重倉雖維持在26500至26599區間，但數量減少213張至1195張。而熊證重貨區雖維持於27400至27499區間，但數量減少157張至總數649張。不過，熊證在重貨區之前較貼近恒指現價的4個百點區間均有顯著加倉，但4組合計只有1015張，未算重倉。


　
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升69點，報26891，高水62點，預料恒指高開數十點。A股今日國慶假期後復市，北水回流。由於憧憬聯儲局減息，歐美股市普遍造好，加上中概股回升，預料恒指下跌機會微。去年A股國慶假期後復市港股曾大跌，主因是期內港股單方面高炒近2000點，造成北水獲利誘因。但今年國慶假北水缺席的4個交易日，恒指先升後倒跌，以昨日收市26829計算，比假期前9月30日收市的26855還低26點，沒有獲利離場的誘因。不過，若A股低走，不排除會拖累恒指，但相信幅度有限，預料恒指20天線（約26541）防守性仍強。

 

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？

返回財經熱話

