  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

美股 | 特朗普改口稱貿易終將好轉，美股期貨周一反彈，此前美股蒸發兩萬億美元

13/10/2025

美股 | 特朗普改口稱貿易終將好轉，美股期貨周一反彈，此前美股蒸發兩萬億美元

 

　　美國總統特朗普上周五（10日）宣布對華加徵100%關稅，引發美股狂瀉，道指和納指均跌逾800點，市值蒸發2萬億美元。但他周日（12日）表示，貿易終將好轉，周一（13日）亞洲早盤美股期貨反彈。

 

美股期貨周一反彈

 

　　道指期貨周一上漲323點，漲0.7%；標普500指數期數和納斯達克100指數期貨分別上漲0.9%和1%。亞市早盤，現貨金價創新高，升至每盎司4060美元上方。比特幣短線拉升近1000美元，日圓等避險資產走弱，美元走強。

 

　　特朗普周日在社交平台發文稱：「無需擔心，一切終將好轉！」此前美國副總統萬斯也呼應了這一觀點，美國貿易代表格里爾也稱，預計未來一周市場將趨於平穩。

 

　　上周五，道指收市跌878.82點，或1.9%，報45479.6點；標普500指數跌182.59點，或2.71%，報6552.52點；納指跌820.2點，或3.56%，報22204.43點。這是自　4 月以來的最大單日跌幅。

 

　　特朗普當時威脅稱，或將大幅提高關稅以反制中國的稀土出口管制，並暗示原定的「習特會」可能取消，言論引發市場對國際貿易緊張局勢急劇惡化的恐慌，促使投資者拋售風險資產。與此同時，美國政府停擺進入第10天，並首度宣布大規模裁員，進一步打擊市場信心。

 

黃金顯著回調



　　現貨黃金及紐約期金上周五出現顯著回調。現貨黃金最低觸及約3974美元水平，日內報4014美元，上升0.9%。紐約期金亦一度跟隨跌勢，低見3961美元，日內報4032美元，上升1.5%。

 

　　美匯指數日內報98.94，下跌0.4%。歐元兌美元匯價一度跌至1.1553的兩個月低位，日內報1.1614，微升0.4%。美元兌日圓一度升至153.27，創下近八個月新高，其後反覆回落，日內報151.59，下跌0.9%。

 

　　國際原油價格遭遇重挫，紐約期油價格下跌超過4%，跌穿每桶60美元的心理關口，報約58.41美元，是自今年5月以來的最低水平　。布蘭特期油同樣承壓，下跌超過3%，至每桶63美元以下，報約62.71美元。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06693

赤峰黃金

35.600

異動股

03690

美團－Ｗ

99.800

異動股

08349

硅鑫集團

2.970

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,870.27
    +390.67 (+0.859%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,626.74
    +74.23 (+1.133%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,572.28
    +367.85 (+1.657%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升96.611
變動率︰+3.328%
較港股︰-0.14%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升52.351
變動率︰+2.748%
較港股︰-0.19%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升429.773
變動率︰+2.619%
較港股︰-0.70%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.157
變動率︰+2.611%
較港股︰-0.55%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.615
變動率︰+6.920%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升167.292
變動率︰+5.209%
JD 京東
按盤價(USD)︰升33.005
變動率︰+3.626%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升128.490
變動率︰+3.396%
精選美股 More
TSM 台積電
按盤價(USD)︰升299.530
變動率︰+6.723%
M 梅西百貨
按盤價(USD)︰升17.315
變動率︰+4.876%
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升971.493
變動率︰+3.771%
QCOM 高通
按盤價(USD)︰升158.080
變動率︰+2.923%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/10/2025 10:43 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/10/2025 10:43 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06693 赤峰黃金
  • 35.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 99.800
  • 08349 硅鑫集團
  • 2.970
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.206
  • 02418 德銀天下
  • 7.200
股份推介
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.640
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.530
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.520
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 24.300
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.400
  • 目標︰$32.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.570
  • 00981 中芯國際
  • 80.150
  • 00700 騰訊控股
  • 639.000
  • 00388 香港交易所
  • 432.800
報章貼士
  • 02097 蜜雪集團
  • 432.000
  • 目標︰$425.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.780
  • 目標︰--
  • 02618 京東物流
  • 12.520
  • 目標︰$14.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/10/2025 16:37  《盤後部署》關稅衝擊有限恒指料反覆向上，資金力撐中國太平逆市三連升

13/10/2025 18:15  證監會推出房地產基金專線，可以保密形式諮詢，申請受理後四周內有決定

13/10/2025 15:23  港交所(00388)在杜拜設立新子公司，拓展大宗商品業務

13/10/2025 17:53  【新股上市】賽力斯通過港交所上市聆訊，傳集資156億元

13/10/2025 16:00  【關稅戰】特朗普威脅加關稅，中國外交部促美糾正錯誤做法

13/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１９８億元，買盈富基金沽騰訊

13/10/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】滙證、高盛升騰訊目標價，大摩削比亞迪、理想惟升蔚來、小鵬目標

13/10/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６４，一周拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪｜市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 | 東吳證券：貿易戰動盪因素未動搖港股牛市基礎新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 9月美元計進出口均勝預期，貿易戰升溫股匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

分析巴菲特入市，還有意思嗎？
人氣文章

Foodie What’s On

大家樂粥品點心早餐長者/會員減$3，吉野家$1追加雞扒，包點先生臘腸糯米飯$34＋$6配臘腸
人氣文章

影視娛樂

59歲關淑怡傳昏迷送院入ICU，90年代曾與王菲齊名，曾離奇墮海、單親媽媽傳奇一生
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《初戀慢半拍》：緣來緣去，不乏新希望
人氣文章

Art & Living

花鳥山水的詩意世界：「趙少昂誕辰一百二十周年紀念展」，看嶺南畫派大師的筆墨千秋
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
名人健康 │ 名店太子爺車禍毁容，花200萬做6次手術，38歲生日現身：要活得自在
人氣文章
致癌陷阱 │ 醫生揭5大日用品暗藏健康危機，恐增患癌失智風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 22:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪13/10/2025
洪灝專訪｜市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

13/10/2025 09:35

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處