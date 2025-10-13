盤前攻略 | 特朗普100%關稅重挫港美股 改稱沒取消晤習黑期跌幅收斂至約750點

應對中國對稀土、鋰及人造石墨等多項關鍵資源實施出口管制，美國總統特朗普宣布自11月1日起對中國進口商品加徵100%關稅，同時宣布對「所有關鍵軟件」實施出口管制。關稅大槌再次重擊環球股市，上周五美股急瀉，道指大跌878點或1.9%報45479，納指瀉820點或3.56%報22204，標普挫182點或2.71%報6552。

中概股滿江紅，阿里巴巴重挫8.45%報159.01美元，拼多多跌5.32%報124.27美元，京東跌6.24%報31.85美元，網易跌3.12%報146.91美元，嗶哩嗶哩跌9.37%報26.60美元，理想跌3.43%報22.80美元，小鵬跌8.25%報21.02美元，蔚來跌10.05%報6.71美元，萬國數據跌13.30%報33.31美元，金山雲跌10.81%報12.63美元，禾賽跌11.09%報22.05美元，富途跌11.15%報154.60美元。

夜期瀉逾1300點，ADR重挫美團跑輸7%

上周五恒指夜期急瀉1314點報24968。ADR較港股大幅折讓；騰訊(00700)ADR較港股低4.49%，折合622.2港元；美團(03690)ADR較港低7.41%，折合94.2港元；友邦(01299)ADR較港股低4.73%，折合70.4港元；滙控(00005)ADR較港股低0.87%，折合102.6港元；小米(01810)ADR較港股低5.75%，折合49.1港元。

特朗普改口成功緩和氣氛，恒指25000關附近支持關鍵

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數一度重挫超過1400點，但今早起略見反彈動力，目前跌763點報25524，重返25500水平。

美國重徵關稅應對中國關鍵礦產出口管制，中方回應指「關稅戰不願打也不怕打，而特朗普較早前的回應較凝重，指現時「沒有理由會見習近平」，但隨口又改口指目前並未取消在韓國APEC鋒會上與習近平會面，更暗示不排除會面後會取消關稅決定，令市場氣氛略為回穩。

目前恒指50天線位於約25800水平，同時為7月至9月初的區間阻力，而區間底部則為24800，故亦為周末黑期探底後的支持水平。恒指日內初步以25000為即市支持，同時為100天線所在，24800則為大市最大支持。

目前特朗普方面指未取消與習近平會面令市場仍有憧憬，令氣氛回穩，但要留意日內中方大有可能將對美方反制100%關稅，觀望恒指在100天線前的支持力度資金表現，如維持看好中美會面，資金或會在100天線附近撈底，預計恒指跌抵100天線附近已反映目前不利預期。

