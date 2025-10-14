  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 美股反彈金龍指數跑贏納指 惟ADR略跑輸須觀望北水氣氛能否持續

14/10/2025

　　周一華爾街消化美國總統特朗普為中美貿易戰降溫言論，同時美國財長貝森特向傳媒指過去周末中美雙方做了大量溝通，更稱「大幅緩和了緊張局勢」，兩國元首在韓國會面仍會進行，此前他亦會與國務院副總理先行會談。美股全線反彈，道指升587點或1.29%報46067，納指升490點或2.21%報22694，標普升102點或1.56%報6654。

 

盤前攻略 | 美股反彈金龍指數跑贏納指 惟ADR略跑輸須觀望北水氣氛能否持續

（互聯網圖片）

 

　　中概股跟隨反彈，中國金龍指數更跑贏納指升257點或3.21%。阿里巴巴升4.91%報166.81美元，拼多多升2.64%報127.55美元，京東升4.40%報33.25美元，網易升1.67%報149.37美元，嗶哩嗶哩升2.41%報27.24美元，理想升1.45%報23.13美元，小鵬升3.38%報21.73美元，蔚來升7.00%報7.18美元，萬國數據升7.30%報35.74美元，金山雲升6.33%報13.43美元，小馬智行升9.36%報22.19美元。

 

恒指夜期仍微跌，ADR跑輸港股價

 

　　恒指夜期昨晚跌15點報25794。然而港股昨日尾市回彈，隔晚ADR仍普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.63%，折合635.0港元；美團(03690)ADR較港低0.97%，折合98.8港元；友邦(01299)ADR較港股低0.12%，折合71.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.78%，折合103.4港元；小米(01810)ADR較港股高0.01%，折合49.1港元。

 

上日午市北水淨流入急擴值得關注，金價破4100美元領漲貴金屬

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25823，跌14點，恒指開市方向未明。昨日港股波動，因特朗普對中國進口商品加徵100%關稅，恒指低開超過600點，午市前跌幅擴大至逾900點；但午市北水持續回流港股，跌幅逐步收窄，最終更以全日最高位收市，北水流入更由早市僅十數億元，至昨日收市為198億元，引證北水午市積極撈底說法。

 

　　但昨晚主要股份ADR跑輸反映外資與北水看法未盡相同，有可能北水過度追捧，為令指數轉穩部分關口如50天線等，需要觀望在外資仍較為審慎期間，今日北水是否仍能舞起孤獨探戈，才能為後市反彈再帶來動力。

 

　　值得一提隔晚金價維持強勁升勢，紐約期金在港股收市後已進一步升破4100美元，更持續上破，至今早最高暫見4150美元歷史新高。除此以外，其餘貴金屬同樣升勢強勁，白銀同樣觸及每盎司52.12美元新高，完全反映在減息預期下貴金屬的追捧行情，預料金礦股以至有色板塊追捧持續。

 

【你點睇？】立法會選舉即將舉行，多名議員表態不競逐連任，你是否期待元老議員退位、年輕人接班的現象？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

206.400

異動股

01093

石藥集團

9.000

異動股

01050

嘉利國際

2.620

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 206.000
  • 01093 石藥集團
  • 9.020
  • 01050 嘉利國際
  • 2.610
  • 00412 山高控股
  • 3.330
  • 01321 中國新城市
  • 0.920
股份推介
  • 02877 神威藥業
  • 8.450
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.000
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.480
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.510
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 25.720
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.000
  • 00981 中芯國際
  • 75.900
  • 00700 騰訊控股
  • 630.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.150
  • 00388 香港交易所
  • 427.800
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 48.880
  • 目標︰$55.00
  • 01789 愛康醫療
  • 5.570
  • 目標︰$6.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.350
  • 目標︰$5.20
熱炒概念股
即時重點新聞

14/10/2025 09:38  《異動股》金價銀價齊創新高，紫金升3%中國白銀飆一成

14/10/2025 09:42  《異動股》內險走強國壽升近4%，A股反彈上證綜指重上3900關

14/10/2025 09:23  恒指高開79點報25969，科指反彈阿里升1.3%，中芯升2%

14/10/2025 10:16  李家超：「組裝合成建築法」符合高標準規格，港府團隊已加強巡查各地盤確保符合標準

14/10/2025 09:26  《異動股》英諾賽科高開15%，夥NVIDIA推800VDC全GaN電源方案推動AI數據中心升級

14/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１９８億元，買盈富基金沽騰訊

14/10/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好騰訊目標800元，中信里昂點評博彩股

14/10/2025 09:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７８０，一年拆息上日報３﹒３３％

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恒指兩級阻力看26000點及26250點，以50天線判斷股份是否強勢新文章
人氣文章

新聞>市場動向

減息或利好美股前景　Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF（3415）攻守兼備新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 特朗普對華關稅立場態度軟化，美股強勁反彈，道指升近590點新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

騙局大拆解

騙徒騎劫商業夥伴WhatsApp帳戶 要求支付貨款 受害人公司損失逾100萬港元
人氣文章

台灣熱話．姚超文

「保護費」獅子大開口，藍綠皆感吃不消
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

偷食與隱瞞：被揭發出軌後才坦白一切，是想將自己的利益最大化？ 2
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

記丹青舍第八趟寫生遊學墨旅：從心上到紙上，描摹九寨形神錄
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

張正寧、支皓霆及江玉儀群展「Wander From Home」：怎樣才算自己的家？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 羅家英四度患癌剩約9年命，高溫下堅持扮唐僧行動遲緩需攙扶
人氣文章
改善富貴包續集：滾筒+橡筋帶頸椎伸展教學
人氣文章
尋秋啟示｜涼快秋天為何不見？今期素食譜：麻香厥菜涼拌四蔬新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 11:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 11:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 11:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/10/2025 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning14/10/2025
黃瑋傑：恒指兩級阻力看26000點及26250點，以50天線判斷股份是否強勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

13/10/2025 09:35

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處