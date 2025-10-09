  • 會員
恒生私有化 | 分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓

09/10/2025

恒生私有化 | 分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓

 

　　滙控(00005)宣布，與其全資附屬公司滙豐亞太提出一項附先決條件的建議，擬透過協議安排的方式將恒生銀行(00011)私有化。持有恒生銀行的股東，每股可獲現金155元，較恒生銀行周三（8日）收市價119元溢價約30.3%。私有化完成後，恒生銀行將會撤銷上市地位。

 

　　公告指出，恒生銀行股東將獲發2025年第三次中期股息，而該股息不會從計劃對價中扣除。計劃對價不會提高，滙豐控股及滙豐亞太亦不保留提高權利。

 

溫傑：恒生壞帳有所上升，料滙控私有化恒生冀「執靚盤數」

 

　　對於滙控提出私有化恒生銀行，香港股票分析師協會理事溫傑向《經濟通通訊社》表示，現時看早前恒生管理層的調任變化是「一盤大棋內的其中一部分」，是次私有化作價為每股155元，而恒生原先的估值已相對較高，需要使用溢價來進行私有化，故恒生1.8倍市帳率，屬比較高的估值水平。

 

　　他續指，以上述溢價來進行私有化將會引起市場上議論，「為何要以這個水平來進行私有化？」，他估計，隨著香港房地產價格下跌，恒生在相關的壞帳有所上升，短時間內滙控希望透過私有化來進行財務上的動作，包括注資等「執靚盤數」，未來不排除在恒生「執靚盤數」後可以再上市，並指是次私有化屬意料之外，重點因為是溢價私有化，所以在短期內說，恒生的股價肯定能受惠。

 

私有化作價較港銀平均估值高，料滙控股價短期受壓

 

　　他預期，滙控股價短期內將會受壓，並指滙控「買貴野」，是次私有化恒生作價的估值較平均香港銀行股的估值為高，亦較滙控自身的市帳率為高。根據滙控公告「由今日起計三個季度內不再啟動任何進一步的股份回購」，滙控的回購為股價其中一個支持因素，並指市場在憂慮「買貴野」會否影響自身的資本水平，繼而還要停止進一步回購，料滙控股價短期內將會受壓。

 

金管局：已知悉恒生私有化計劃，會與機構保持溝通

 

　　對於滙控對恒生銀行進行溢價私有化，金管局表示，已知悉有關計劃，一直與相關銀行保持溝通，並按既定機制和程序進行有關監管審批，並指留意到滙豐控股表明此交易是對香港的一項重大投資。交易完成後，香港上海滙豐銀行和恒生銀行將會繼續作為兩家獨立的認可機構營運。金管局會繼續與相關機構保持溝通。

 

撰文：經濟通通訊社記者吳仲賢

