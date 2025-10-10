  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 中美會談前景未明港股短期料反覆受壓 金價短期內料已見頂

10/10/2025

　　市場關注IMF、英國央行及牛津經濟研究院等機構齊預警AI經濟泡沫風險可能加大，隔夜中概股跌勢顯著，反映中概股表現的金龍指數跌2.0%，恒指低開逾200點後，早段跌勢轉急，最多曾跌391點。恒指半日報26447，跌304點或1.1%，主板成交逾1803億元。恒生中國企業指數報9415，跌114點或1.2%。恒生科技指數報6312，跌158點或2.4%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(互聯網圖片)

 

曾永堅：中美會談成果有待觀察，港股近月累升多有回吐風險

 

　　恒指今早低開，又受晶片股和金礦股拖累，早盤低見26440點。中美雙方會晤在即，美國希望與中國討論大豆問題。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，市場本身對中美雙方在南韓會面期間抱有緩和中美關係的正面預期，但這個正面預期是更多的是市場一廂情願。事實上，在中美近況來說，雙方其實一直處於相互較量的狀態。特別在科技領域上，美國長期抑制中國科技崛起的政策不會改變，尤其在芯片原材料方面，雙方至今仍是相互制衡的狀態。但是，他認為在經貿或關稅方面不會進一步惡化。在短期內，美國總統特朗普是希望中國能加大或者重新恢復對美國農產品的進口，所以還是有談判空間的。

 

　　曾永堅指關於月底中美雙方見面的消息主要來自美國單方面釋放，中方至今未有明確表態，且雙方在經濟領域尚未取得實質性談判突破，近期仍存在制裁行為，因此會面能否成功較不確定，可能性低於一半。

 

　　在市場方面，他認為更大的關注點是內地經濟在第四季度的增速會不會進一步出現失速的情況。所以他認為在宏觀經濟表現或者是經濟放緩的憂慮應該會成為短期內港股面臨的主要陰霾。回看恒指今年4月中旬的低位19260點，後來上升至27381點，單看恒指的累計升幅有42%。AI主題板塊、醫藥生物科技板塊漲幅更為驚人。這些板塊的累計漲幅以現有水平來看，當前已有足夠誘因促使資金在高位減持時鎖定利潤。他坦言未來大市的不明朗因素有增無減的情況下，短期內會反覆受壓。

 

短期內金價已見頂，支持位看3500元

 

　　美國總統特朗普周三（8日）宣布，以色列和哈馬斯已就哈馬斯釋放扣押在加沙走廊所有人質達成一致，以色列政府內閣隔晚宣布，已表決通過與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯達成加沙停火首階段協議。根據協議，250名被判終身監禁的巴勒斯坦囚犯，以及1700名在以哈新一輪衝突兩年前爆發以來被捕的加沙民眾，加上所有婦女和兒童都會獲釋。

 

　　曾永堅指若以巴停火協議得以推進，中東緊張局勢便會有望緩和，將減少對伊朗及周邊武裝組織的挑釁行為。短期內，黃金避險的需求下降，而且今年金價累計升幅龐大，更接連破頂。在對沖基金方面若持續觸發獲利回吐，會令對沖基金陸續出現平倉，預計短期內金價已見頂，他認為重要的支持位看是3500元。

 

　　他又指國際金價若出現短期見頂並進入持續反復調整的狀態，那金礦股也會跟隨國際金價進入調整階段。

 

港股 | 午市前瞻 |

紫金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 |

山東黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

