關稅戰｜再起港股曾插近千點，科技股趁調整可吸？可以點揀？

中美貿易戰再起，美國擬對華加徵100%關稅，並限制關鍵軟件出口，美股三大指數上周五(10日)急挫，其中納指跌3.6%，反映中概股表現的金龍指數急瀉約6%，港股今日(13日)最多曾跌954點低見25336點，科技股也曾普遍急跌，惟騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等都有大行唱好，收市跌幅明顯收窄，可否趁調整吸納，應揀買哪一隻？

美擬加徵華100%關稅並禁關鍵軟件出口 惟特朗普圖為緊張關係降溫

美國宣布將從11月1日起對中國進口商品加徵100%的新關稅，同時對所有關鍵軟件實施出口限制，以回應中國對稀土物項實施出口管制。此外，總統特朗普早前指，沒有理由與中國國家主席習近平月底在南韓亞太經濟合作組織(APEC)鋒會上會面。消息拖累美股上周五先升後急跌，美股三大指數收跌1.9%至3.6%。而反映中概股表現的金龍指數急瀉6.1%。

不過，特朗普隨後改口指目前並未取消在南韓與習近平會面，更暗示不排除會面後會取消關稅決定。另特朗普昨日在社交平台發文談及中美關係，認為習近平與他一樣，都不希望中國陷入衰退，特朗普強調美國想幫助中國，而不是傷害中國，又稱「毋須擔心，一切終將好轉！」美國副總統萬斯則指，中美貿易的事態發展很大程度上取決於中方的回應，如果中方願意保持理性，美方也會做一個理性的談判者。萬斯認為，未來幾星期就能看清中國到底想發動貿易戰，抑或想保持理性。另美國貿易代表格里爾透露，中方宣布擴大稀土出口管制後，美方曾經提出有意與中方進行電話溝通，但被中方擱置。

瑞銀料MSCI中國指數不會重回4月低點 看好AI主題及高息股等

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王忠豪表示，特朗普表示將對中國商品加徵100%額外關稅，由於MSCI中國指數已從4月初所謂「解放日」的低點上漲36%，預計短期將出現一定獲利回吐。不過，由於目前看起來像是4月事件的重演，預計更多投資者會「抄底」，MSCI中國指數可能在74美元附近得到有力支撐，回到上一次關稅戰降溫之前5月9日水平，與當前水平相差15%。在4月市場拋售中跌幅最大、之後反彈幅度最大的行業包括資料中心、科技硬體和電商，而最具韌性、反彈幅度最小的行業包括白酒、啤酒和交通運輸。



瑞銀預計市場不會重回4月低點，原因包括：第一，4月關稅戰的快速降溫意味著這次可能會有更多投資者抄底；第二，全球關稅的不確定性減少，降溫條件更加明確；第三，全球股市自4月低點均大幅上漲。在行業偏好上，王忠豪維持槓鈴策略，看好AI主題(A股TMT和互聯網)、A股券商和高股息股(在拋售中具有防禦性)，也看好反內捲主題，更青睞光伏、化工和鋰。

高盛升阿里目標價至199元 稱短期股價回調屬買入機會

高盛發表研報，將阿里港股目標價由174元上調至199元，增幅14%，維持「買入」評級。該行將公司2026至2028財年的資本支出預測上調至4600億元人民幣，並預計未來三個季度雲收入增長率將分別達到31%、38%、37%，受惠於AI模型突破，以及晶片多元供應。該行指，由於電商核心業務盈利前景，國際雲業務增長潛力，上調公司目標價，且認為短期股價偏軟或回調，將是一個具吸引力的買入機會。儘管由於即時零售投資或虧損令集團近期利潤大幅下滑，但市場應該關注，受惠於即時零售交叉銷售，淘寶天貓平台利潤復甦初步跡象，以及會助阿里雲能力而最終扭虧為盈。

摩根士丹利則預測阿里截至今年9月底止2026財年第二季雲業務收入按年增幅將加快至32%，雲業務EBITA利潤率料維持在8%至9%，有助進一步強化其作為「中國最佳AI賦能者」的地位，足以抵銷因即時零售投資及其他業務虧損所帶來的短期盈利壓力，重申對其ADR「增持」評級。估計次財季阿里CMR將維持強勁，料按年增長10%，雖然去年9月起收取軟件服務費所帶來的增益正在減弱，但預期在「全站推」採用率提升，以及即時零售推動的增量客戶管理，將令提成率持續改善。目前預測阿里次財季整體經調整EBITA將按年下跌85%至60億元人民幣，當中計及即時零售投資所帶來的約370億元人民幣虧損，以及其他業務的經調整後息EBITA虧損約50億元人民幣，給予美股目標價200美元。

高盛升騰訊目標價至770元 仍看好前景料第三季業績健康

高盛又將騰訊目標價由701元上調至770元，增幅9.8%，維持「買入」評級。該行表示，騰訊今年股價上升約56%，但投資者對美國關稅及地緣政治風險的憂慮重燃。該行重新評估風險回報及不同情境目標價，仍然看好公司前景。預計騰訊第三季業績健康，收入按年增長13%，每股盈利按年增長18%。該行亦上調公司2025至2027年資本開支預測至3500億元人民幣，主要由於國內晶片供應增加及推進人工智能發展。該行指，騰訊續在人工智能應用方面處於有利位置，因其微信生態系統及全球遊戲資產能夠賦能整個業務線，包括遊戲、廣告、金融科技、雲計算及電商。另該行預計第三季騰訊遊戲收入按年增長16%，營銷服務收入增長19%，金融科技及商業服務收入增長11%。

