午市前瞻 | 滙控急挫半日錄主動淨流入惟散戶居多，私有化後恒生壞帳不會帶來衝擊

09/10/2025

午市前瞻 | 滙控急挫半日錄主動淨流入惟散戶居多，私有化後恒生壞帳不會帶來衝擊

 

　　滙豐擬提溢價三成私有化恒生成為港股今早焦點新聞，恒生銀行深植香港近百年，私有化後，恒生銀行將保留持牌銀行身份。內地A股國慶黃金周假後復市，恒生指數半日低開後轉收報26840，升11點或不足0.1%，主板成交近2074億元。恒生中國企業指數報9573，升49點或0.5%。恒生科技指數報6555，升41點或0.6%。

 

滙控上半日主動淨流入逾5億元，惟散戶比大戶更積極撈底

 

　　滙控(00005)今早突發公布溢價三成私有化恒生(00011)，為維持未來一級資本比率，更預告大有可能自今季起三個季度內暫停提出新回購計劃。上半日兩行股價榮辱互見，獲私有化接盤恒生開市後一度急升四成高見168元，半日升26.3%，報滙150.3元；相反滙控私有化被視為同時接管恒生壞帳，更以暫停新回購計劃作為代價，半日重6.2%，報103.7元。

 

　　綜觀滙控半日資金流表現，參考《經濟通HV2報價系統》，滙控股價急挫後引發資金撈底，上半日錄得淨主動流入約5.14億元，主動買沽比率為55比45。但要留意若以每手成交規模細分，「大戶」主動買沽比率為60比40，但「特大戶」及「超大戶」主動買沽比率分別為42比58及46比54，同時最小型的「散戶」主動買沽比率為63比37，反映滙控急跌期間，最積極撈低主力為散戶，相對大碼投資者並未過份熱烈。

 

　　以券商劃分亦可看出上述散戶比大戶積極撈底情況，上半日滙控兩大淨被動買入券商為富途及滙證，分別被動淨流入1.86億元及8654萬元，兩間都為散戶居多的券商。相對兩大淨被動賣出券商都是大行，為摩根大通及花旗，分別被動淨流出5.35億元及1.56億元。

 

陳政深：滙豐私有化恒生成功機率大，惟短期難見顯著的協同效應

 

　　滙豐控股與其全資附屬公司滙豐亞太，及恒生銀行有限公司聯合公布，滙豐亞太建議以協議安排方式將恒生銀行私有化並撤銷其上市地位。倘若計劃生效，計劃股份將予以註銷，以換取計劃對價，即持有每股計劃股份可獲現金155元，較恒生昨日（8日）收市價119元溢價約30.3%，建議對恒生的全部已發行股本估值約為2903.05億元，滙豐亞太將根據建議向計劃股東以現金支付的總額為1061.56億元。

 

　　艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，按恒生前一天的收盤價計算，其本身的估值已算不低，私有化作價的PB還存在一定溢價，該私有化作價對恒生的小股東來說具有較強的吸引力。他認為，考慮到恒生的資產質量轉趨惡化，業績表現並不突出，滙豐給予該水平的私有化作價並非單純基於財務數據計算，更多是兩者的業務協同效應的考量。

 

　　但陳政深坦言，短期難見到兩者顯著的協同效應，一方面，兩格過往的業務平台獨立，而品牌對金融機構尤為重要，滙豐短期內不會合併恒生品牌，最多僅融入部分滙豐元素；另一方面，兩格的經營策略、發展路線差異大，而且預期該格局未來幾年仍將持續。唯一可以確定的利好就是，恒生退市後，可節省上市相關的開支。

 

　　陳政深表示，滙豐成功私有化恒生的概率極大。監管方面，考慮到滙豐已是恒生主要大股東，且過往業務獨立性較強，監管機構大概率不會反對；財務壓力方面，恒生上半年的預期貸款約為47億元港元，而滙豐同期僅香港地區便盈利逾46億美元，即使需承擔恒生逾19億美元的貸款減值支出，對滙豐整體的財務狀況影響有限。股東方面，私有化作價具備較強吸引力，獲股東同意的可能性較大。

 

不認為滙控看淡本地樓市，恒生壞帳對滙豐影響有限

 

　　截至今年6月，恒生銀行的香港商業房地產的不良貸款金額約250億元，不良貸款率惟6.69%，滙豐世紀級私有化恒生，亦令外界對慢熱的香港地產行業感到愈發擔憂。陳政深明言，從私有化恒生推導至擔憂本港樓市的推論根本不成立，他認為本港樓市並不悲觀，尤其是當前銀行並未收緊樓市的貸款政策，所以不存在擔憂樓市下行而緊急處理資產的推論。

 

　　對於滙豐收購時機的推測，陳政深指出，從估值角度考慮，恒生今年至今僅上漲兩成，遠落後於大市及滙豐，可能滙豐看到恒生中長期的發展潛力。但他補充道，單純技術走勢不足以成為私有化的誘因，相信滙豐有其策略性考量。

 

　　恒生壞帳率高企，部分投資者擔憂，滙豐私有化恒生後，其壞帳對滙豐的影響。陳政深表示，投資者無需擔憂私有化完成後，滙豐的壞帳率大幅上升。他進一步表示，滙豐本就持有恒生63%的股份，業績本身已併入滙豐的報表，壞帳相關數據已經在滙豐的財務體系中有所體現，不會產生額外的大幅衝擊，收購後僅為持股比例提升。

 

滙豐股息率不足5厘，約90元才具備吸引力

 

　　滙控預計，建議完成後的首日資本影響約為125個基點，預期將透過結合自身業務的資本生成，以及由公告日期起計三個季度內不再啟動任何進一步的股份回購，將其一級資本比率恢復至　14.0%至14.5%的目標營運範圍。

 

　　陳政深表示，暫停回購是對投資者影響最大的負面因素，也是今天市場對收購反映消極的核心原因。從技術層面上看，滙豐的股價沽壓已大部分消化，但當前股價不具備吸引力，尤其是股息率不足五厘。他認為，滙豐需跌至90元附近，估值才算吸引。

 

恒指今季目標看28400點

 

　　北水復市第一日，即遇上滙控(00005)世紀級私有化恒生(00011)消息，恒指曾暴跌逾300點，輕微跌短跌穿廿天線（約26585點），其後收窄跌幅。陳政深指，恒指衝高後區間調整屬於正常現象，而且未見到資金流出，相信整理後會再度上漲，短線的調整區間為廿天線至前頂27400點，今季目標看28400點。

撰文：經濟通市場國金組

