  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 中國收緊稀土管制料美方需作更大讓步 金價未升完惟短線調整更有利

13/10/2025

　　中美貿易磨擦升溫拖累環球市場震盪，特朗普聲稱加徵中國關稅，中國商務部最新回應稱，稀土管制不是禁止出口，確信相關影響非常有限，而美國副總統萬斯則稱美方願意與中國進行理性談判。美股期貨市場港股半日收盤時間反彈，道瓊斯工業指數升385點。中港股市半日報跌，恒指成份股僅見恒生(00011)報穩，指數收報25374，跌916點或3.5%，主板成交超過2818億元。恒生中國企業指數報9032，跌325點或3.5%。恒生科技指數報5975，跌284點或4.5%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中國收緊稀土管制料美方需作更大讓步 金價未升完惟短線調整更有利

（互聯網圖片）

 

溫鋼城：北水承接力弱，料恒指下試25000支持

 

　　商務部等部門上周宣布對稀土等關鍵礦產實施出口管制，美國隨後祭出加徵100%進口關反制中國，上周五美股尤其科技股重創，納指急瀉超過3.5%。港股「黑期」一度跌約1500點，但隨後中美雙方態度皆有所軟化，除中方強調出口管制並非禁制出口外，美國總統特朗普亦表明目前並未取消下月初在亞太經合組織(APEC)峰會上與國家主席習近平會面。今早港股低開656點，較上周五夜期及黑期跌勢收斂，然而午間休市前港股跌幅擴大，恒指半日跌超過900點。

 

　　對於特朗普仍未排除與習近平會面機會，iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，預計市場對中美會面仍有憧憬，但距今仍有一段時間，此期間內大市上落波動會較大，尤其初步觀察北水傾向審慎，在欠缺北水承接下港股將難有很大反彈動力，短線下試100天線約25000水平機會增大，但預計相關水支持力度會較為穩健；相反反彈阻力則初步定於20天線約26500。

 

中國進口稀土對美方極重要，料中方在談判底氣不少

 

　　對於本場中美角力，雖然中國表明稀土出口「管制」非「禁制」，但溫鋼城指稀土對美國AI發展的底層基礎設備尤其重要，市傳近期印度及巴基斯坦等地已停止轉售稀土予美國，令中國進口稀土更加重要，如中國持續收緊稀土管制，將令美國不得不作出讓步。在上周出口管制公布前，早於今年4月美國貿易代表辦公室宣布會對任何中國船舶徵收額外停泊並將於10月14日生效，溫鋼城認為這有可能為其中一點中國希望美方讓步的地方，如美國願意取消船舶停泊費，將對中美談判有正面帶動。

 

　　他又認為，近期外媒報道中國正加強檢查進口晶片，反映中國提升晶片國標的信心，同時有可能反映內地對自研晶片可實際運用的信心加大，亦增強內地與美國談判時的底氣，預計晶片股如中芯(00981)、華虹(01347)仍有升勢。

 

比特幣10萬美元前料有支持，美債轉弱料有利金價追捧

 

　　中美角力牽連甚廣，引發幣市波動，比特幣自12萬美元急墜，一度低見10.2萬美元，現徘徊於11萬美元附近。溫鋼城認為幣價高位借勢回調，短線預計在10.7萬邊緣至12萬上落，預計短期內會維持區間上落。相對他認為大市波動下資金對黃金更為偏好，在中美關稅戰再度復起之際，避險資金重投黃金懷抱，紐約期金重新企穩4000美元外更逼近4080元高位。

 

　　他認為金價中線維持看好，目標明年一試5000美元大關，不過他強調即使避險需求再次刺激金價，但短期在突破4200美元前若有一轉回調走勢對於後續升勢會更為有利，尤其若能先回落至約3800至3900美元附近會更好，亦有利加倉部署。他認為，目前市場以至各國央行對美債信心轉弱，甚至近期有更多來自美國的追捧黃金資金，預計黃金未來會得到更大支持，因避險與投機同步支撐，初步以4200美元為短期目標。

 