花旗亦預期騰訊第三季業績穩健，總收入及利潤將符合或優於市場或該行預期，維持「買入」評級及目標價735元。花旗估算，騰訊第三季總收入按年增長13.5%至1897億元人民幣，非公認會計準則淨利潤增長11%至664億元人民幣，淨利潤率35%。增值服務收入增長13.7%至940億元人民幣，其中網絡遊戲收入增長17%至606億元人民幣，包括國內遊戲收入增長15%至429億元人民幣，海外遊戲收入增長22%至177億元人民幣。另預計廣告收入增長19.8%至359億元人民幣，主要受惠於視頻號、微信搜索及小程序的持續增長。金融科技及企業服務收入預計增長9%至579億元人民幣，其中雲收入增長16%至136億元人民幣，金融科技收入增長7%至442億元人民幣。

滙豐研究亦將騰訊目標價由715元上調至780元，增幅9%，維持「買入」評級，預期騰訊遊戲業務將帶動收入及盈利增長勝於預期。該行上調騰訊2025、26年國內遊戲業務增長預測至18%、12%，上調2025年海外遊戲業務增長預測至28%。該行又指，騰訊廣告業務增長動力持續，主要受惠於廣告技術改進提升點擊率；小程序交易量增長；視頻號及搜索廣告的強勁增長。該行亦看好雲業務增長前景，包括海外市場機遇及高毛利PaaS的交叉銷售。該行上調公司2025、26年收入增長預測至14%、11%，並上調盈利預測2%至3%，認為遊戲業務佔比提升將帶動利潤率改善，加上2026年聯營公司盈利貢獻回升，將支持高質量盈利增長。預計騰訊第三季收入及非國際財務報告準則經營利潤將分別按年增長15%及21%，其中國內及海外遊戲收入增長16%及31%，廣告服務收入增長21%，金融科技及商業服務收入增長10%。

麥格理大升百度目標價至171元 看好AI雲端及無人駕駛業務

麥格理則將百度(09888)評級由「中性」上調至「優於大市」，港股目標價大幅上調78%至171元。麥格理認為，百度正轉向更多元化的收入來源，其人工智能雲端及無人駕駛業務具有正面的價值。雖預計百度核心搜尋業務仍將面臨壓力，因為公司正從傳統搜索轉向生成式搜索，但市場已充分預期此業務下滑。

麥格理亦預計，百度雖然未披露自研昆侖晶片實質計劃，但相信於未來數季相關市場前景會更明朗。不過，由於預期核心搜尋業務下跌，該行下調公司2025、26年經調整純利預測分別23%、8%。

溫傑：料港股未見頂科技股可揀騰訊阿里 也可買科技指數ETF

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，以3至6個月計，料港股未見頂，每次見港股回落，不如簡單些買科技指數ETF，其中招商恒生科技(03423)除包含30隻科技股，每手又只有10股，以現價計即百多元就可「上車」。至於個股，最硬淨應是騰訊，至於阿里及快手(01024)，則要留意近幾日成交，相對過去3個月或6個月是否仍處偏高水平，如見北水及本港投資者仍繼續買，可跟買些少，若嫌它們是由資金推動不夠實在，可買騰訊或科技指數ETF。

溫傑又指，阿里現價理論上可以買，但若已於高位買入，短期壓力不小，當其股價於120至140元時，PE不足20倍，但再升就是買其較遙遠的未來，包括自研晶片及雲服務怎樣增長，未必反映現時真正價值。總之，阿里現時資金流入仍可以，現價PE為21倍幾還可接受，但料2026年阿里盈利比今年倒退，因收入不會大增，又要做大量研發及做雲服務，又提倡用戶體驗，全都要用錢，甚至餓了麼也要做補貼，所以收入增長較慢，卻要大量燒錢，盈利於近一兩年的尷尬期會較波動。然而，既然大市跌下來，會先揀資金最鍾意的阿里或最硬淨的騰訊，若對個股沒認識則可揀科技指數ETF，百度雖也有好消息，包括自研晶片及無人駕駛，但大家對其信心不足夠，能見度及波幅較大，且最近升幅太顯著，若論到最好一兩隻股份，未必數到百度。

科技股今日普遍下跌，騰訊跌1.92%收報639元，阿里跌1.69%報162.6元，美團(03690)跌1.87%報99.8元，京東(09618)跌3.64%報127元，百度跌2.14%報123.2元，快手跌4.11%報80.45元，嗶哩嗶哩(09626)跌5.35%報215.8元，小米(01810)跌5.71%報49.08元，網易(09999)跌1.01%報235元。科技指數ETF方面，招商恒生科技跌1.96%報10.99元，南方恒生科技(03033)跌2.36%報6.005元，XL二南方恒科(07226)跌3.87%報6.58元，安碩恒生科技(03067)跌1.67%報12.95元，華夏恒生科技(03088)跌1.82%報7.805元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

