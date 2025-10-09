  • 會員
本港餐飲業績暗淡惟太興逆市突圍，太興業績撐台可吸納？

09/10/2025

　　本港餐飲股最新業績已全數揭曉，在消費降級和北上消費潮的雙重衝擊下，業績普遍遭遇滑鐵盧。綜合2025年上半年及部分公司截至2025年3月的全年業績，快餐巨頭大家樂(00341)與大快活(00052)的營收與純利雙雙下滑，純利跌幅均逼近三成，僅太興(06811)一家逆市跑出，中期純利激增2.8倍。行業整體表現暗淡惟個體差異顯著，引發股票分析師觀點分歧：iFAST Global Markets投資總監溫鋼城看好太興的多元化策略與增長潛力，而資深財經分析師熊麗萍則警示行業仍面臨結構性挑戰，建議投資者保持謹慎。

 

溫鋼城：業務多元化及受眾覆蓋廣泛推動太興股價倍升

 

　　溫鋼城表示，太興能在餐飲板塊中脫穎而出，得益於其業務多元化以及受眾覆蓋廣泛。他進一步指出，太興集團旗下十多个品牌中，「點煲」、「敏華冰廳」等深受市場歡迎，他實際觀察到其門店經常滿座，甚至需要排隊，這些現象為市場帶來積極信號，進一步推動股價上揚。

 

　　溫鋼城回憶，他最早推薦太興時，其股價僅約0.4元，隨後逐步上漲至1.2元，近期更曾挑戰2元關口，累計漲幅達數倍。對於後市操作，溫鋼城表示，鑒於股價已累積顯著升幅，建議未持有太興股份的投資者可等待回調至1元左右再吸納；而已持貨的投資者，若股價持續上行，可選擇繼續持有。他補充道，投資者分析餐飲股最直接的方法就是實地觀察門店人流情況。

 

熊麗萍：南下品牌加劇競爭，業績承壓高息或藏憂

 

　　相較於溫鋼城的樂觀態度，熊麗萍則對餐飲股持審慎看法。她指出，本港餐飲行業正受到零售市道疲弱與北上消費潮的雙重壓力影響，板塊投資吸引力有限。即使太興集團的中期業績亮眼，其盈利增長主要源於租金與人力成本的優化，而非收入的大幅擴張。

 

　　熊麗萍進一步分析指出，本港零售市場疲弱令消費需求受限，疊加內地品牌進入香港市場後進一步加劇競爭，對本地餐飲企業形成更大壓力。此外，大部分餐飲股的成交量較低，流動性不足也是一大風險。她提醒投資者，若有意投資餐飲股，需特別留意成交量與市場流動性問題。

 

　　儘管如此，熊麗萍也指出，本港餐飲股的一大吸引力在於其派息率普遍偏高。例如，太興和大家樂的股息率均能達到5至6厘，這對長期投資者而言是一項重要優勢。然而，她強調：「派息率能否保持穩定，最終還是取決於企業的後續業績表現。」因此，她建議投資者暫以觀望為主。

 

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

