關稅戰｜美擬對華加徵100%關稅，出口敏感股急插應如何部署？

13/10/2025

　　中美貿易緊張局勢再度急劇升溫。美國擬11月起對中國進口商品加徵100%關稅，同時對所有關鍵軟件實施出口限制，以回應中國對稀土物項實施出口管制。港股今早(13日)最多跌逾900點，其中出口敏感股尤其蘋概股成重災區，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)都插逾8%，另聯想(00992)及創科實業(00669)亦分別跌逾6%及4%。當中哪隻股份可趁低吸納？應如何部署？

 

美擬對華加徵100%關稅，出口敏感股急插可否趁低吸納？

（Shutterstock圖片）

 

特朗普宣布11月起對中國加徵100%關稅　禁關鍵軟件出口

 

　　美國總統特朗普於社交媒體平台連發帖文，猛烈抨擊中國在稀土與高科技出口上採取「極端敵對」措施，指摘北京「企圖以稀土挾持全世界」，並宣布針對中方採取的稀土等相關物項出口管制，將從11月1日起，對中國進口商品加徵100%的新關稅，同時對所有關鍵軟件實施出口限制。中國商務部對此發布回應稱，動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道；對於關稅戰，中方的立場是一貫的，「我們不願打，但也不怕打」。 

 

　　特朗普較早前又指現時「沒有理由會見習近平」，但隨後改口指目前並未取消在韓國亞太經濟合作組織(APEC)鋒會上與習近平會面，更暗示不排除會面後會取消關稅決定。特朗普昨日在社交平台亦發文稱：「毋須擔心，一切終將好轉！」此前美國副總統萬斯也呼應了這一觀點，美國貿易代表格里爾亦稱，預計未來一周市場將趨於平穩。

 

舜宇9月車載鏡頭出貨量按年升25%　丘鈦攝像頭模組銷量升45%

 

　　舜宇光學近日公布2025年9月各主要產品出貨量，車載鏡頭出貨量按年上升25.2%至1166萬件，主要因為客戶端的需求有所提升；按月上升15.8%，主要因為應客戶需求，8月的部分產品延遲至9月出貨。手機攝像模組出貨量按年上升32%至4852.4萬件，按月上升15.3%，主要因為客戶端的需求有所提升。

 

美擬對華加徵100%關稅，出口敏感股急插可否趁低吸納？

（舜宇光學網頁截圖）

 

　　丘鈦科技(01478)則公布，9月攝像頭模組銷售數量合計4665.4萬件，按月跌7.6%，按年升45.1%，其中3200萬像素及以上手機攝像頭模組銷售數量按月跌8.3%、按年升51.3%。集團指，整體攝像頭模組產品銷售數量按年明顯增長，因於手機攝像頭模組業務的市場份額上升，以及應用於物聯網及智能汽車領域的攝像頭模組銷售數量均按年大幅增長。而9月指紋識別模組銷售數量合計1903.4萬件，按月升0.6%，按年升42.3%，按年增長主因於指紋識別模組業務的市場份額上升，及超聲波指紋識別模組銷售數量按年大幅增長2.1倍。

 

　　不過，有分析指，港股市場科技股多數表現不佳，這種科技板塊的疲軟，直接拖累了蘋果產業鏈上的相關公司。市場研究機構Counterpoint的報告顯示，2025年第三季度前八周，中國智能手機市場銷量同比下降了2%，並且預計當季整個中國市場會出現小幅下跌。中國智能手機市場的持續疲軟，引發了市場對消費電子行業，包括蘋果產品需求的擔憂。

 

IDC：第三季全球PC出貨量按年增9.4%　聯想市佔率25.5%居首

 

　　另方面，IDC近日發布初步研究結果指，2025年第三季度全球個人電腦(PC)出貨量達7580萬部，按年增長9.4%，增長態勢符合市場預期，表明在Windows 11升級與老舊設備換新潮的推動下，PC市場活力保持穩健。預計Windows 11兼容新機的需求將延續至2026年。IDC全球移動設備追蹤部門副總裁Jean Philippe Bouchard指，雖然整體市場在Windows系統過渡與設備更新需求驅動下表現強勁，但各地區差異較為顯著，北美市場仍受進口關稅政策與宏觀經濟不確定性的影響。

 

美擬對華加徵100%關稅，出口敏感股急插可否趁低吸納？

（AP圖片）

 

　　市場份額方面，今年第三季聯想以25.5%居於首位，惠普(US.HPQ)緊隨其後，佔19.8%，戴爾(US.DELL)、蘋果(US.AAPL)及華碩市佔率分別達13.3%、9%及7.8%，對比去年同期聯想、惠普、戴爾、蘋果及華碩市佔率為23.8%、19.6%、14.2%、8.7%及7.7%。

 

李偉傑：進出口股受影響較大暫宜觀望　若大市回穩可先吼舜宇聯想

 

關稅戰｜美擬對華加徵100%關稅，出口敏感股急插應如何部署？

（李偉傑）

 

　　天風國際李偉傑指，出口敏感股可否趁低吸納要視乎之後特朗普的講法，他於今日開市前安撫市場，令美期曾反彈400幾點，港股亦比「黑期」跌得少。現時大家都會密切關注特朗普社交平台之後的講話，料市場震盪會進一步加大，而進出口股受影響會比大型科技股大，且部分大型科技股也錄得較明顯跌幅，進出口股受影響層面自然更廣泛，雖然今日股價已頗吸引，但宜先觀望兩三日，看事態如何演變，待消息淡化再考慮吸納會較安全。

 

　　李偉傑續指，當中蘋概股可於反彈時優先考慮，舜宇最近公布上月出貨數據理想，其中車載鏡頭按年及按月增幅都不錯，當中美貿易摩擦開始有降溫跡象可留意，但今次貿易摩擦會橫跨下周召開的四中全會，大家亦會觀望特朗普及習近平於月底的APEC鋒會否有會面機會，期間大市波動會較大，此類出口較多或與手機關連度較高的股份可先放在購貨名單中。另聯想近期股價表現理想，在AI升級情況下，以公司在PC領域上的領導地位，可受惠電腦升級潮，若大市開始穩定下來，也可列入博反彈名單內，8月及9月都見其於約10.5元有支持，可待調整更深才考慮。

 

　　李偉傑又指，創科實業其實也不太差，記得今年4月貿易戰時大家都對其有些戒心，但最終見其銷售沒受很大影響，短期則受氣氛影響，中長線料大家會繼續關注美國新屋動工數據，雖然現時因華府停擺，數據未能公布，催化劑減少，但後續盈利料不會持續受貿易戰很大影響，當大市回穩也可考慮。

 

　　蘋概股今早全線急挫，舜宇光學半日跌8.16%收報77.7元，瑞聲科技(02018)跌8.41%報39.66元，比亞迪電子(00285)跌7.15%報38.46元，丘鈦科技跌8.63%報14.51元，高偉電子(01415)跌7.07%報33.92元，鴻騰(06088)跌10.73%報5.74元，藍思科技(06613)跌9.53%報26.4元。至於其他出口敏感股，聯想跌6.37%報11.46元，創科實業跌4.49%報90.5元，申洲國際(02313)跌2.41%報62.7元，海爾智家(06690)跌4.25%報24.34元，美的集團(00300)跌3.57%報78.45元，耐世特(01316)跌4.86%報7.24元。

 

美擬對華加徵100%關稅，出口敏感股急插可否趁低吸納？

 

美擬對華加徵100%關稅，出口敏感股急插可否趁低吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

《異動股》蘋概股跌舜宇挫6%，美國宣布對華進口商品加徵百分百關稅

 