港股 | 午市前瞻 | 中國收緊稀土管制料美方需作更大讓步 金價未升完惟短線調整更有利

中芯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中國收緊稀土管制料美方需作更大讓步 金價未升完惟短線調整更有利

華虹半導體股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06693

赤峰黃金

35.600

異動股

03690

美團－Ｗ

99.800

異動股

08349

硅鑫集團

2.970

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,874.68
    +395.08 (+0.869%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,628.77
    +76.26 (+1.164%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,575.91
    +371.48 (+1.673%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升96.613
變動率︰+3.328%
較港股︰-0.14%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升52.351
變動率︰+2.748%
較港股︰-0.19%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升429.779
變動率︰+2.619%
較港股︰-0.70%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.157
變動率︰+2.611%
較港股︰-0.55%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.610
變動率︰+6.905%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升167.190
變動率︰+5.144%
JD 京東
按盤價(USD)︰升33.025
變動率︰+3.689%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升128.660
變動率︰+3.533%
精選美股 More
TSM 台積電
按盤價(USD)︰升299.880
變動率︰+6.848%
M 梅西百貨
按盤價(USD)︰升17.325
變動率︰+4.936%
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升971.740
變動率︰+3.797%
QCOM 高通
按盤價(USD)︰升158.270
變動率︰+3.047%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/10/2025 10:43 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/10/2025 10:43 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06693 赤峰黃金
  • 35.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 99.800
  • 08349 硅鑫集團
  • 2.970
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.206
  • 02418 德銀天下
  • 7.200
股份推介
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.640
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.530
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.520
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 24.300
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.400
  • 目標︰$32.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.570
  • 00981 中芯國際
  • 80.150
  • 00700 騰訊控股
  • 639.000
  • 00388 香港交易所
  • 432.800
報章貼士
  • 02097 蜜雪集團
  • 432.000
  • 目標︰$425.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.780
  • 目標︰--
  • 02618 京東物流
  • 12.520
  • 目標︰$14.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/10/2025 16:37  《盤後部署》關稅衝擊有限恒指料反覆向上，資金力撐中國太平逆市三連升

13/10/2025 18:15  證監會推出房地產基金專線，可以保密形式諮詢，申請受理後四周內有決定

13/10/2025 15:23  港交所(00388)在杜拜設立新子公司，拓展大宗商品業務

13/10/2025 17:53  【新股上市】賽力斯通過港交所上市聆訊，傳集資156億元

13/10/2025 16:00  【關稅戰】特朗普威脅加關稅，中國外交部促美糾正錯誤做法

13/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１９８億元，買盈富基金沽騰訊

13/10/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】滙證、高盛升騰訊目標價，大摩削比亞迪、理想惟升蔚來、小鵬目標

13/10/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６４，一周拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪｜市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 | 東吳證券：貿易戰動盪因素未動搖港股牛市基礎新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 9月美元計進出口均勝預期，貿易戰升溫股匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

Foodie What’s On

米芝蓮必比登推介「魚事者」推出5周年限定菜式：蝦蝦蝦蝦蝦濃蝦湯魚拉麵、北海道海膽魚烏冬撈！期間限定全單75折
人氣文章

玩樂 What’s On

遊日注意！新宿老鼠橫行無忌 杜拜女遊客腳被咬傷流血要入院：「我不能說東京很乾淨」
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

深明出軌是錯，卻又明知故犯：難道出軌者沒有內疚之心？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

秋意來襲！SHIRO 到 Diptyque 等的秋日香氣之選，漫遊於異國紅葉森林
人氣文章

Beauty

A醇到胜肽，敏感肌適用的最強抗老好物Top 4：Grown Alchemist 「天然A醇」、GOD DAG LAB 肌膚營養液
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟病｜美國迪士尼鬼屋驚傳命案，60多歲女子遊玩突心臟病發不治 新文章
人氣文章
中醫福利｜政府資助2類人免費睇中醫，針灸推拿藥費全免，預約方法+診所地點 新文章
人氣文章
台灣天災 │ 樺加沙襲台釀花蓮洪災：18人罹難，鏟泥車老闆救災8日感染亡
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/10/2025 22:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪13/10/2025
洪灝專訪｜市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

13/10/2025 09:35

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處