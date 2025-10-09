  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

銀行股｜滙控公布擬私有化恒生，對自身股價有何影響？

09/10/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/om3u6P41LSE

 

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09636

九方智投控股

71.400

異動股

01231

新礦資源

0.510

異動股

00981

中芯國際

83.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09636 九方智投控股
  • 71.400
  • 01231 新礦資源
  • 0.510
  • 00981 中芯國際
  • 83.650
  • 01104 亞太資源
  • 2.330
  • 03033 南方恒生科技
  • 6.355
股份推介
  • 02618 京東物流
  • 13.060
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 24.220
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.180
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 240.600
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.640
  • 目標︰$3.10
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 173.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
  • 00005 滙豐控股
  • 103.400
  • 00011 恒生銀行
  • 150.200
  • 00981 中芯國際
  • 83.650
報章貼士
  • 01775 精英匯集團
  • 0.325
  • 目標︰--
  • 03347 泰格醫藥
  • 43.520
  • 目標︰$50.60
  • 01336 新華保險
  • 46.780
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/10/2025 12:45  《午市前瞻》滙控急挫半日錄主動淨流入惟散戶居多，私有化後恒生壞帳不會帶來衝擊

09/10/2025 12:10  恒指半日跌轉升11點報26840，滙控私有化恒生挫6%，恒生升26%

09/10/2025 12:16  香港引進辦公布新一批企業名單，包括「小紅書」及多間國際藥企

09/10/2025 12:00  【恒生私有化】滙豐廖宜建：恒生(00011)壞帳處理並不是私有化建議的戰略考慮

09/10/2025 11:53  【恒生私有化】分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

09/10/2025 08:41  【大行炒Ｄ乜】滙證升紫金目標逾一成，野村升ASMPT目標近四成

09/10/2025 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒７８０９，一周拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

恒生私有化 | FOCUS | 「敗家仔」or「金蛋鵝」？滙控千億下注有盤算新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生私有化 | 恒生的前世今生－從小錢莊到千億市值的故事新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生私有化 | 分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱耳朵氣色知貴賤：耳比面暗男性易惹官非，女子墮落風塵任人擺佈
人氣文章

Member Zone

「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷，填問卷賞現金券！
人氣文章

Foodie What’s On

麥當勞限時套票優惠｜$100享4個飽餐或早餐、$128/4個雞餐、$1大可樂
DIVA CHANNEL
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

有鋼圈 vs 無鋼圈內衣：各有好處！專家分析不同場合配搭，穿Wireless Bra該留意甚麼？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

王菀之 x 朱肇階「M+夜不同：夜臨夢境」：以日常物件喚起充滿回憶的旋律
人氣文章

Art & Living

展覽「鑑古識今──敏求精舍六十五周年」：見證香港收藏界媲美博物館的奇蹟
健康好人生 Health Channel
人氣文章
八字與健康｜ 「日主」與「月令」判斷身體強弱，中醫治病從八字分析健康更全面準確新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
山今老人教說話與養生！對治最新長者「四大殺手」 要靠說話？吹水、吹牛、胡說八道統統可以？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2025 15:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2025 15:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2025 15:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/10/2025 15:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS09/10/2025
恒生私有化 | FOCUS | 「敗家仔」or「金蛋鵝」？滙控千億下注有盤算
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

以哈談判桌上的金權政治惹爭議

08/10/2025 17:09

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處